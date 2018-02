Rückkehrer mit Qualität für den HSC

Er war schon ein Anführer, als der HSC Bad Neustadt im Jahr 2005 seinen bis dato größten Erfolg im Jugendbereich gefeiert hat. Das beherzte Zupacken in der Abwehr und das variantenreiche Angriffsspiel zeichneten ihn schon damals aus, als er mit der B-Jugend unter Trainer Rainer Kirchner bayerischer Meister wurde. Ab Herbst trägt er wieder das rot-weiße Trikot des Drittligisten: Julian Bötsch kehrt zu seinem Ausbildungsverein zurück und soll in der jungen Mannschaft eine Führungsrolle übernehmen.



"Julian ist ein sicherer und körperlich gut ausgebildeter Spieler im Angriff, der daneben nicht nur in der Abwehr über hohe Führungsqualitäten verfügt", sagt Dieter Schulz, HSC-Vorsitzender und Geschäftsführer der Spielbetriebsgesellschaft, über den Neuen, der mit 29 Jahren auch "hervorragend in unsere Altersstruktur" passe. In Bad Neustadt werde er mit Franziskus Gerr und Maximilian Kalliske ein Kreisläufertrio bilden, sagt Schulz.



Fast in die erste Liga aufgestiegen

Weil damals der Sprung in die Regionalligamannschaft für ihn zu groß war, verließ Bötsch den HSC und schloss sich der DJK aus seinem Heimatort Nüdlingen an. Später wechselte er zum TV Gerolzhofen und kam 2010 zur SG DJK Rimpar. Bei den Würzburger Vorstädtern gehörte der Rechtshänder als Abwehrchef und Kreisläufer zu den tragenden Säulen des Teams, das aus der Landesliga bis an die Spitze der Zweiten Bundesliga durchstartete. Zu gerne hätte Julian Bötsch seine Zeit bei den Wölfen mit dem Aufstieg in die Bundesliga gekrönt. Ein einziger Punkt fehlte den Rimparern um Bötsch am Ende der vergangenen Saison. Da hatte Bötsch freilich längst angekündigt, dass er das Wolfsrudel nach knapp 300 Einsätzen aus beruflichen Gründen verlassen und sich dem Landesligisten Hätzfelder Bullen anschließen werde. "Seine Persönlichkeit und Integrität war uns stets eine Bereicherung", sagte Wölfe-Manager Roland Sauer zum Abschied.



Noch Bock auf Handball

"Die Umstellung auf die Landesliga ist für mich ziemlich zäh verlaufen", sagt Bötsch, "und ich habe gemerkt, dass ich noch Lust habe, leistungsbezogen Handball zu spielen. Das kann ich in Bad Neustadt, wo ich dazu weniger Aufwand betreiben muss als zu Rimparer Zweitligazeiten." In Bad Neustadt ist nicht nur die Zahl der Trainingseinheiten geringer als sie es in Rimpar war. Auch die Saison ist nicht annähernd so lang, die Auswärtsfahrten sind kürzer. Dennoch wird Julian Bötsch wieder mehr Zeit auf den Straßen verbringen als derzeit. Er wohnt in Rimpar, arbeitet bei ZF Sachs in Schweinfurt und wird ab Sommer viermal pro Woche in Bad Neustadt trainieren. "Ich werde wohl öfter bei meinen Eltern in Nüdlingen vorbeischauen", sagt Julian Bötsch.



Seine künftigen Mitspieler hat er vergangenen Juli kennengelernt, als er zum 40. Geburtstag des HSC im Dress der Vereinslegenden steckte. Da dachte Dieter Schulz auch zum ersten Mal darüber nach, Bötsch zurück zu seinem Jugendverein zu lotsen. Danach war er noch zweimal bei Spielen in der Halle, zuletzt am vorvergangenen Wochenende beim 21:26 gegen Spitzenreiter TV Großwallstadt. Gesehen hat Bötsch eine Mannschaft, "deren Tabellenstand nicht das Können widerspiegelt". Nach Linkshänder Maximilian Drude (25), der vom Drittliga-Konkurrenten HSC 2000 Coburg II nach Bad Neustadt kommen wird, ist Julian Bötsch der zweite namhafte Neuzugang beim HSC Bad Neustadt.