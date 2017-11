Seine Erwartungen hat der TSV Münnerstadt teilweise erfüllt

Bayernliga Nord Frauen



TV/DJK Hammelburg II - Veinal Volleys Bamberg II 0:3 (21:25, 16:25, 15:25).

In der Bayernliga warten die zweiten Damen des TV/DJK noch immer auf ein Erfolgserlebnis. Im Spiel gegen das Team aus Bamberg wurde Angreiferin Maxi Bindrum auf die Position der Zuspielerin beordert, da auch die zweite Stellerin verletzungsbedingt ausfiel. Zwar fanden die Aufsteigerinnen gut ins Spiel, liefen aber permanent einem Rückstand hinterher. Einmal gelang durch clevere Angriffe und druckvolle Aufschläge ein Kurzzeit-Comeback zum 13:15. "Den Start in den zweiten Satz haben wir dann durch viele Aufschlagfehler leider verschlafen. Zudem haben die Bambergerinnen über ihren eigenen Aufschlag gehörigen Druck ausgeübt, sodass durch unsere wackelige Annahme auch im Angriff wenig zusammenlief", fasste Hammelburgs Libera Paula Cimander die Geschehnisse im zweiten Durchgang zusammen. Nach einem 10:5 im dritten Satz gaben die jungen Saaledamen diese scheinbar komfortable Führung durch Unkonzentriertheit und viele Eigenfehler viel zu schnell aus der Hand. Die Gäste entdeckten ihre Vorliebe für starke Aufschläge und konnten so den Satz noch drehen. Das Fazit von Paula "Wir haben teilweise echt gut gespielt, dann kommen wieder diese Phasen, in denen wir viel zu viele Fehler machen. Wir hoffen, dass wir endlich bald zeigen können, was wir wirklich draufhaben."





Bezirksliga Männer



TV/DJK Hammelburg II - TSV Jahn Würzburg 1:3 (28:26, 23:25, 14:25, 19:25).

Mit Andre Helfmann musste bei den Hammelburgern ein etatmäßiger Außenangreifer ersetzt werden, deswegen beorderte Trainer Klaus Baden kurzerhand Morice Zehner auf die Außenposition. Zwei kleinere Schwächephasen in dem ansonsten ausgeglichenen ersten Satz sorgten für einen Punkterückstand und bei 22:24 sahen sich die Gastgeber dem ersten Satzball für Würzburg gegenüber. Aber dank der lautstarken Unterstützung des Publikums und einer sehr guten Moral konnten sich die Hammelburger noch einmal herankämpfen. Im darauffolgenden Durchgang blieb es bis zum Ende knapp. Beim Stand von 23:22 sollte eine Auszeit noch einmal dafür sorgen, dass die Spieler sich auf die nur noch zwei fehlenden Punkte zur 2:0-Satzführung konzentrieren konnten. Allerdings hatten die Würzburger etwas dagegen und zeigten mit jetzt fehlerfreiem Volleyball ihrerseits ihren Siegeswillen. Im dritten Durchgang ging es viel zu schnell und trotz zwei Auszeiten und zwei Spielerwechseln konnten die Würzburger nicht in ihrem Spielfluss gestört werden. Würzburg behielt mit 25:14 klar die Oberhand und nahm diesen Schwung auch in den vierten Satz mit. Bis zum 20:19 für Würzburg war eigentlich noch alles offen, aber dann beendeten drei gute Aktionen der Würzburger die letzten Hoffnungen der Hammelburger Nachwuchsmannschaft.



TV/DJK Hammelburg II - TV Trennfurt 3:2 (25:23, 22:25, 20:25, 25:22, 15:13).

Die Trennfurter hatten in den vorherigen Spielen durch einen Sieg gegen Aschaffenburg und eine knappe Niederlage gegen Schweinfurt bereits vier Punkte eingefahren. Die Marschroute war deshalb klar: Hammelburg wollte durch einen Sieg an den Trennfurtern in der Tabelle vorbeiziehen. Da Andre Helfmann wieder zur Verfügung stand, konnte das Hammelburger Team in der besten personellen Besetzung antreten. Bis auf einige "kleine Ausrutscher" wurde der erste Satz auch recht klar gewonnen, auch wenn das Ergebnis anderes vermuten lassen könnte. Veränderte Vorzeichen jedoch im zweiten Satz: Die Fehlerquote wurde wieder höher, es schlichen sich einige Nachlässigkeiten ein und schon lief man während des gesamten Satzes einem Rückstand hinterher. Ähnlich fahrig präsentierte sich das Hammelburger Team im dritten Durchgang. "Teilweise machen wir in entscheidenden Phasen des Spiels wirklich dumme Fehler, und zwar gleich mehrere hintereinander. Dabei berauben wir uns selbst unserer Arbeit und schenken die Sätze zu leichtfertig her", sagte Trainer Klaus Baden. Im vierten Durchgang entwickelte sich keine technisch ansehnliche, dafür eine sehr emotionale Partie und beim Stand von 23:22 versuchte Hammelburg mit einer Auszeit Ruhe für die wichtigen letzten beiden Punkte in die Mannschaft zu bringen. Diesmal ging der Plan auf und am Ende musste der Tie-Break die Entscheidung bringen. Morice Zehner war zu diesem Zeitpunkt bereits wieder als Mittelangreifer auf dem Feld und konnte hier ein ums andere Mal wichtige Akzente setzen. Erfreulicherweise konnten die Hammelburger noch einmal alle Kräfte mobilisieren und den Satz knapp, aber dennoch verdient für sich entscheiden.



TSV Großheubach - TSV Münnerstadt 3:0 (25:16, 25:22, 25:17).

Die Mannschaft des TSV Münnerstadt hatte sich nach den Heimschlappen am ersten Spieltag auf dieser Reise etwas fest vorgenommen: Nicht mit leeren Händen zurückkommen. Im ersten Spiel gegen Großheubach merkte man sofort: Dieser Plan war zum Scheitern verurteilt. Lustlos, schlapp, ohne jegliche Motivation stand Münnerstadt im Feld. Die drei Sätze gegen Großheubach waren eine einzige Katastrophe.



SG TV Aschaffenburg/TuS Damm - TSV Münnerstadt 1:3 (24:26, 25:20, 21:25, 21:25).

Im ersten Satz stärkte Münnerstadt die Annahme durch besseres Positionsspiel deutlich und Uwe Knipping hatte endlich die Möglichkeit, seine Angreifer flexibel einzusetzen. Heraus stach Martin Hildmann, der mit starken Block-Aktionen den Gegner zur Verzweiflung brachte. Ein lange umkämpfter erster Satz ging an den TSV. Danach war sich Münnerstadt allerdings so siegesbewusst, dass gleich die Quittung kam. Aschaffenburg baute sich schnell einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf. Den verteidigten sie bis zum Satzausgleich. Münnerstadt konzentrierte sich wieder auf das Wesentliche und kam zurück. Die Sätze Drei und Vier gewann Münnerstadt und somit das Spiel.





Bezirksklasse Ost Männer



TV Bad Brückenau - TSV Röttingen II 3:0 (25:21, 25:15, 25:17).

Bad Brückenaus Trainerin Maika Herbert musste verletzungsbedingt auf Lukas Muth verzichten. In den ersten Satz startete Brückenau noch recht verhalten. Bei leichter Führung von 11:10 nahm die Trainerin die erste Auszeit. Mehr Einsatz und mehr Engagement wurde verlangt. Matthias Jost brachte die entscheidende Führung beim Spielstand von 17:18 mit einer variablen Aufschlagserie auf 22:19. Zuspieler Alexander Stanovkin beendete souverän mit seinen Sprungaufschlägen den Satz mit 25:21. Mit dem ersten Satzsieg ging es entspannter in den zweiten Durchgang. Vor allem im Block um Stefan Winkler und Rene Saam kam kein Röttinger Angriff vorbei. Überragende Leistung von Libero Eugen Rabschinski, der sich in den vergangenen Wochen immer besser ins Spielsystem eingefunden hat und der Mannschaft in Annahme und Abwehr die notwendige Sicherheit gibt und dem Zuspieler ein variables Zuspiel ermöglicht. Klar gewann Bad Brückenau auch den dritten Satz.



TV Bad Brückenau - TSV Münnerstadt II 3:0 (25:21, 25:11, 25:12).

Bad Brückenaus Trainerin Maika Herbert brachte im zweiten Spiel frischen Wind in die Mannschaft und wechselte Zuspieler und Außenspieler durch. Die neue Mannschaftsaufstellung zeigte von Anfang an Erfolg. Zuspieler Matze Schulz brachte zu Beginn die Führung auf 5:0 durch seine druckvollen Aufschläge. Außenspieler Alexander Kusznezow konnte auch mit seinen Außenangriffen überzeugen. Die Brückenauer hatten sich im ersten Satz schön zusammen eingespielt und starteten mit Druck in den zweiten Durchgang. Matze Schulz zeigte ein hervorragendes Zuspiel und setzte seine Angreifer gekonnt in Szene. Neuzugang Konstantin Melser konnte auch in der Mitte überzeugen, ebenso wie Diagonalspieler Alexander Melser. Die Münnerstädter hatten gegen die starken Brückenauer kaum eine Chance.



TSV Röttingen II - TSV Münnerstadt II 1:3 (23:25, 25:22, 21:25, 22:25).

Einen mäßigen Start verzeichnete Münnerstadt II gegen Röttingen II. Bis zum 18:18 waren die Münnerstädter immer leicht im Rückstand, doch dann übernahm der TSV die Führung und gewann den ersten Durchgang. Im zweiten Satz lief es besser als am Anfang des Ersten, doch das ließ schnell nach und ab dem ersten Drittel bis zum Ende lag Münnerstadt immer zwei bis drei Punkte hinten. Die Aufholjagd blieb aus. Satz Drei und Vier verliefen ähnlich zum ersten Durchgang. Wieder lag Münnerstadt die meiste Zeit hinten, doch zum Ende hin zog der TSV nochmal an und ging so als Sieger hervor. Die starke Aufschlagserie von Tobias Böhm hatte Münnerstadt im Spiel gehalten. Die wichtigen Satzbälle wurden von Paul Link knallhart versenkt.



Am 25. November finden sich alle acht Volleyball-Herrenmannschaften aus der Bezirksklasse für einen großen Gesamtspieltag in Bad Brückenau in der Dreifachsporthalle Römershag zusammen. Der TV Bad Brückenau lädt herzlich alle Volleyballbegeisterte zum Zuschauen ein.