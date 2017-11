Ramsthals Joker Florian Hahn sticht spät

FC Bayern Fladungen - SV Ramsthal 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Felix Herbert (42.), 1:1 Florian Hahn (87.).

Die Geschichte sollte sich irgendwie wiederholen. Wieder hatte der Aufsteiger dem Liga-Favoriten ein Unentschieden abgetrotzt. Und wieder hatte Felix Herbert für die Fladunger getroffen - im Hinspiel war dies sogar zweimal der Fall gewesen. "Mit dem Punkt können beide Seiten gut leben. Das war ein umkämpftes Spiel auf tiefem Boden. Bei der Kälte haben beide Seiten versucht, das bestmöglich zu lösen", sagte FC-Pressesprecher Matthias Panten. Den ersten Akzent setzte der ohne Goalgetter Steven Klitzing angetretene Tabellenführer mit dem Pfostenschuss von Matthias Hallhuber, ehe die Bayern aus der Rhön kurz vor dem Seitenwechsel vorlegten durch besagten Felix Herbert, der nach einem Freistoß von Andre Fischer im Strafraumgewusel den Überblick behalten hatte. Relativ ereignisarm und weiter ausgeglichen verlief die Begegnung auch nach dem Wechsel. "Am Schluss haben wir ja fast schon um den Ausgleich gebettelt", sagte Matthias Panten. Der Primus nahm jedenfalls etwas Zählbares mit nach Hause, weil der eingewechselte Florian Hahn nach einem Standard per Kopf zur Stelle war. js



FC Eibstadt - FC Untererthal 6:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Daniel Fürst (12., 43., 50.), 3:1 Lukas Tartler (61.), 4:1 Andreas Mauer (68.), 5:1, 6:1 Niklas Fürst (84., 88.).

"Auch in dieser Höhe verdient", bewertete Eibstadts Pressesprecher Christian Mai den 6:1-Sieg gegen Schlusslicht FC Untererthal. Fünf Mal hieß der Torschütze mit Nachnamen Fürst - Daniel (3) und sein Cousin Niklas (2). Nur nach dem FC-Tor zum 1:3 gerieten die Hausherren leicht ins Wanken. Damit war's aber mit dem 4:1 nur sechs Minuten später vorbei. Das Prädikat "Tor des Tages" verdiente Niklas Fürsts 6:1, der den Ball "mit Schnitt und viel Gefühl aus 17 Metern in den Winkel beförderte". Große Verunsicherung kam beim FC erst gar nicht auf, das schnelle 1:0 spielte ihm in die Karten. Auch in der Folge hatten die Hausherren Ball und Gegner im Griff. Der nächste Torjubel fiel aus Eibstädter Sicht genau zum richtigen Zeitpunkt, kurz vor der Pause, abermals durch Daniel Fürst. Er schnürte nach dem Seitenwechsel sein Dreierpack, als er einen Abwehrfehler des FC rigoros bestrafte. Ein Selbstläufer wurde es in der Folgezeit nicht, weil sich die Gäste noch einmal aufbäumten und nach dem 1:3 durch den 20-Meter-Schuss von Lukas Tartler Morgenluft witterten. Die Viktorianer setzten nach, bekamen Oberwasser. Aber nur für kurze Zeit. Nach einer vergebenen Großchance durch FCler Daniel Rost erzielte wenig später Andreas Mauer das 4:1. Die Entscheidung. Den Rest besorgte Niklas Fürst. Dass sich Routinier Frank Mauer mit seinen 41 Jahren angesichts des personellen Engpasses in den Dienst der Mannschaft stellte, hob Mai lobend hervor. rus



FC Reichenbach - TSV Trappstadt 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Jannik Schäfer (60.), 2:0 Michael Seith (76.). Gelb-Rot: René Lang (90., Trappstadt).

Die Teutonen ließen sich im Aufsteigerduell von den Gästen nicht von der Erfolgsspur abbringen, sicherten sich weitere drei Punkte und überflügelten so ganz nebenbei den Gegner in der Tabelle. Allerdings verhinderte Keeper Yannick Kriener bei zwei passablen Chancen von Philipp Rudbach einen Rückstand. FC-Coach Sebastian Schmitt erinnerte seine Spieler beim Pausentee an die jüngsten Erfolge in Hausen und Ramsthal, tatsächlich war die Körpersprache in der zweiten Halbzeit eine ganz andere, jetzt wurde der ballführende TSVler sofort attackiert. Nach einem weiten Einwurf von Julian Hergenröther kam der Ball über Johannes Katzenberger zu Jannik Schäfer, der mit trockenem Schuss ins lange Eck einnetzte, um sich wenig später eine Oberschenkelverletzung zuzuziehen. Die Gastgeber spielten mit der Führung im Rücken noch befreiter auf und legten einen zweiten Treffer nach durch den platzierten Kopfball des starken Michael Seith. Vergebens waren die Proteste der Trappstädter, die ein Aufstützen des Schützen gesehen hatten. Mit mehr Konsequenz im Abschluss hätte der Sieg der Schmitt-Elf höher ausfallen können. "Wir haben uns die Tore für das Spiel am nächsten Wochenende in Rödelmaier aufgehoben", hofft der FC-Coach, "da ist, wenn wir weiter mit so viel Selbstvertrauen spielen, auch etwas Positives für uns möglich." sbp





Außerdem spielten

Sportfreunde Herbstadt - V fL Sportfreunde Bad Neustadt 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Sebastian Bömmel (3.), 1:1, 1:2 Alexander Ortloff (19., 46.).

TSV Großbardorf II - TSV Nordheim/Rhön 0:0.

SV Burgwallbach/Leutershausen - SV Rödelmaier 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Benedikt Hess (39.), 1:1 Carsten Polzer (59.), 1:2 Christoph Koob (84.). Gelb-Rot: David Dziemballa (80., Rödelmaier).