Poppenlauers heroischer Kampf ohne Lohn

TSV Steinach - FC Bad Brückenau 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Eugen Ortmann (8.), 0:2 Franz-Xaver Rosshirt (53., Eigentor), 0:3 Eugen Ortmann (61.), 1:3 Aaron Friedel (80.).

Pressewart Volker Hildmann sah auf beiden Seiten kaum Chancen: "Das Spiel selber war nicht so berauschend." Zur Gästeführung traf Eugen Ortmann, nachdem der TSV nach einem Freistoß den Ball nicht klären konnte. "Wir haben den Ball zwar noch rausgeschlagen, aber er war leider über der Linie", so Hildmann. "In der ersten Halbzeit hatten wir keine Chancen, es hat nach vorne hin nicht so funktioniert. In der zweiten Halbzeit wollten wir mehr machen." Aber Bad Brückenaus Jens Kleinheinz machte dem einen Strich durch die Rechnung, als Steinachs Torwart Franz-Xaver Rosshirt vermutete, dass der Ball vorbei gehen würde. Dieser sprang aber an den Pfosten, von da an den Torwart und landete im Netz. "Das 0:3 fiel ähnlich wie das 0:1 nach einem Freistoß, Ortmann stand frei und machte den Treffer per Kopf. Danach war das Spiel gelaufen." Obwohl den Hausherren anschließend noch das Tor des Tages gelang beim Schuss von Aaron Friedel aus 25 Metern genau unter die Latte. "Es ist dumm gelaufen. Wir müssen das wegstecken und entweder am 3. Dezember in Windheim oder nach der Winterpause wieder angreifen", bilanzierte Hildmann.



SV Garitz - SV Römershag 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Andrzej Sadowski (10.), 1:1 Alexander Melser (70.). Gelb-Rot: Andrzej Sadowski (80., Garitz).

Thomas Leiner war nicht einverstanden mit der gelb-roten Karte seines Torjägers Andrzej Sadowski: "Nachdem sich der Torwart von Römershag eigentlich eine Tätlichkeit gegen Andrzej im Sechzehner geleistet hatte, ahndete der Schiedsrichter anstatt das Foul die Szene mit der zweiten gelben Karte." Zuvor sah Garitz' Pressewart eine relativ gute erste Halbzeit seines Teams mit drei guten Chancen von Benedikt Niebling, "der eigentlich das 2:0 hätte machen müssen", so Leiner. Zuvor hatte Andrzej Sadowski einen Freistoßball nach Foul an Benedikt Niebling genau ins Dreieck gezirkelt. Der Gegner hatte zur Halbzeit keine einzige Möglichkeit. Nach der Pause kam Römershag besser ins Spiel, machte die Räume enger und hatte mehr Ballbesitz als Garitz. Alexander Melser schob nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus den Ball ins Tor. "Nach dem 1:1 hatten wir weiterhin gute Chancen von Max Schlereth und Benni und Marco Niebling. Einen klaren Elfmeter gegen Benni Niebling hat der Schiedsrichter uns auch nicht gegeben", so Leiner. "Unterm Strich muss man sagen: Wenn man so viele Chancen vergibt, war der Punktgewinn für Römershag nicht unverdient", bilanzierte Garitz' Pressewart.



SG Gräfendorf/Wartmannsroth/Dittlofsroda - SG Oerlenbach/Ebenhausen 2:6 (0:3). Tore: 0:1 Joachim Hofmann (22.), 0:2 Yannic Franz (38.), 0:3 Daniel Franz (42.), 0:4 Michael Bieber (55.), 0:5 Joachim Hofmann (70.), 1:5 Christoph Mützel (82.), 1:6 Frank Schmitt (86., Handelfmeter), 2:6 Fabian Tretter (87.).

Das Ergebnis sagt eigentlich alles. "Endlich haben wir wieder gezeigt, was wir eigentlich können", sagte der Abteilungsleiter der SG Oerlenbach/Ebenhausen, Alexander Schreiner. Das, was vom Trainer Thorsten Büttner vorgegeben wurde, wurde von seinem Team umgesetzt. "Nur die zwei Gegentore, jeweils nach einer Ecke, waren unnötig", so Schreiner. Das 1:0 gelang Joachim Hofmann, nachdem Stefan Brand in der Innenverteidigung den Ball erobert und auf Daniel Franz gepasst hatte. Der spielte den Ball in die Gasse, Hofmann erlief ihn sich und schob ihn ins Eck. "Endlich klappen die Tore bei uns auch wieder aus dem Spiel heraus", sagte Schreiner. Trotzdem kann der neue Tabellenführer Tore auch nach Standards: Sandro Cazzella brachte den Ball mit seinem Freistoß platziert aufs lange Eck, Michael Bieber hielt den Kopf zum 4:0 hin.



FC Rottershausen - FC Poppenlauer 3:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Daniel Heuchler (35., Foulelfmeter, 55., Foulelfmeter), 1:2 Andre Seufert (58., Handelfmeter), 2:2 Fabian Schmitt (82.), 3:2 Frank Seufert (85.).

Dass der FC Rottershausen auf dem Ausweichplatz spielen musste, spielte dem FC Poppenlauer am Anfang ein wenig in die Karten, wie Abteilungsleiter Jörg Wetterich sagte. "Wir konnten dadurch unsere normale spielerische Überlegenheit nicht ausspielen, und Poppenlauer hat gekämpft wie ein Löwe." Wetterich lobte vor allem die erste Halbzeit des Gegners: "Poppenlauer hatte mehr Spielanteile und war überlegener, dadurch haben sie zur Pause verdient geführt." Rottershausen kam dann mit mehr Elan aus der Halbzeit, kreierte ein paar Halbchancen, kassierte aber durch einen erneuten Strafstoß das 2:0. "Poppenlauer hat gut dagegen gehalten, bis sie nach einer Ecke einen Kopfball von uns mit der Hand abgewehrt und wir den Elfmeter verwandelt haben", sagte Wetterich. Poppenlauer kam danach nicht mehr richtig aus der eigenen Hälfte. Ein Abpraller von Fabian Schmitt zum 2:2 und ein langer Einwurf von Nico Wilm, der von Johannes Kanz verlängert und von Frank Seufert über die Linie geköpft wurde, besiegelte die Niederlage des Aufsteigers. Und das, obwohl der Gast noch einmal alles nach vorne warf. "Wir sind froh und glücklich, dass wir das Spiel noch gewonnen haben, auch wenn Poppenlauer mit der kämpferischen Leistung heute drei Punkte verdient hätte", bilanzierte Jörg Wetterich.





Außerdem spielten

SG Salz/Mühlbach - TSV Ostheim/Rhön 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Florian Ruppert (22.), 2:0 Marco Stumpf (47.), 3:0 Marcel Becher (66.), 4:0 Marco Stumpf (69.).

SG Unsleben/Wollbach - SG Windshausen/Brendlorenzen 1:3 (1:1). Tore: 1:0 David Fuentes Sanchez (8.), 1:1 Julian Ruf (30.), 1:2 Christian Wehner (57.), 1:3 Felix Nöth (85.).