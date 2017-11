Rückkehr zur Normalität beim TV/DJK

Gleich zwei Begegnungen stehen für die Hammelburg Volleys (7./13) an diesem Wochenende auf der Agenda. Am Samstag (19.30 Uhr) geht es zur TG Rüsselsheim II (1./19), am Sonntag (15 Uhr) zum Volleyballinternat Frankfurt (12./6). Da kommt die Rückkehr zur Normalität für alle Beteiligten zur rechten Zeit: Nach ein paar turbulenten Tagen, die hinter Trainer, Team und Vorstand liegen, gilt der Fokus nun wieder den gemeinsamen sportlichen Herausforderungen. Der Konflikt ist beigelegt und der Trainer genießt das volle Vertrauen von Mannschaft und Vorstand. "In jeder Beziehung kommt es mal zum Knall. Die Kunst liegt darin, diesen fair und respektvoll beizulegen und ab sofort gilt meine ganze Konzentration wieder meinem Team und meinem Verein", gibt sich Tado Karlovic kämpferisch.



Der Tabellenführer wartet

Immerhin bittet am Samstag der aktuelle Tabellenführer Rüsselsheim zum Duell. Dem Reserveteam von Erstligist United Volleys gelang ein furioser Start in die Liga, "und deswegen stehen die in der Tabelle auch völlig zurecht an der Spitze", sagt auch Tado Karlovic. "Gegen Vizemeister Schwaig konnten sie sich klar behaupten und bei der knappen Tie-Break-Niederlage gegen Eltmann haben sie wirklich meisterlich gespielt." Der Arbeitsauftrag an seinen Jungs ist somit selbstredend: "Wir müssen mit großer mannschaftlicher Geschlossenheit auftreten und taktisch und spielerisch ein hohes Niveau halten, dann haben wir eine Chance." Noch am vergangenen Mittwoch traten die heutigen Gastgeber im Pokalachtelfinale gegen den deutschen Rekordmeister VFB Friedrichshafen an. Konditionelle Nachteile auf Rüsselsheimer Seite erwarten die Volleys dadurch allerdings nicht.



Rüsselheimer Dreigestirn

Das Rezept für den derzeitigen Rüsselsheimer Run liegt für den Hammelburger Trainer im "Dreigestirn" Schuhmann, Borger und Dinges. Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Gastgeber ist Sebastian Dinges: "Letzte Saison hat er die Rückrunde nicht spielen können und Rüsselsheim hat kaum noch punkten können, kaum ist er zurück, läuft es wieder wie am Schnürchen", zeigt sich Karlovic angetan vom gegnerischen Ballverteiler.



Sonntag gegen Talentschmiede

"Dazu kommt Philipp Schuhmann als wuchtiger Mittelangreifer und Anton Borger als äußerst clevererer und intelligenter Außenangreifer." Für einen wird die Begegnung etwas Besonderes: TV/DJK-Neuzugang Georg Wolf, der vergangenes Jahr noch für die Turngemeinde schmetterte. Kein Stück einfacher gestaltet sich die Aufgabe am Sonntag, wenn die Karlovic-Truppe auf die jungen Talente vom Volleyballinternat Frankfurt trifft. "Das ist heuer keine typische Internatsmannschaft, gegen die man mal eben im Vorbeigehen sichere Punkte einfährt", warnt Hammelburgs Headcoach vor "einem sehr guten Jahrgang. Das zeigen nicht nur die zwei Siege, sondern auch die vielen knappen Sätze der Jungs", weiß Karlovic, dessen Truppe versuchen muss, "auf eine andere Art diszipliniert zu sein als gegen Rüsselsheim".