Osterei in Machtilshausen

SG Oberbach/Riedenberg II - TSV Volkers 2:2 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Simon Hergenröther (31., 41.), 2:1 Deniz Ipek (57.), 2:2 Heiko Zeier (89.). Bes. Vorkommnis: Deniz Ipek (Volkers) verschießt Foulelfmeter (43.).

"Die erste Halbzeit haben wir total verschlafen", ärgerte sich Oliver Brust, Abteilungsleiter des TSV Volkers. In der Tat besaß das Schlusslicht zunächst die besseren Chancen und ging verdient mit der Führung in die Halbzeit. TSV-Coach Trainer Michael Jakob schien in der Pause allerdings laut Brust die richtigen Worte gefunden zu haben: "Nach der Pausenansprache sind wir rausgegangen und haben das Ruder noch herumgerissen. Die letzte Viertelstunde haben wir sie hinten reingedrückt und noch den verdienten Ausgleich gemacht."



SV Machtilshausen - SG Oberleichtersbach/Modlos 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Florian Friebel (5.), 0:2 Lukas Zier (63., Eigentor).

Bereits kurz nach dem Anpfiff lagen die Gastgeber mit 0:1 zurück durch den Treffer von SG-Torjäger Florian Friebel. "Wir haben die ersten zehn Minuten wie so oft verschlafen. Hinzu kam dann noch ein Torwartfehler nach einer Ecke", ärgerte sich SV-Pressewart Clemens Schmitt. In einem intensiven Spiel waren die Gäste zunächst besser, ohne jedoch wirklich Torgefahr auszustrahlen. Nach einer ersten Halbzeit, die arm an Torraumszenen war, blieb es auch in der zweiten Hälfte dabei. "Dann kam natürlich mit dem Eigentor gleich das zweite Osterei, das wir uns gelegt haben", so Schmitt, der jedoch im Schatten auch Licht sah: "Man hat wirklich keinen Klassenunterschied zum Tabellenzweiten gesehen."



FC Elfershausen - FC Thulba II/Frankenbrunn 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Marcel Schiefermüller (30.), 1:1 Matthias Wolf (57., Handelfmeter), 2:1 Lukas Greubel (72., Foulelfmeter).

Einen ganz wichtigen Sieg im Abstiegskampf feierte der FC Elfershausen gegen die zweite Garnitur des FC Thulba. "Wir waren kämpferisch auf der Höhe und haben auch einmal wieder spielerisch versucht vor das gegnerische Tor zu kommen", zeigte sich der neue Elfershäuser Abteilungsleiter Maik Amlow zufrieden, "auch nach dem Ausgleich haben wir den Kampf weiter angenommen und versucht nach vorne zu spielen." Die Gäste besaßen über 90 Minuten die insgesamt besseren Chancen, blieben aber immer wieder in der Defensive der Gastgeber hängen. Diese überstanden auch die Sturm- und Drangphase der Gäste zum Ende hin und schaukelten das 2:1 über

die Zeit.



SV Ramsthal II - FC Obereschenbach 2:2 (2:1). Tore: 0:1 Sven Kotitschke (15.), 1:1 Sebastian Koch (28.), 2:1 Thomas Simon (44.), 2:2 Florian Graf (79.). Gelb-Rot: André Sixt (90.+3, Ramsthal).

In einer kampfbetonten Partie trotzten die Ramsthaler dem Tabellendritten aus Obereschenbach letztlich einen Punkt ab. "Die Führung haben wir über drei Stationen schön herausgespielt, hernach ist es tatsächlich für uns etwas blöd gelaufen und wir haben uns noch vor der Pause den Rückstand eingefangen", beschreibt FC-Pressesprecher Tino Reuter den weiteren Spielverlauf. "Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir noch ein paar Chancen auf den Sieg. Allein René Leurer hat zwei Mal die Latte getroffen", so Reuter. Diesen ärgerte aber noch etwas anderes: "Es ist natürlich doppelt bitter, dass Sven Kotitschke sich verletzt auswechseln lassen musste. Es besteht der Verdacht auf Muskelfaserriss. Es war also ein gebrauchter Nachmittag für uns."



TSV Stangenroth - FC Fuchsstadt II 3:1 (3:1). Tore: 0:1 Christoph Schießer (16.), 1:1 Johannes Edelmann (29.), 2:1, 3:1 Florian Wehner (30., 36.). Gelb-Rot: Luca Hermanns (43.), Frank Geier (65., beide Fuchsstadt).

Die Gastgeber begannen die Partie überlegen und erspielten sich ein Übergewicht im Mittelfeld. So boten sich ihnen auch die ersten Chancen, doch scheiterte Johannes Edelmann zwei Mal am gut reagierenden Fuchsstädter Schlussmann Simon Finke. "Aus dem Nichts haben die FCler dann das 0:1 erzielt, da hatten wir einfach ein wenig gepennt", wirkte Manuel Endres vom TSV auch nach der Partie noch etwas verwundert. Doch setzten die TSVler nach und kamen schließlich innerhalb von sieben Minuten zu einer komfortablen 3:1-Führung. "Danach war die Partie eigentlich gelaufen", so Endres. Nach der Pause spielten die Gastgeber die Führung souverän über die Zeit gegen mittlerweile dezimierte Gäste.



FSV Schönderling - SV Aura (0:0).

Der SV Aura trauerte in Schönderling zwei verlorenen Punkten hinterer, der FSV hingegen freute sich über einen gewonnenen Punkt. "Wir haben uns in einem von beiden Seiten sehr gut geführten Spiel den Punkt redlich verdient. Mit dem können wir auch gut leben", war Schönderlings Abteilungsleiter Manuel Wießner nach dem Match ebenfalls sehr zufrieden. Viele Torraumszenen und ein hohes Tempo zeichnete die Partie aus. Die Gastgeber hätten gegen den Tabellenführer sogar auf die Siegerstraße einbiegen können, hätte Markus Dorn zehn Minuten vor dem Ende nicht nur die Latte getroffen. "Ansonsten muss man wirklich sagen, dass sich beide Torhüter in Bestform präsentiert haben. Es hätte auch gut und gerne vier zu vier ausgehen können", hatte Wießner ein besonderes Lob für Tizian Pieczonka (FSV Schönderling) und Sebastian Schölzke (SV Aura) übrig.



FC Hammelburg - DJK Kothen, ausgefallen wegen Spielermangel bei der DJK Kothen.