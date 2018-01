Rotes Rudel zu Gast in Hammelburg

Hammelburg Volleys - SV Fellbach (Samstag, 20 Uhr)



"Der Wolf ist das größte Raubtier aus der Familie der Hunde. Wölfe leben in der Regel in Familienverbänden, umgangssprachlich Rudel genannt." So die Erklärung auf Wikipedia zu den Raubtieren, von denen es beim Heimspiel der Hammelburg Volleys (5./27) gegen den SV Fellbach (7./25) wimmeln wird. Traditionell nennen sich die heutigen Gäste "Rotes Rudel", tragen das Huftier in ihrem Teamwappen. Auf Hammelburger Seite stehen mit Peter und Georg quasi zwei "echte Wölfe" auf dem Spielfeld.



Heimbilanz ausbauen

Verlässt man die metaphorische Ebene und widmet sich den harten Fakten, trifft der Tabellenfünfte Hammelburg auf den Tabellensiebten Fellbach, wobei die Gäste zwei Spiele weniger absolviert haben. Mit einem Sieg könnte das Team aus dem Nordosten von Stuttgart die Saalemänner überholen, zumal von einem Sieg der Fellbacher im Sonntagsspiel gegen das Volleyballinternat Friedrichshafen auszugehen ist. Umso wichtiger wäre es, wenn die Volleys ihre bisher makellose Heimbilanz ausbauen könnten, dann würde man Fellbach an diesem Wochenende auf jeden Fall hinter sich lassen.



Nur ungerne erinnern sich die Hammelburg Volleys an das Hinspiel, welches man mit 0:3 klar verlor. Damals wurde man in nur 61 Minuten zu 14, zu 16 und zu 17 geschlagen, musste aber auch auf beide Zuspieler verzichten. "Egal wie wir an diesem Tag gespielt hätten, Fellbach hätte gewonnen und trittst du in dieser Liga ohne Zuspieler an, hast du keine Chance", so Hammelburgs Trainer Tado Karlovic. Die Mission sollte somit klar sein: Wiedergutmachung ist angesagt, zumal auch die Hammelburger im heimischen "Wohnzimmer" eben noch nicht verloren haben.



Fellbacher Glanzjahre vorbei

Wenn man so will, sind die Glanzjahre von Fellbach vorbei. "Glänzend spielen muss man trotzdem, um gegen dieses starke Team zu gewinnen", weiß Tado Karlovic. Waren die Fellbacher gerade in den Meisterschaftsjahren 2015 bis 2016 das Maß aller Dinge in der Liga, folgte eine Saison voller Verletzungspech. Vor der aktuellen Spielzeit erlebte Fellbach dann einen Umbruch, verlor mit Marvin Klass, Yannick Harms und Philipp Arne Bergmann gleich drei Spieler mit Top-Niveau. Eine Lücke, die von den nun vornehmlich jungen Spielern nur schwer geschlossen werden konnte. Trainiert werden die Jungs von Thiago Welter, der vergangenes Jahr noch als aktiver Spieler mit dem VC Eltmann Meister wurde und seine Volleyball-Schuhe zu Gunsten des Trainerjobs an den Nagel hing.

"Dass Fellbach trotzdem ein Top-Gegner ist, braucht man nicht zu unterstreichen", so Karlovic, für den sich allerdings eine Sache wie ein roter Faden durch die bisherigen Duelle zieht: "Wir haben gegen Fellbach noch nie in Bestbesetzung spielen können und auch diesmal müssen wir berufsbedingt auf Aldin Dzafic verzichten." Somit wird Bruno Simunic von "Maestro" Aldin den Taktstock übernehmen, eine Aufgabe, die dem 24-jährigen Kroaten allerdings nicht neu ist.



"Wir sind unseren mittlerweile durchgängig 600 Zuschauern eine couragierte Leistung schuldig", formuliert Karlovic den Anspruch an seine Jungs. Die Zuschauer haben indes nur noch sechsmal die Möglichkeit, den Hammelburger Erfolgscoach live an der Seitenlinie zu bewundern.