SG Poppenroth/Lauter II - SG Diebach II/Morlesau II 3:3 (1:0). Tore: 1:0 Pascal Heilmann (12.), 1:1 Rene Stadler (54.), 2:1 Anu-In Bamrumnok (57.), 2:2 Dominic Hugo (58.), 3:2 Julian Kühnlein (63.), 3:3 Lukas Veth (68.). Gelb-Rot: Marcel Metz (60., Poppenroth).

Poppenroth/Lauter startete gut in die Partie und war in der ersten Hälfte überlegen. Kurz nach dem Wiederanpfiff war die Spielgemeinschaft etwas nachlässig, was die Diebacher sofort ausnutzten. Im Anschluss war es ein offener Schlagabtausch zwischen beiden Mannschaften. Nach 60 Minuten mussten die Gastgeber in Unterzahl weiterspielen, was sie jedoch keinesfalls aus dem Konzept brachte. Beide Mannschaften spielten sich auch in den letzten Minuten noch gute Chancen heraus. "Es hätte noch 4:3 ausgehen können, aber eben auch 3:4. Es war auf jeden Fall ein gerechtes Unentschieden", so Poppenroths Abteilungsleiter Michael Metz.



SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II - DJK Schlimpfhof 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Felix Emmert (2.), 2:0, 3:0 Mika Straub (18., 46.).

"Wir standen hinten sehr sicher und haben den Ball gut nach vorne gespielt", erzählte Hassenbachs Trainer Stefan Eyrich-Halbig. Die Schlimpfhofer waren zwar öfter im Ballbesitz, doch gegen die defensivstarken Hassenbacher konnten sie sich nur wenige zwingende Torchancen herausspielen. Gleich in den ersten Minuten nutzte Felix Emmert einen Abwehrfehler der Schlimphofer aus und brachte seine Mannschaft in Führung. Noch vor der Halbzeit staubte Mika Straub ab, nachdem der gegnerische Torwart einen Distanzschuss von Fabian Zahaczewski abprallen ließ. Fabian Zahaczewski war auch ansonsten bei vielen wichtigen Aktionen beteiligt. "Er war der Dreh-und Angelpunkt im Mittelfeld", lobte ihn sein Trainer.



FC Untererthal II - SG Geroda/Stralsbach/Oehrberg 5:1 (2:1). Tore: 1:0 Jonas Bindrum (24.), 1:1 Alexander Schleicher (30.), 2:1 Thomas Schäfer (41.), 3:1 Philipp Virnekäs (64.), 4:1 Henrik Diener (72.), Marco Schneider (89.).

Mit Jonas Bindrum und Henrik Diener liefen an diesem Wochenende zwei Spieler aus der ersten Mannschaft für die Reserve auf. Beide machten ihre Sache gut und waren eine gute Unterstützung. Doch auch der Rest der zweiten Mannschaft zeigten ein tolles Spiel, allen voran Philipp Virnekäs. Der Sieg war auf jeden Fall verdient. Kurz vor dem Schlusspfiff krönte Kapitän Marco Schneider das Spiel noch mit einem besonders schönen Treffer. Sein Heber über den Torwart aus 20 Metern Entfernung war äußerst sehenswert.



SG Bad Brückenau II/Oberleichtersbach II - TSV Waldfenster 5:2 (4:2). Tore: 0:1 Alexander Hahn (3.), 1:1 Julian Enders (8.), 1:2 Thomas Kliem (15.), 2:2, 3:2 4:2 Alexander Heinz (22., 33., 34.), 5:2 Moritz Leitsch (72.).

Ein sehr kampfbetontes Duell lieferten sich die Bad Brückenauer mit dem TSV Waldfenster. Einige Fouls und vor allem härtere Zweikämpfe mussten abgepfiffen werden. Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen. "Es war von beiden Mannschaften ein sehr offensives Spiel und insgesamt durchaus sehenswert", so Bad Brückenaus Abteilungsleiter Marcel Schilling. Doch in der zweiten Halbzeit machten die Kurstädter etwas mehr Dampf als ihre Gäste und gingen schließlich mit einem verdienten Sieg vom Platz.



SpVgg Detter-Weißenbach - SG Gräfendorf II/Wartmannsroth II 3:1. Torschützen waren nicht in Erfahrung zu bringen.

Gegen Ende des ersten Durchgangs konnte sich die SG kurz aufbäumen, blieb letztlich aber chancenlos. Auf Seiten der Hausherren machte Oskar Müller sein erstes Spiel und hinterließ einen sehr guten Eindruck. Er lief viel und krönte seine Leistung auch gleich mit seinem ersten Tor. kmb



TSV Waldfenster - FC Westheim II 2:3 (1:0). Tore: 1:0 Thomas Eckert (35.), 1:1 Kevin Hoos (76.), 2:1 Thomas Eckert (82.), 2:2 Fabian Beck (86.), 2:3 Thomas Holzinger (90.).

Ein Thomas Eckert alleine reicht einfach nicht. Zu dieser Erkenntnis kam man auf Seiten des TSV Waldfenster nach der unglücklichen Niederlage gegen Westheim. Wie schon so oft brachte der Torjäger seine Farben in Führung. Danach passierte lange Zeit nichts, auch weil die Chancen auf beiden Seiten leichtfertig vergeben wurden. In der letzten Viertelstunde ging dann so richtig die Post ab. Den Ausgleich beantwortete Thomas Eckert erneut mit der Führung. Dann aber passierte, was kaum einer der Zuschauer für möglich gehalten hätte. Innerhalb der letzten vier Minuten drehte Westheim das Spiel und glaubte es am Ende fast selbst nicht. sml



VfB Burglauer II - SG Premich/Langenleiten 1:0 (0:0). Tor: Daniel Issel (53.).

"Für die B-Klasse war das wirklich ein sehr gutes Spiel", meinte Burglauers Abteilungsleiter Jürgen Wehner. Beide Mannschaften lieferten sich einen spannenden Schlagabtausch, es war ein ständiges Hin und Her. Kurz nach der Halbzeitpause eroberte der VfB in der eigenen Hälfte den Ball. Olli Mangold spielte den Ball von der Seite aus in den Strafraum und Thorsten Sieben

ließ den Ball für seinen Mitspieler Daniel Issel durch, der den Ball nur noch einnetzen musste. Die Führung konnten die Gastgeber, auch dank Torwart Marcel Erhard, über die Zeit bringen. In der letzten Minute kratzte er noch einen Ball von der Linie und verhinderte damit den Ausgleich.



SG Großwenkheim/Seubrigshausen - SG Herbstadt/Irmelshausen II 7:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Alexander Schuhmann (43., 51.), 3:0 Emanuel Neundorf (59.), 4:0 Phillipp Mohr (73.), 5:0 Michael Schunk (77.), 6:0 Benedikt Zadel (83.), 7:0 Patrik Schmitt (88.).

In der Anfangsphase konnten die ersatzgeschwächten Gäste noch halbwegs dagegenhalten. Je länger das Spiel dauerte, desto offensichtlicher wurde jedoch die Überlegenheit der Großwenkheimer. Letztlich verhinderte die schlechte Chancenverwertung einen noch höheren Sieg. Es dauerte bis zur 43. Minute, ehe Alexander Schuhmann fast von der Grundlinie die Führung erzielte. Lob gab es für die Unparteiische. "Die junge Schiedsrichterin hat eine sehr gute Leistung gezeigt", befand Großwenkheims Pressewart Ludwig Schmöger. kmb





B-Klasse Rhön 1

FC Hammelburg II - DJK Schondra II 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Felix Henn (35.), 0:2 Markus Barthelmes (53.), 0:3 Andy Müller (90., Eigentor).

FC Westheim II - SG Machtilshausen II/Langendorf II 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Jürgen Heil (41.), 1:1 Daniel Wendel (49.), 1:2 Xaver Weidinger (61.), 2:2 Tobias Pfister (71.).





B-Klasse Rhön 2

SG Unter-Oberebersbach I/Steinach II - SG Oerlenbach/Ebenhausen II 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Imad Heider (13.), 1:1 Alexander Gensch (41.), 1:2 Andreas Schwab (49.), 2:2, 3:2 Maximilian Lebsack (60., 65.). Rot: Dominik Stößer (70.), Imad Heider (90., beide Oerlenbach).

TSV Wollbach II - SG Salz/Mühlbach II 5:1 (0:0). Tore: 1:0 Fabian Höper (47.) 2:0 Marco Krapf (70.), 2:1 Markus Haupt (73.), 3:1, 4:1 Daniel Gisder (78., 80.), 5:1 Marco Krapf (85.).

TSV Pfändhausen II - SG Euerdorf I/Sulzthal II 3:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Michael Stockmann (42., 65.), 1:2 Florian Eichelmann (66.), 2:2, 3:2 Paul Groß (74., Elfmeter, 75.), 3:3 Harald Tremer (78., Elfmeter).

SG Rottershausen II/Rannungen II - SG Reiterswiesen/Post SV Bad Kissingen II 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Mirko Zimmermann (41.), 0:2 Constantin Kleinhenz (43.), 1:2 Patrik Seufert (71.).





B-Klasse Rhön 4

SG Wargolshausen I/Wülfershausen II - TSV Rothhausen/Thundorf II 4:1 (2:1). Tore: 1:0 Peter Büttner (8.), 2:0 Marco Warmuth (34.), 2:1 Manuel Schmitt (40.), 3:1, 4:1 Dominik Warmuth (50., 84.).

TSV Aubstadt III - SG Großwenkheim/Seubrigshausen 0:0. Rot: Dominik Härter (90.+2, Großwenkheim), Andreas Heuring (90.+2, Aubstadt).

TSV Maßbach II - TSV Aubstadt III 0:1 (0:1). Tor: Oliver Merkl (30.).

FC Poppenlauer II - TSV Rothhausen/Thundorf 5:1 (4:0). Tore: 1:0 Lorenz Seufert (3.), 2:0 Christopher Schneider (10.), 3:0 Sven Geßner (21.), 4:0 Christopher Markert (40.), 4:1 Sebastian Wenzel (55.), 5:1 Simon Suhl (85.).