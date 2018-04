Römershag fühlt sich vom Glück verlassen

FC Bad Brückenau - SG Oerlenbach/Ebenhausen 0:1 (0:0). Tor: Frank Schmitt (65.).

Der FC Bad Brückenau hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt - so sah es der Pressewart der SG Oerlenbach/Ebenhausen, Alexander Schreiner: "Sie haben gut gespielt, aber trotzdem verloren." Das Spiel fand auf Augenhöhe statt. Der Gastgeber verteidigte sehr gut, "und das Spiel ging eigentlich nur rauf und runter", so Schreiner. Beide Teams kamen zu Attacken, die Torschüsse waren ausgeglichen. "Aber wir hatten als Tabellenführer vielleicht das Quäntchen Glück, dieses Spiel zu gewinnen." Beim Tor des Tages war die Situation eigentlich schon abgeschlossen gewesen: Yannic Franz flankte von links, aber Bad Brückenaus Abwehr wehrte das Leder ab. Trotzdem fiel der Ball noch einmal vor die Füße von Franz, der wieder flankte. Wieder kam ein Brückenauer an den Ball, doch Frank Schmitt am Elfmeterpunkt konnte das Leder mit der Brust aus der Luft holen und über die Linie bugsieren. "Schön war es nicht, aber glücklich", sagte Schreiner, der vor allem Torwart Simon Seidl lobte, der FC-Chancen von Florian Jakobsche, Ronny Huppmann oder Eugen Ortmann entschärfte.



SV Römershag - SV Obererthal 2:2 (2:1). Tore: 0:1 Johannes Rüth (24.), 1:1 Alexander Melser (36., Foulelfmeter), 2:1 Sergej Schill (42.), 2:2 Christoph Uschold (66., Foulelfmeter). Bes. Vorkommnis: Alexander Melser (SV Römershag) verschießt Handelfmeter (70.).

"Wir haben einfach kein Glück", sagte Trainer James Galloway. Dies bezog er nicht nur auf den verschossenen Handelfmeter von Alexander Melser, zu dem es eigentlich gar nicht hätte kommen sollen: "Anstatt dass er Vorteil gibt, pfeift der Schiedsrichter in der Sekunde zum Elfmeter, in der der Ball ins Tor geht." Es wäre das 3:2 für Römershag gewesen. "Wir hätten den Sieg eigentlich verdient gehabt", so Galloway. Denn nach der 5:0-Klatsche vom Karsamstag zeigte sein Team ein "sehr gutes Spiel", stand kompakt und ließ den Gegner kommen. Das Konter-Tor von Sergej Schill war besonders schön herausgespielt: "Wir haben den Ball hinten gewonnen und unseren Mann diagonal geschickt. Sergej hat den Ball schön reingeschoben, das war ein Highlight für uns." Trotzdem: Mit dem Punkt ist der Trainer nicht zufrieden.



TSV Wollbach - FC Westheim 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Yanik Pragmann (90.), 0:2 Maximilian Seit (90.+3).

Mit zwei Last-minute-Treffern holte sich der FC Westheim drei Punkte in Wollbach ab. Die besseren Torchancen in der Anfangsphase hatten aber die gastgebenden Wollbacher. Nach einer Flanke von Philipp Pfaff schoss Phil Schönhöfer allerdings relativ freistehend am Tor vorbei (5.). Ein Westheimer Bein rettete gegen Jonas Kirchner (10.). Auch die Defensive stand gemeinsam stark gegen den Gast und ließ nichts zu. "Sollte Andreas Rost mal nicht zur Stelle sein, helfen Philipp Pfaff, Timo Trost oder Matthias Albert aus", so Wollbachs Abteilungsleiter Steffen Schmitt. Ein Schuss von Timo Trost ging über das Tor (32.). Nach der Pause setzte sich der FC Westheim besser in Szene: Einen Freistoß von David Böhm hielt Wollbachs Torwart Florian Erb (50.). Nach der Einwechselung von Alexander Zink und Simon Markart kam Wollbach besser ins Spiel. Eine überragende Aktion zeigte Jonas Kirchner, der bei der Ballannahme seinen Gegenspieler austanzte und allein vor dem gegnerischen Tormann stand (68.). Den Schuss aus elf Metern parierte Leon Wahler glänzend. Auf der Gegenseite hielt Florian Erb einen Freistoß von Yanik Pragmann (81.). Doch beim Konter in der letzten Minute hatte Erb gegen Pragmanns Schuss keine Chance. In der Nachspielzeit erzielten die Westheimer das 2:0 durch Maximilian Seit. "Das war unglücklich", sagte Schmitt. "Wir waren mindestens gleichwertig."



TSV Oberthulba - BSC Lauter 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Daniel Metz (30.), 0:2 Florian Fichtl (43), 1:2 Steffen Gerlach (58.), 1:3 Daniel Metz (81.).

"Wir hatten wieder Anfangsschwierigkeiten und sind nicht richtig in die Partie gekommen", sagte Oberthulbas Kevin Voll. Nach einem Getümmel im Sechzehner kam Daniel Metz alleine vor dem Tor an den Ball und musste nur noch einschieben. Auch danach bekam Oberthulba den Ball nicht aus dem Sechzehner geklärt. Florian Fichtl nutzte die Chance und schob am Tormann Philipp Metz vorbei ein. "In der zweiten Halbzeit sind wir aufgewacht." Markus Markert legte quer auf Steffen Gerlach, der nur noch einschieben musste. "Danach haben wir kurz den Faden verloren, haben auf Dreierkette umgestellt und Ein- und Auswechslungen vorgenommen", sagte Voll. Doch Oberthulba musste aufmachen und bekam das 3:1. "Heute hat die Einstellung gefehlt."



SV Morlesau/Windheim - TSV Steinach 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Michael Schumm (16.), 1:1 Fabian Schmitt (35.), 1:2 Fabian Schäfer (46.).

Bis zum Ausgleichstreffer dominierte Morlesau/Windheim die Partie. "Wir müssen das 2:0 durch Philipp Bold machen", sagte Christopher Schmitt. "Nach dem 1:1 geben wir das Spiel aus der Hand. In der zweiten Halbzeit haben wir den Wiederanpfiff verschlafen." Danach kontrollierte die Heimmannschaft zwar wieder das Spiel, doch Fabian Schäfer hätte für Steinach das 3:1 nachlegen können, als er vor dem leeren Tor an die Latte schoss.



Aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt wurde das Spiel der SG Reiterswiesen gegen Sulzthal



SG Windshausen/Brendlorenzen - FC Rottershausen 3:2 (1:2). Tore: 0:1 Johannes Kanz (4.), 1:1 Christopher Hüllmantel (8.), 1:2 Thomas Werner (30.), 2:2, 3:2 Julian Ruf (68., 73.).

Schwarzes Wochenende für den ambitionierten FC Rottershausen, der nach der Pleite in Pfändhausen auch in Windshausen als Verlierer vom Platz schlich. Und das trotz zweimaliger Führung. Zwischen der 50. und 60. Minute hätte Frank Seufert bei drei Riesenbrettern das wohl vorentscheidende 3:1 erzielen können. "Wir haben aber zum richtigen Zeitpunkt das 2:2 erzielt und bis zum Schluss kämpferisch alles gegeben", jubelte SG-Sprecher Michael Büttner. rus