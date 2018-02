Schwierige Mission der Hammelburg Volleys

Hammelburg Volleys - TG Rüsselsheim II (Samstag, 20 Uhr)

Die Hammelburgs Volleys (9./30 Punkte) bleiben ein Team der Gegensätze. Nach zwei Niederlagen in fremden Hallen steht wieder ein Zweitliga-Spiel in der Saaletalhalle auf dem Programm. Also dort, wo die Saalestädter in dieser Saison noch unbesiegt sind - und es auch bleiben wollen, selbst wenn mit der TG Rüsselsheim II (3./43) ein echtes Spitzenteam vorstellig wird. Obwohl die Liga weiterhin vor Dynamik strotzt und man sich mit weniger Spielen als die Konkurrenz noch immer in Tuchfühlung zu Rang fünf befindet, so beträgt der Abstand zu einem Abstiegsplatz ebenfalls nur sechs Punkte. "Wir wissen selbst, dass wir in den beiden letzten Spielen nicht unbedingt unser bestes Volleyball gezeigt haben", sagt Trainer Tado Karlovic. Und: "Erstmals in dieser Saison sehe ich unser Team daheim nicht in der Favoritenrolle." In dieser Aussage liegt natürlich auch ein Appell an die Hammelburger Fangemeinde, ihrem Team erneut eine fantastische Kulisse zu bieten. Schließlich haben die Volleys noch eine Rechnung offen mit den Jungs aus der Opelstadt, kam man bei der 0:3-Niederlage im Hinspiel doch allzu deutlich unter die Räder. Mit wenigen Ausnahmen befinden sich die TG-Jungs alle im besten Volleyball-Alter. "Rüsselsheim spielt vielleicht keinen wahnsinnig schnellen Volleyball, aber dafür ist dieser umso effektiver und erfolgreicher", beschreibt der Hammelburger Trainer den Stil der Erstligareserve der United Volleys. Sucht man bei den Hessen einen Schlüsselspieler, kommt man wahrscheinlich am ehesten auf Philipp Schumann. Der wuchtige Diagonalangreifer, der sich bereits in der vergangenen Saison die MVP-Krone schnappen konnte, führt mit neun Goldenen auch heuer wieder die Liste der "Wertvollsten Spieler" an. Auf Hammelburger Seite wird ein Akteur zum letzten Mal in dieser Saison "unter regelmäßiger Trainingsbeteiligung" im Hammelburger Trikot auflaufen: Kapitän Felix Bendikowski wurde im Zuge seines Referendariats in den Münchener Raum versetzt (wir berichteten) und wird seinem Team in der restlichen Saison nur noch sporadisch zur Verfügung stehen. Bleibt zu hoffen, dass sein Rückzug nur temporär bleibt. So oder freut sich der Kapitän auf das Heimspiel: "Rüsselsheim ist ein stabiles Team, aber nicht unschlagbar, aber das gilt ja in dieser Saison irgendwie für jeden Gegner."



SV Lohhof II - TV/DJK Hammelburg (Sonntag, 13 Uhr)

Je unwahrscheinlicher ein Drittliga-Verbleib für Hammelburgs First Ladies wird, desto weiter werden offenbar die Distanzen, welche die Tabellenschlusslichter (13./1) zurücklegen müssen. Und so geht es für die Saalestädterinnen erneut auf die 300 Kilometer lange Reise in den Münchener Raum, wo man auf die Tabellenfünften aus Lohhof zum Nachholspiel trifft. Eigentlich hatte die Paarung im Dezember stattfinden sollen. Damals mussten die Hammelburgerinnen aufgrund zu weniger einsatzfähiger Spielerinnen den Verband um Spielverlegung bitten. Lohhof zeigte sich sofort kooperativ, und so kommt es in dieser Saison zum ersten Aufeinandertreffen beider Teams, die in drei Wochen erneut zum Stelldichein bitten, dann in Hammelburg. Die mit zahlreichen jungen Talenten gespickte Bundesligareserve des bayerischen Leistungsstützpunktes spielt in diesem Jahr eine eher durchwachsene Saison. Vier Niederlagen in Folge kassierte das Team von Claudia Mürle, was ein top motiviertes Team erwarten lässt. Weil beide TV/DJK-Trainer verhindert sind, wird Christine Fell das Coaching übernehmen.