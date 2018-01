Oikawa macht die Fans glücklich

Der TSV Bad Königshofen und die 610 Fans toppten gegen den ASV Grünwettersbach wieder einmal alles bisher Dagewesene. Es waren knapp dreieinhalb Stunden gespielt. Die Nummer 1 der U 21-Weltrangliste, Mizuki Oikawa, musste gegen den vom Gast aus taktischen Gründen auf 2 gesetzten Nationalspieler Ricardo Walther an die Platte. Es stand 2:2, das alles entscheidende Spiel. Sein erstes hatte "Mi-zu-ki" 0:3 gegen Dang Qiu verloren.



Die richtige Song-Auswahl

Eigentlich war es nachts halb drei für den kleinen Irrwisch mit unfassbarer Beinarbeit und der Kampfmoral eines Samurai-Kämpfers. Christian Bregulla hatte im dritten Satz beim Stand von 9:8 und Timeout nach diversen anderen, die Emotionen aufrührenden Songs, vielleicht den wichtigsten des Abends eingespielt: "Es war am Fujiyama" mit "Mitsou, Mitsou, Mitsou, mein ganzes Glück bist du." Und jetzt am Ende des fünften verwandelte Mizuki, nachdem er im vierten Satz bereits einen Matchball vergeben hatte, seinen dritten zum 11:9, fiel vor Erschöpfung rücklings auf den Hallenboden und konnte nur noch die Fäuste in die Höhe recken. Die Halle tobte.



Vizeeuropameister Ricardo Walter musste bereits die erste Revanche für's Hinspiel (3:1 gegen Darko Jorgic) schlucken. Die Vorglüh-Phase erster Satz verlor der junge Slowene noch mit 9:11. Im zweiten Satz nahm Darko Jorgic Fahrt auf, 11:5. Im dritten zeigte ihm Walther, dass ihm die Bäume auch nicht in den Himmel wachsen. Im vierten stand er vor dem Tor zur Hölle. Wenn er verloren hätte, wären die Hoffungen stark gesunken. Unter Jubel drehte er aber den Satz und befreite sich am eigenen Schopf nach 5:9 noch mit 11:9 aus dem Fegefeuer. Um sich im fünften auf einmal am Tor zum Tischtennis-Himmel wieder zu finden. Mit einer Lawine von Weltklasse-Tischtennis überrollte Jorgic den deutschen Nationalspieler mit 8:0, brachte den Satz mit 11:2 heim und sein Team 1:0 in Führung.



Nun bekam es Mizuki Oikawa mit dem stark verbesserten Dang Qiu zu tun, der gegen Fulda schon so spektakulär aufgespielt hatte. 3:11 im ersten Satz, drei Satzbälle im zweiten und dennoch 12:14. Im dritten Satz wieder zwei Satzbälle bei 10:8 und dann die Enttäuschung zum 10:12. Mizuki bekam viel Applaus, aber vermischt mit einer Portion Mitleid. Am Abgrund war die Stimmung nun zwar nicht zur Pause, aber vorübergehend gedrückt, weil der Rückstand drohte. Wie sollte der für Kilian Ort schon wieder eingesprungene Ersatzmann Filip Zeljko, der keinem Kader und keiner Trainingsgruppe angehört und keine Turniere spielt, dem Engländer Sam Walker (WR 80) Paroli bieten? Und ob er dies schaffte! Zeljko kämpfte wie ein Löwe und verlor dennoch 1:3.



Ausgleich nach Rückstand

Den Ausgleich zum 2:2 stellte Darko Jorgic her, bekam aber die tolle aktuelle Form von Dang Qiu zu spüren. Nur im zweiten Satz zeigte Jorgic Schwächen, drehte im dritten ein 1:6 zum 11:8. Im vierten zog er nach 2:6 auf 10:6 davon und machte mit einer unglaublichen Rückhand-Peitsche zum 11:9 und zu: 2:2 und fünftes Spiel. Jetzt kam Mizuki Oikawa aus der Versenkung. Zwei Stunden lang war er nach seiner Auftaktniederlage in der Halle nicht zu sehen und schlug Ricardo Walther in einem packenden Kampf.



"Mitsou" Mizuki machte also die Fans glücklich und brachte den vierten Bundesligasieg in trockene Tücher. Zum ersten Mal wurde dabei ein Rückstand gekippt und das Publikum hatte kräftig mitgeholfen.