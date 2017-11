Rannungen bestätigt seinen Aufwärtstrend

TSV Rannungen - TSV/DJK Wiesentheid 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Fabian Erhard 20.), 2:0 Benjamin Kaufmann (41.).

Kaum sind die Rannunger Personalnöte vorbei, wird wieder gewonnen. Eine Woche nach dem 8:1-Erfolg in Sömmersdorf wurden den TSVlern erneut drei Punkte gutgeschrieben, der Anschluss an den Relegationsplatz ist erst einmal geschafft. "Unser Sieg war verdient, weil wir mehr ins Spiel investiert haben", freute sich Coach Klaus Seufert. Oder, wie es Gäste-Betreuer Stefan Warta ausdrückte, "wir sind nicht gallig genug aufgetreten". Tatsächlich enttäuschten die Steigerwälder in der Offensive, die heimischen Innenverteidiger Dominik Gehrig und Jochen Faulstich ließen kaum etwas anbrennen. Die Gäste hatten nach einer Viertelstunde ihre erste und einzige Möglichkeit vor der Pause, nach Flanke von Martin Seitz lenkte Keeper Tobias Geier den Flugkopfball von Sven Friedrich um den Pfosten. Wenig später gelang den zweikampfstarken und lauffreudigen Gastgebern die Führung: Nach einem Steilpass von Andreas Berninger senkte sich der Volleyschuss von Fabian Erhard über Torhüter Jozsef Kiss hinweg in die Maschen. Dieser hatte drei Minuten später Glück, als ein Schuss von Erhard, diesmal bedient von Martin Herbig, von der Unterkante der Latte ins Feld zurückschlug. Die Gücker agierten auch danach feldüberlegen. Nach Vorarbeit von Herbig ließ Erhard die Kugel passieren, der durchlaufende Benjamin Kaufmann schlenzte zum 2:0 ein. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste aufmüpfiger, hatten aber Glück, dass Jonathan Popp nach einem Fehlschlag von Kiss rechtzeitig vor Kaufmann klärte. Die jetzt tief stehenden Platzherren setzten nach einer Stunde mehr auf Konter, die allerdings schlampig und zu überhastet zu Ende gespielt wurden. Der Gegner kam weiter zu keiner klaren Möglichkeit, weil die Außenverteidiger Christian Keller und Lukas Englert immer rechtzeitig die Flankenläufe unterbanden.

Rannungen: Geier - Englert, Gehrig, Faulstich, Keller - Kraus (83. Weigand), Herbig (59. T. Stahl), Berninger, Röder - Kaufmann, Erhard (91. Wolf).



SV-DJK Unterspiesheim - FC Thulba 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Julian Baumüller (23., Foulelfmeter), 2:0 Patrick Wolf (72.). Gelb-Rot: Dominik Seufert (42., Unterspiesheim), Manuel Hänelt (71., Thulba).

Die Erfolgsserie der Frankonen ist gerissen, die Tabellenführung futsch. "Weil die Thulbaer in einem wirklichen Spitzenspiel bei guten Platzverhältnissen zu wenig gute Chancen kreierten", berichtete der heimische Pressesprecher Benny Neubauer. Die Gäste gerieten in Rückstand, als sich Schiedsrichter Daniel Reich für einen Strafstoß entschied, "den man geben kann, aber nicht muss", so Neubauer. "Irgendwie war bei der Grätsche des Verteidigers auch der Ball im Spiel." Zehn Minuten später standen die FCler vor dem Ausgleich, doch weder Spielertrainer Victor Kleinhenz noch Tobias Huppmann brachten die Kugel am glänzend reagierenden Keeper Sebastian Schober vorbei. Als sich Stürmer Dominik Seufert zweimal innerhalb von 60 Sekunden eine gelbe Karte einfing (Neubauer: "Dummheit"), animierte dies die Gäste zu einer noch offensiveren Gangart im zweiten Durchgang. Die Platzherren zogen sich zurück und setzten voll auf Konter - eine Taktik, die von Erfolg gekrönt war. Kurz nach der Ampelkarte für Manuel Hänelt nach wiederholtem Foulspiel holte sich der kurz zuvor eingewechselte Patrick Wolf das Leder nach Flanke von Patrick Czerny mit der Brust herunter, spielte noch Christian Happ aus und schob zum 2:0 ein. Thulba setzte mit frischen Kräften jetzt alles auf eine Karte, war aber nur bei Standards einigermaßen gefährlich.



Thulba: Neder - M. Gah, Hänelt, Werner (46. L. Heim), Happ - Wüscher, Kleinhenz, Fl. Heim, Düsterwald (73. Reuß)- Kaufmann 73. Nistor), Huppmann.

SV Riedenberg - SV Sömmersdorf 1:2 (0:0.). Tore : 0:1 Timo Wohlleben (59.), 1:1 Marcel Gebhart (72.), 1:2 Marius Mergenthal (90.).

Irgendwo zwischen Enttäuschung und Ernüchterung angesiedelt war die Stimmungslage bei Stefan Dorn. "Wir wollten diesen Sieg unbedingt. Und wir haben auch gut begonnen, aber wir belohnen uns nicht für einen eigentlich ansehnlichen Fußball, weil derzeit die Bindung zwischen Mittelfeld und Sturm fehlt", sagte Riedenbergs Abteilungsleiter. Kein Wunder, schließlich hatte der Gast in der Vorwoche noch eine 1:8-Packung kassiert im Aufsteigerduell gegen den TSV Rannungen. Vor der Halbzeit hatten die Riedenberger tatsächlich offensiv nur den Kopfball von Kevin Lormehs anzubieten nach einem Eckball (10.), ansonsten plätscherte das Spiel so vor sich hin. Bis zur 60. Minute, in der die defensiv eingestellten Sömmersdorfer vorlegten, durch Timo Wohlleben nach einem Konter. "Da hat unsere Innenverteidigung etwas geschlafen", kritisierte Stefan Dorn. Trainer Marius Kubo reagierte, brachte mit Stefan Wich einen weiteren Stürmer. Mit Erfolg, weil Marcel Gebhart im Nachsetzen zum Ausgleich traf. Vergängliches Glück, denn weitere gute bis sehr gute Möglichkeiten blieben ungenutzt: durch Kevin Lormehs, Stefan Wich und Christoph Dorn, der die Latte traf, einmal wurde vom Gegner auf der Linie geklärt. "Wir haben derzeit kein Glück auf dem Fuß", weiß Stefan Dorn. Endgültig bedient waren die Riedenberger, als Marius Mergenthal kurz vor Spielende einen weiteren Fehler der Rhöner Abwehrrecken eiskalt bestrafte. Doppelt schmerzhaft war das Spiel für Florian Dorn, denn nach einem üblen Check hatte Riedenbergs Keeper mit einem lahmen Bein schon nach 36 Minuten das Feld räumen müssen und wurde von Niklas Geppert hervorragend ersetzt. js

Riedenberg: F. Dorn (36. Geppert), Schumm, Schöppach, Schuhmann, Carton, Barthelmes (76. Schäfer), Spahn, C. Dorn, P. Dorn (62. Wich), Gebhart, Lormehs.



TSV Münnerstadt - FC 06 Bad Kissingen 4:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Julian Göller (6., 17.), 3:0, 4:0 Simon Snaschel (42., 58.).

Die Gäste verloren erstmals ein Spiel unter der Regie von Mario Wirth, der die Gründe der Niederlage kurz und bündig benannte: "Uns sind zu viele Fehler im Spielaufbau unterlaufen. Wir waren dem Gegner, der unseren ballführenden Spieler aggressiv angegangen ist, nicht gewachsen und haben außerdem unsere Chancen in der zweiten Halbzeit nicht genutzt." Das Landkreisderby ging so verdient an die Lauertaler, "weil wir insgesamt die stärkere Mannschaft waren", meinte auch TSV-Coach Thomas Dietz. Warum die 06-er nach der Erfolgsserie der vergangenen Wochen so verunsichert agierten, war unerklärlich. Die Mannen von der Saale gerieten in Rückstand, als Julian Göller FC-Keeper Jörg Schaffelhofer mit einem platzierten Schlenzer keine Abwehrchance ließ. Vorausgegangen war ein Fehlpass von Christian Heilmann. Fünf Minuten später leitete Kissingens Paul Füller eine weitere brenzlige Situation ein, als er die Kugel an Niklas Markart vertändelte und der in Szene gebrachte Göller das abgefälschte Leder um Zentimeter am Tor vorbeisetzte. Um dann doch den Doppelpack zu schnüren nach einer zügigen Kombination über Simon Snaschel und Markart.



Zweikampfstarke Stürmer

Angetrieben von Tobias Kröckel und Lucas Fleischmann setzten die Platzherren weitere Nadelstiche. Viele Balleroberungen gelangen, weil Snaschel und Göller immer wieder Zweikämpfe gewannen. Von der Wirth-Elf war im Angriff bis zum Seitenwechsel wenig zu sehen, weil Sebastian Köhler und Nicolas Weber FC-Sturmspitze Florian Thurn ausschalteten, der aber auch nicht in Schussposition gebracht wurde. Die Vorentscheidung fiel noch vor der Pause durch einen noch von der Mauer abgefälschten Freistoß von Simon Snaschel, als Schaffelhofer das Leder erst hinter der Torlinie zu fassen bekam. Der Goalie verhinderte zwei Minute später den vierten Gegentreffer, als er dem frei vor ihm auftauchenden Markart den Ball vom Fuß pflückte. Auch im zweiten Durchgang blieben die Lauerstädter am Drücker mit Chancen für Lukas Katzenberger, Lucas Fleischmann und Snaschel, der Pech mit einem Lattentreffer hatte. Dann aber ebenfalls ein zweites Mal traf nach einer sehenswerten Kombination über Kröckel und Göller. "Danach haben wir uns wenigstens nicht aufgegeben", so Mario Wirth, aber den Ehrentreffer schafften weder Heilmann mit einem Weitschuss noch der eingewechselte Max Hüfner, der nach Laus-Zuspiel mit einem fulminanten Schuss an TSV-Torhüter Lorenz Büttner scheiterte.

Münnerstadt: Büttner - May (72. Müller), Weber, Köhler, Markert - Kröckel, Fleischmann (85. Blank) - Markart, Göller (80. Coprak), Katzenberger - Snaschel.

Bad Kissingen: Schaffelhofer - Füller (77. Müller), Heilmann, Greubel, Schmitt - Stöth, Laus, Heimerl, Zhyvka - Thurn, Rottenberger (50. M. Hüfner).





Außerdem spielten

TSV Gochsheim - FSV Krum 3:1 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Daniel Meusel (5., 7.), 2:1 Jonas Schmitt (39.), 3:1 Nico Kummer (72.).

SV-DJK Oberschwarzach - FC Strahlungen 1:0 (0:0). Tor: Philipp Mend (89.).

DJK Dampfach - FC Geesdorf 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Fazdel Tahir (54.), 0:2 Markus Pfeufer (64.), 1:2 Bilal Yücetag (74.).

TSV Forst - TSV Knetzgau 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Michael Mühlfelder (11.), 1:1 Florian Hetzel (15.), 1:2 Alexander Barth (47.), 2:2, 3:2 Dominik Weth (66., 82.).