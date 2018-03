Papadopoulos ist der Fairste

Von Bastian Reusch



SV Obererthal - BSC Lauter 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Daniel Metz (70.), 1:1 Christoph Uschold 82.).

"Für uns war es letztlich etwas ärgerlich, da wir ein paar Chancen mehr hatten", so Obererthals Pressewart, der dem Spiel allerdings ein sehr gutes Niveau bescheinigte: "Es war Tempo im Spiel, beide Mannschaften waren komplett, was den Zuschauern eine ansehnliche Partie bescherte." Die erste Riesenchance hatten die Gastgeber, doch prallte Erik Widikers Schuss von der Unterkante der Latte zurück ins Feld (43.). Kurz nach der Pause visierten die Gäste den Pfosten an (50.), bevor Daniel Metz genauer zielte und zur Führung für die Lauterer einschoss. Die SVler steckten jedoch nicht auf und kamen letztlich noch durch Christoph Uschold zum verdienten Ausgleich. "Das Unentschieden war durchaus leistungsgerecht und geht somit in Ordnung", sagte Brust.



TSV Oberthulba - SV Garitz 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Markus Markert (5.), 2:0 Erik Beyer (22.), 2:1 Björn Schlereth (55.).

"Das war ein guter Anfang, jetzt müssen wir schauen, dass wir uns da unten noch ein wenig mehr rauskämpfen", zeigte sich Oberthulbas Pressewart Kevin Voll nach dem knappen 2:1-Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Garitz überaus zufrieden. "In der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt und gut gedrückt", so Voll, der bereits in der fünften Spielminute die Führung für seine Farben notieren konnte. Markus Markart hatte einen Rückpass abgefangen, SV-Keeper Philipp Werner umkurvt und locker eingeschoben. Das 2:0 fiel aus einem Freistoß, der zunächst in der Mauer hängen blieb, die nachfolgende Flanke verwandelte Erik Beyer per Kopf. In der zweiten Halbzeit agierten die Gastgeber etwas nervöser und fingen sich prompt durch Björn Schlereth den Anschlusstreffer ein. Hernach wollte kein Treffer mehr gelingen. Großes Fair Play bewies SV-Stürmer Konstantin Papadopoulos zehn Minuten vor dem Ende. Er nahm Schiedsrichter Günther Schäfer, nachdem dieser auf Elfmeter entschieden hatte, beiseite. Daraufhin revidierte der Unparteiische seine Entscheidung und es gab Freistoß für den SV.



TSV Steinach - FC Westheim 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Michael Voll (35.), 2:0 Maximilian Hein (73.), 3:0 Maximilian Lebsack (86.). Gelb-Rot: David Böhm (89., Westheim).

In einem ausgeglichenen Spiel besaßen die Gastgeber über die komplette Dauer die besseren Chancen. "Wenn Westheim gefährlich wurde, dann eigentlich nur durch Standards", beschreibt Steinachs Pressemann Volker Hildemann den Spielverlauf. Den ersten Warnschuss gab der Gästecoach David Böhm ab, dessen Freistoß von TSV-Keeper Johannes Borst und Steffen Schmitt in Teamarbeit geklärt wurde. Einen unsauberen Pass in der Westheimer Hintermannschaft erlief Arne Wieschal, legte quer, Michael Voll musste nur noch einschieben. In Halbzeit zwei versuchte Westheim mehr in der Offensive, woraufhin sich einige Kontermöglichkeiten für die Hausherren ergaben. Zwei davon schlossen Maximilian Hein und Maximilian Lebsack zum 3:0-Endstand ab.



SV Römershag - SG Oerlenbach/Ebenhausen 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Frank Schmitt (33., Foulelfmeter), 0:2 Christoph Ditzel (48., Eigentor), 0:3 Johannes Müller (59.), 0:4 Julian Schenk (87.).

"Es war wieder einmal, wie schon im gesamten Rundenverlauf, eine äußerst unglückliche Niederlage", so ein enttäuschter SV-Spielertrainer James Galloway. Er selbst hatte wegen eines Bandscheibenvorfalls nicht spielen können und fehlte seiner Elf merklich. "In der ersten Halbzeit war das Spiel wirklich ausgeglichen. Wir standen recht gut und es waren auch auf beiden Seiten Chancen da. Dann kriegen wir den Gegentreffer durch Frank Schmitts Elfmeter und rennen wieder einen Rückstand hinterher", ärgert sich Galloway. Nach dem Eigentor durch Christoph Ditzel zeigten die Gäste, warum sie an der Tabellenspitze stehen. Römershag musste ein wenig mehr riskieren und lief dann natürlich ich den ein oder anderen Konter. Diese schlossen Johannes Müller und Julian Schenk ab.



SV Morlesau - DJK Schondra 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Kilian Markart (10., Foulelfmeter), 1:1 Nico Neder (21., Foulelfmeter), 1:2 Kilian Markart (66.), 2:2 Sebastian Roth (90.).

Es war ein kampfbetontes Spiel, das die Zuschauer in Windheim geboten bekamen. Wenig Torraumszenen und viel Kampf im Mittelfeld gab es über den Großteil der 90 Minuten zu sehen. Das sah auch DJK-Abteilungsleiter Günther Schneider ähnlich: "Es gab viele Zweikämpfe und die Partie bewegte sich nicht unbedingt auf dem höchsten Niveau." Trotz allem gingen die Gäste per Elfmeter durch Kilian Markart in Führung, der seinen ehemaligen Teamkollegen Udo Baum im Morlesauer Tor überwand. Nachdem Nico Neder ebenfalls per Strafstoß ausgeglichen hatte, ging es mit einem 1:1-Unentschieden in die Kabinen. Auch danach das gleiche Bild. So war es ein Missverständnis in der Defensive der Gastgeber, der erneut Markart die Möglichkeit gab, per Kopf die Führung zu erzielen. "In der Schlussphase stand unsere Abwehr eigentlich ganz gut, doch fingen wir uns durch einen langen Ball von außen den Ausgleich ein. Diese Situation hätten wir durchaus klären können", ärgerte sich Schneider letztlich über den späten Ausgleich.



TSV Wollbach - SG Reiterswiesen/Post SV Bad Kissingen 1:4 (1:1). Tore: 0:1 Emha Yuel (5.), 1:1 Felix Warmuth (19.), 1:2 Gani Dervisi (50.), 1:3 Sven Kleinhenz (85.), 1:4 Gani Dervisi (88.).

Mit größerer Ballsicherheit und vor allem einem bärenstarken Sven Kleinhenz verdienten sich die Gäste von der SG Reiterswiesen/Bad Kissingen die drei Punkte in Wollbach. Dabei legten die SGler auch toremäßig einen Blitzstart hin. Emha Yuel zog in hohen Tempo über die rechte Seite in den Sechzehner und nagelte die Kugel unhaltbar ins lange Eck. Zwar konnte Felix Warmuth mit einem abgefälschten Ball kurzzeitig ausgleichen, doch psychologisch wichtig, erzielten die Gäste direkt nach der Halbzeit die erneute Führung durch Gani Dervisi. Die Gastgeber mühten sich redlich, doch brachten die Chancen nichts Zählbares ein. Letztlich war es Sven Kleinhenz überlassen den Schlusspunkt zu setzen. Aus dem Getümmel heraus setzte er den Ball ins lange Eck. Damit war die Partie endgültig entschieden.



FC Bad Brückenau - VfR Sulzthal 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Felix Frank (31.), 1:1 Tim Eckert (55., Foulelfmeter), 1:2 Luca Hartmann (74.), 2:2 Felix Frank (89., Foulelfmeter).

Gegen die Brückenauer wird immer so lange gespielt, bis es unentschieden steht. Diese Erfahrung mussten auch die Penquitt-Schützlinge machen, die kurz vor dem Abpfiff nach einem Foul ihres Keepers Felix Neder an Sebastian Ziegler durch einen Strafstoß noch den Ausgleich hinnehmen mussten. Die Remiskönige von der Sinn gingen nach einer halben Stunde durch einen Klasse-Volleyschuss von Felix Frank nach Flanke von Alexander Latus in Führung. Der Tabellenzweite stand kurz vor dem Seitenwechsel vor dem Ausgleich, als der Schiri auf den Elfmeterpunkt zeigte, der angebliche gefoulte VfR-Akteur Jonas Schmitt ihn aber auf seinen Irrtum hinwies. Der zweite Elfmeterpfiff kurz nach dem Seitenwechsel wurde allerdings nicht korrigiert, nach Foul von Philipp Jakobsche an Alexander Unsleber zeigte sich Tim Eckert zielsicher. Nach einer Stunde hätte Sebastian Ziegler, der in einen missglückten Rückpass von Benedikt Jammers sprintete, die Platzherren wieder in Führung bringen können, er setzte die Kugel über das Quergestänge, das dafür auf der Gegenseite hinter Keeper Maximilian Lother einschlug. Nach einem Eckert-Eckball setzte Luca Hartmann den Ball ins lange Eck. sbp



Von Pia Schmitt



FC Rottershausen - SG Jahn Urspringen/Sondheim/Rhön 1:0 (0:0). Tor: Alexander Hirt (73.).

Ein sehr kampfbetontes Spiel sah Rottershausens Abteilungsleiter Jörg Wetterich gegen die SG Jahn Urspringen. "Das waren einfach zwei Spitzenmannschaften, die aufeinander getroffen sind", sagte Wetterich. Es ging hin und her, keiner wollte sich etwas schenken. "Jeder Zweikampf war hart und grenzwertig, aber für die Brisanz des Spiels ging es sehr fair zu", sagte Wetterich. Einen Eckball schoss Andre Seufert aus der Drehung knapp über das Tor (35.), nach der Pause erlief Stürmer Thomas Werner einen zu kurzen Rückpass in der Urspringer Abwehr, aber Torwart Rene Mehnert reagierte blitzschnell. Den folgenden Pressschlag konnte keiner verwerten. Der Gast verbuchte zwar keine zwingenden Torchancen, produzierte aber viele Flanken und Freistöße. Johannes Kanz eroberte an der Mittellinie den Ball, schlug diesen nach vorne auf den Torwart, der ihn prallen ließ. Alexander Hirt reagierte am schnellsten und schob den Ball zum 1:0 ins Tor. "Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, aber natürlich sind wir sehr glücklich über den Sieg", sagte Jörg Wetterich.



FC Poppenlauer - TSV Aubstadt III 1:4 (1:3). Tore: 1:0 Daniel Heuchler (2.), 1:1 Sascha Bäcker (7.), 1:2 David Noack (10.), 1:3 Julian Bauer (28., Handelfmeter), 1:4 Julian Grell (90.+2). Gelb-Rot: Jakob Rat (80., Aubstadt).

"Es war wieder eine gute Leistung von uns, das Kämpferische hat gepasst. Aber Aubstadt hatte viele von der Ersten Mannschaft dabei, da konnten wir einfach nicht gewinnen", konstatierte Poppenlauers Trainer Manuel Düring. Natürlich hatte Poppenlauer seine Chancen, aber Aubstadt agierte zu clever. In Führung ging der FC aber trotzdem: Einen Freistoß aus zentraler Position fischte Aubstadts Torwart Sven Ulsamer zwar noch aus dem Winkel, aber Daniel Heuchker staubte den Ball ab. "Wir hätten das 2:3 irgendwann gebraucht, dann wäre vielleicht noch mal etwas gegangen", sagte Düring.





Außerdem spielten



DJK Waldberg - TSV Pfändhausen 3:2 (1:2). Tore: 0:1, 0:2 Peter Hahn (15., 26.), 1:2 Johannes Arnold (30.), 2:2, 3:2 Mirco Kleinhenz (85., 90.+3).



SG Niederlauer I/Strahlungen II - TSV Ostheim 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Steffen Hein (20., Foulelfmeter), 1:1 Marco Schultheis (28.), 2:1 Sebastian Tomm (47.), 2:2 Marco Schultheis (57.).



TSV-DJK Wülfershausen - SG Heustreu/Hollstadt 2:3 (0:2). Tore: 0:1 Lucas Gensler (24., Eigentor), 0:2 Matthias Schäfer (29.), 1:2, 2:2 Ronny Roggatz (64., Elfmeter, 66.), 2:3 Matthias Schäfer (68.). Gelb-Rot: Johannes Gensler (45., Wülfershausen), Andreas Schneider (58., Heustreu).



SG Windshausen/Brendlorenzen - SG Unterweißenbrunn/Frankenheim 0:0. Tore: Fehlanzeige.



VfB Burglauer - SG Salz/Mühlbach 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Sven Bötsch (26.), 1:1 Sven Bötsch (86., Eigentor).



TSV Aubstadt II - SG DJK Salz/Mühlbach 1:6 (1:6). Tore: 0:1, 0:2 Nico Rauner (3., 11.), 1:2 Julian Bauer (15.), 1:3, 1:4, 1:5 Nico Rauner (28., 42., 43.), 1:6 Florian Ruppert (45., Foulelfmeter). Bes. Vorkommnis: Sven Ulsamer (TSV) pariert Foulelfmeter von Nico Rauner (8.).