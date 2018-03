Starke Offensivreihen aus Ramsthal und Hausen neutralisieren sich

SV Ramsthal - TSV Hausen/Rhön 1:0 (0:0). Tor: Steven Klitzing (67.).

Mit dem SV Ramsthal und dem TSV Hausen/Rhön prallten die beiden stärksten Angriffreihen der Liga aufeinander. "Irgendwie neutralisierten sich beide aber in der ersten Halbzeit", sagte Pressewart Jochen Hesselbach. Ramsthals Keeper Sascha Dörfler hielt stark gegen Andreas Vierheilig, der aus 17 Metern abgezogen hatte (28.). Bei der ersten nennenswerten Chance der Gastgeber zog Timo Kaiser ab, doch Torwart Stefan Perleth holte den Ball gut aus dem Eck heraus (42.). "Die haben sich wirklich neutralisiert", sagte Hesselbach noch einmal. "Es gab viel Kampf, viele Nickligkeiten, es kam einfach kein gescheiter Spielfluss zustande." Nach der Halbzeitpause hatte der Gast eine "Riesenchance" zur Führung: Nach einem Missverständnis der Ramsthaler Abwehr hatte Sebastian Hautzinger freie Bahn, aber Sascha Dörfler holte den Ball wie durch ein Wunder noch aus dem Tor, der Nachschuss ging ins Aus. "Da hatten wir großes Glück", sagte Hesselbach. "Ein katastrophaler Fehler des Häusemer Keepers führt zum 1:0: Perleth hat den Ball unter Kontrolle, lässt ihn fallen, Steven Klitzing steht gut und macht ihn rein", zählt Hesselbach auf. Danach versuchte Hausen natürlich noch einmal, Druck aufzubauen. "Aber der Gegner hatte nicht mehr genügend Dampf", sagte Hesselbach. Daniel Hagemann legte kurz vor Spielende den Ball schön auf Florian Hahn, der Schuss wurde aber am Elfmeterpunkt abgeblockt. "Richtig zwingend war Hausen nicht mehr, aber bei einem 1:0 muss man immer bis zum Schluss zittern. Wir haben uns den Sieg nach Hause gearbeitet", zog Hesselbach ein Fazit. pia



FC Untererthal - SC Diebach 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Maik Kirchner (86.). Rot: Marcus Schäfer (89. Untererthal). Gelb-Rot: Andreas Ermisch (21., Untererthal).

Auf der Untererthaler Höhe war vor der Rekordkulisse von 250 Zuschauern Kampf Trumpf, "spielerische Höhepunkte hatte die Partie wenige, weil dies der Platz nicht zuließ und das Match für beide Seiten große Bedeutung im Kampf um den Klassenerhalt hatte", sagte FC-Pressesprecher Andre Tiedemann. Dabei gerieten die Platzherren früh nach der Ampelkarte für Andreas Ermisch in Unterzahl, woraus die Mannen von Michael Leiber aber zunächst kein Kapital schlagen konnten. Flog das Leder dann doch Richtung der Tore, "so präsentierten sich die Keeper Daniel Hammer und Lukas Wahler in Bestform", attestierte Leiber seinen früheren Torwartkollegen eine starke Leistung. Die Partie war überwiegend von vielen Zweikämpfen geprägt, in der der junge Schiedsrichter Sven Mai alle Hände voll zu tun hatte. Es roch schließlich nach einem torlosen Remis, ehe in der Schlussphase doch noch der entscheidende Treffer fiel. Nach einem weiten Schlag von Florian Ullrich aus der eigenen Hälfte holte sich Maik Kirchner den Ball mit der Brust herunter, legte sich das Spielgerät zweimal vor, um es dann aus 25 Meter flach ins Toreck zu setzen. Wenig später erwies Marcus Schäfer seinen Farben einen Bärendienst, als er sich nach einer groben Unsportlichkeit die rote Karte einfing und so in den nächsten Spielen fehlen wird. "Wir hätten dieses Spiel natürlich unbedingt gewinnen müssen, werden aber so lange nicht aufgeben, bis wir auch praktisch abgestiegen sind", versprach Tiedemann. Auf der Gegenseite fiel dem SC-Coach Michael Leiber natürlich ein Stein vom Herzen, "auf diesem Erfolgserlebnis können wir nach längerer Durststrecke aufbauen, unser Restprogramm mit überwiegend Heimspielen lässt hoffen." sbp





Außerdem spielten



VfL Spfr. Bad Neustadt - TSV Hausen 1:4 (1:1). Tore: 0:1 Sebastian Hautzinger (8.), 1:1 Alexander Ortloff (22.), 1:2 Manuel Reinhart (67.), 1:3 Sebastian Hautzinger (75.), 1:4 Manuel Reinhart (90.+1).

TSV Bad Königshofen - TSV Großbardorf II 4:1 (2:1). Tore: 0:1 Martin Erdenbrecher (11.), 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 Tobias Saam (13., 15., 48., 62.), 4:2 Kilian Wenzel (66.).

SV Burgwallbach/Leutershausen - Spfr. Herbstadt 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Carsten Polzer (21.), 1:2 Jürgen Butz (82.) 1:2 Mathias Leicht (85.), 2:2 Carsten Polzer (86.).

FC Eibstadt 05 - FC Bayern Fladungen 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Daniel Fürst (11.), 1:1 Aaron Leutbecher (32.), 1:2 Lukas Braungart. Rot: Martin Faulstich (49., Fladungen), Gelb-Rot: Aaron Leutbecher (88., Fladungen).

TSV Trappstadt - TSV Nordheim/Rhön 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Björn Hergenhan (36.) 0:2 Johannes Fischer (90.+3). Gelb-Rot: Rene Lang (78., Trappstadt).

SV Rödelmaier - VfL Spfr. Bad Neustadt 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Michael Schultheis (8.), 2:0 Sergej Schmidt (36.), 3:0 (Sebastian Popp (76.), 4:0 Markus Seifert (86.). Gelb-Rot: Pascal Diemer (47., Bad Neustadt).