Schlusslicht Euerdorf hat leichtes Spiel

SG Poppenroth - SpVgg Detter-Weißenbach 2:4 (0:2). Tore: 0:1 Willi Justus (33.), 0:2 Dominik Marx (39.), 1:2 Patrick Käß (56.), 1:3 Willi Justus (60.), 2:3 Marcel Metz (69.), 2:4 Marvin Hägerich (78.).

Detter-Weißenbachs Informant Mario Weber sprach von einem "komplett verdienten Sieg": "Poppenroth konnte froh sein, dass sie zur Pause nur 0:2 hinten lagen", so Weber. Detter war feldüberlegen, Willi Justus erzielte die überfällige Führung und Dominik Marx erhöhte, nachdem er mustergültig von Ralf Ziegler bedient worden war. Nach Wiederanpfiff parierte Burkhard Salzer einen Elfmeter von Patrick Käß, der kurz darauf aus dem regulären Spiel heraus den Anschluss erzielte. "Die Poppenröther zeigten, warum sie oben mitspielen, und machten es noch einmal spannend. Als Marvin Hägerich eine Ecke von Fabian Marx einköpfte, war das Spiel endgültig entschieden."



SG Bad Bocklet - SG Euerdorf 2:4 (1:2). Tore: 0:1 Tim Eckert (7.), 0:2 Markus Keller (19.), 1:2 Jan Blasek (35.), 1:3 Tim Eckert (58.), 1:4 Randy Diez (73.), 2:4 Juan Demir (86.).

"Wir waren einfach schlecht", bilanzierte Bocklets Abteilungsleiter Thomas Kraus. "Die Vorbereitung lief sehr schleppend, wir hatten nur ein Testspiel und sind noch nicht ganz drin." Euerdorf, als Schlusslicht angereist, hatte leichtes Spiel. Tim Eckert und Markus Keller nutzten früh die Fehler des Gastgebers. Jan Blasek sorgte für den Anschluss und Bocklet baute Druck auf, ohne zwingend zu werden. Tim Eckert und Randy Diez brachten die ersten drei Auswärtspunkte der Saison unter Dach und Fach.



TV Jahn Winkels - SG Premich 3:4 (1:0). Tore: 1:0 Patrick Probst (17.), 1:1 Adriano Schmitt (53.), 1:2 Janik Loibersbeck (57.), 1:3 Jonas Zehe (60., Foulelfmeter), 2:3 Christian James (75.), 3:3 Patrick Probst (81.), 3:4 Adriano Schmitt (85.).

"Wir sind nicht richtig aus den Startlöchern gekommen", berichtete Premichs Coach Markus Herold. "Nach der Pause sind wir aufgewacht, Adriano Schmitt egalisierte und Winkels wirkte überrascht, sodass wir sehr schnell das 1:2 und 1:3 schießen konnten", sagte der SG-Trainer. Der TV Jahn kam zurück in die Partie und nutzte zwei Fehler der Gäste, um auszugleichen. "Wir sind weiter dran geblieben und haben uns den Sieg verdient", sagte Herold. Nach einem Freistoß stand Adriano Schmitt vor dem Tor der Winkelser komplett frei und netzte zum 3:4 ein.



FC Poppenlauer II - SG Großwenkheim 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Matthias Mäckler (13.), 1:1 Sven Geßner (48.), 1:2 Johannes Freibott (57.).

"Es war kein besonders gutes Spiel auf einem für beide Mannschaften ungewohnten Hartplatz", resümierte Großwenkheims Pressewart Ludwig Schmöger. Mit der Fußspitze verwandelte Matthias Mäckler zur SG-Führung. Poppenlauer erwies sich als ebenbürtiger Gegner und egalisierte durch einen Kopfball von Sven Geßner. Auf dem kleinen Platz bestimmten Zweikämpfe das Spielgeschehen. Die Gäste kamen nicht richtig ins Spiel, Chancen gab es auf beiden Seiten. "Am Ende müssen wir sagen, dass wir glücklich gewonnen haben. Poppenlauers Keeper schoss den eigenen Mann an, der Ball fiel Johannes Freibott vor die Füße, der nur noch einschieben musste", beschrieb Schmöger das Siegtor.



B-Klasse Rhön 2

TSV Wollbach II - SpVgg Haard II 3:1 (0:0). Tore: 1:0 Stefan Endres (49., Foulelfmeter), 2:0 Philipp Kirchner (56.), 2:1 Christoph Schönig (57.), 3:1 Daniel Gisder (68.).

SV Aura II - SG Rottershausen II/Rannungen II 1:4 (1:1). Tore: 0:1 Christoph Helfrich (8.), 1:1 Bernd Veth (30.), 1:2 Michael Neeb (58.), 1:3 Christoph Helfrich (61.), 1:4 Fabian Schmitt (64.).

VfB Burglauer II - TSV Pfändhausen II 5:0 (4:0). Tore: 1:0, 2:0 Matthias Peuker (13., 26., Foulelfmeter), 3:0 Andreas Jurke (35.), 4:0, 5:0 Matthias Peuker (45.+1, 65.).

SG Oerlenbach II/Ebenhausen II - SG Reiterswiesen II/Post SV II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Alexander Bauer (9.), 1:1 Julian Schenk (86.).