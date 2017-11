Qualität im Hammelburger Wohnzimmer

TV/DJK Hammelburg - SV Schwaig (Samstag, 20 Uhr)

"Folgen wir der Tradition, geht das wieder in den Tie-Break", unkt Hammelburgs (6./15) Trainer Tado Karlovic vor dem wichtigen Heimspiel gegen Vize-Meister SV Schwaig (3./19). Und in der Tat, gingen alle bisherigen Partien gegen die Gelb-Blauen über fünf Sätze. Drei Siege konnten die Mittelfranken dabei auf ihrem Konto verbuchen. Dass diese Bilanz in Richtung der Saalestädter verschoben werden soll, steht zumindest auf dem vorweihnachtlichen Wunschzettel der Volleys. Nach den beiden zurückliegenden eher unruhigen Wochen, einer deutliche Schlappe gegen Spitzenreiter Rüsselsheim sowie einem einem echten Kraftakt gegen die Frankfurter Internatsboys, haben die Saalestädter die Parole "Zusammenhalt" ausgegeben. "Lasst uns endlich wieder als Team auftreten und wie zu Beginn der Saison das zeigen, was wir wirklich draufhaben", appellierte Diagonalangreifer und Liga-MVP Peter Wolf jüngst an seine Mitstreiter. Gemeinsam mit dem tollen Hammelburger Publikum und einer geschlossenen Mannschaftsleistung soll nämlich auch ein weiteres Ziel verfolgt werden: die weiße Weste im eigenen "Wohnzimmer Saaletalhalle" zu bewahren.



Ein kollektives Auftreten von Team und Zuschauern wird auch nötig sein, "denn mit Schwaig kommt neben den Internatsmannschaften das professionellste Team nach Hammelburg", sagt Trainer Tado Karlovic. "Die Jungs trainieren so häufig wie keine andere Mannschaft, können immer auf Großfeld trainieren und verfügen über einige Spieler, die außer Volleyballspielen quasi nichts anderes tun." Dabei hat sich das Gesicht der Mittelfranken kaum verändert. Einem Abgang nach Eltmann stehen zwei Zugänge gegenüber, bei denen Mittelblocker Phelipe Martins aus der ersten portugiesischen Liga den spektakulärsten Transfer darstellt. "Somit verfügt Schwaig über die gleiche Spielstärke wie die vergangenen Jahre und wird wieder um die Meisterschaft mitspielen", ist Karlovic überzeugt, was auch die bisherige Bilanz der Schwaiger bestätigt. Einzig gegen Ligaprimus Rüsselsheim und Meister Eltmann zog das Team des Slowaken Jozef Janosik den Kürzeren und war das einzige Team, welches das Frankfurter Internat deutlich besiegen konnte - ein echtes Qualitätssiegel. Für einen Hammelburger Akteur wird das Heimspiel am Samstag zu einem kleinen Familientreffen. Branko Damjanovic freut sich auf Landsmann Perica Stanic, der bisher bereits drei goldene MVP-Medaillen abstauben konnte. Beide haben in der kleinen Gemeinde Odzak in Bosnien für den selben Verein gespielt. "Was erneut zeigt, wie klein diese Volleyball-Familie ist", so Hammelburgs Headcoach, der sich auf das Duell der beiden Außen freut.



Ein weiterer Kroate wird im Spiel wohl pausieren müssen: TV/DJK-Mittelblocker Mario Radman, der zuletzt und zum wiederholten Male für sein Team die Zähne zusammengebissen hatte, leidet erneut unter großen Schulterschmerzen. Und wegen eines vergleichbaren Leidens von Kapitän Felix Bendikowski, hängt auch dessen Einsatz "an der seidenen Schultersehne". Bendikowski hatte das Training aussetzen müssen und sich ins MRT begeben. Ob er seinem Team zur Verfügung steht, zeigt sich erst am Samstag Abend.



Ein langes Volleyball-Wochenende wartet auf die bisher sieglosen Hammelburgerinnen (11./0 Punkte). Mit Altdorf (10./6) und Fürth (9./6) treffen die First Ladies gleich auf zwei Teams aus dem Nürnberger Raum. Zunächst soll am Samstag (16 Uhr) der Heimbonus endlich greifen, wobei die derzeitige Platzierung der Mittelfranken bei Hammelburgs Coach Olli Möller für Rätselraten sorgt: "Für mich ist etwas unerklärlich, warum Altdorf so weit unten steht. Und ich glaube auch nicht, dass die derzeitige Tabellensituation deren Spielstärke widerspiegelt."



Bisher hatten sich Saalestädterinnen stets die Zähne an den TV-Frauen ausgebissen, zuletzt setzte es eine 2:3-Niederlage nach 2:0-Führung. "Bei Altdorf gab es zu Beginn der Saison einen Trainerwechsel. Milan Dornhöfer hat das Team übernommen, mit dem ich zusammen den Trainerschein gemacht habe. Vielleicht hängt deren bisheriges Abschneiden auch mit dem kurzfristigen Wechsel an der Seitenlinie zusammen", mutmaßt Möller. Die bisherige Bilanz sollte also Ansporn genug sein, den Knoten auf Hammelburger Seite endlich platzen zu lassen: "Die jüngsten Auftritte meines Teams stimmen mich äußerst hoffnungsfroh", bleibt Möller Optimist und befüllt bewusst das Phrasenschwein: "Wir werden aus den wenigen Möglichkeiten erneut das Maximum rausholen und hoffe auf die Unterstützung von den Rängen."



Die Diagnose verschiebt sich

Personell gibt es wenig Neues zu berichten. Oder doch? Carina Keilholz fällt weiterhin aus. Teamkollegin Christin Heim ist wieder ins Krafttraining eingestiegen, "was allerdings noch nicht für einen Einsatz reichen wird", zeigt sich Möller realistisch. Nur bei Zuspielerin Christine Fell hat sich die "Problemlage" verändert: "Bei ihr hat sich die orthopädische Diagnose hin zu einer gynäkologischen verschoben", schmunzelt der Hammelburger Coach. "Hier wird also Selina Helfmann den Rest der Saison allein auf weiter Flur sein, wobei ich da bestes Vertrauen in sie habe", so Möller. 24 Stunden später steht die nächste Begegnung für die First Ladies auf dem Programm. Dann wartet der Drittletzte aus Fürth. "Die hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so recht auf der Pfanne, aber Fürth hat es geschafft, aus einer neu formierten Mannschaft ein echtes Team zu bilden", zeigt sich Möller gewarnt. Der VfL Nürnberg hatte vor der Saison das Spielrecht in der Dritten Liga aufgegeben, welches von Fürth übernommen wurde. Somit mussten Spielerinnen aus unterschiedlichen Teams zusammengeführt werden. Gegen die 1860er wird erneut Co-Trainer Patrick Franke die taktische Marschroute angeben. "Ich bin froh, Patrick an meiner Seite zu haben. Er kommt aus dem IT-Bereich, ist im Gegensatz zu mir sehr statistikaffin und zeigt den Spielerinnen oft eine ganz andere Perspektive auf ihr Ziel." sow