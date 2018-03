Obererthaler schocken die Westheimer

SG Reiterswiesen/PSV Bad Kissingen - FC Bad Brückenau 2:1 (1:0). Tore : 1:0, 2:0 Florian Heller (33., 55.), 2:1 Mitchel Römmelt (60., Eigentor). Bes. Vorkommnis: Efstathios Katsimpras (Reiterswiesen) hält Foulelfmeter (17.) von Felix Frank.

Nach dem von SG-Keeper Efstathios Katsimpras entschärften Strafstoß von Felix Frank ließ Routinier Florian Heller die heimischen Fans jubeln, als er einen Freistoß in die Maschen schlenzte. Im zweiten Durchgang erhöhten die Sinnstädter den Druck, nahmen den defensiven "Sechser" Jens Kleinheinz vom Feld und brachten den offensiv ausgerichteten Dribbler Alexander Latus sowie Allrounder Alex Gartung. Doch weil Florian Heller per Direktabnahme eiskalt einnetzte und die FC-Offensive sich am leidenschaftlich kämpfenden SG-Bollwerk verzweifelt die Zähne ausbiss, wurde es diesmal nichts mit einem weiteren Remis der Sinnstädter. "Unser Keeper hat uns immer wieder im Spiel gehalten", freute sich Tobias Vogel. "Das Eigentor ist im Getümmel passiert, hat uns aber letztlich nicht mehr aus der Bahn geworfen."



DJK Schondra - TSV Wollbach 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Phil Schönhöfer (45.+1), 1:1 Timo Schneider (79.), 1:2 Simon Markart (80.), 2:2 Kevin Klüber (86.).

Eine gerechte Punkteteilung gab es in Schondra unter der guten Leitung des Schiedsrichters Finn Jonathan Böttcher aus Windheim. Einen Freistoß setzte Alexander Zink an den Außenpfosten. Auf der Gegenseite hatte Sebastian Fischer zwei gute Einschussmöglichkeiten. Und nach einer Hereingabe setzte Jonas Warmuth den Ball über den Kasten von Torwart Marius Müller. Kurz vor dem Kabinengang verwertete Phil Schönhöfer eine Hereingabe. Nach der Halbzeit agierte Schondra druckvoller. Zunächst versuchten die Gästespieler Jonas Kirchner und Simon Markart ihr Glück mit Weitschüssen. Dann dominierte Schondra. Nach einem weiten Pass von Kevin Klüber zirkelte Timo Schneider den Ball ins Toreck. Torwart Florian Erb hatte keine Chance. Jedoch glückte Wollbach der abermalige Führungstreffer, als Simon Markart nur noch einschieben musste. Jedoch bewies Schondra Moral. Kevin Klüber tauchte nach einer Freistoßhereingabe im Strafraum auf und schoss zum Ausgleich ein.



SG Oerlenbach/Ebenhausen - SV Morlesau/Windheim 4:1 (4:0). Tore: 1:0 Daniel Franz (8.), 2:0 Christian Heim (14.), 3:0 Sandro Cazzella (24., Foulelfmeter), 4:0 Sebastian Dees (42.), 4:1 Tobias Bold (76.).

Frühe Tore durch Daniel Franz, Christian Heim und Sandro Cazzella sorgten dafür, dass die SG trotz großer personeller Sorgen im ersten Durchgang befreit aufspielen konnte uns das Geschehen weitgehend diktierte. "Nach der Pause kamen die Gäste immer besser ins Spiel. Allerdings war unser Vorsprung da schon so komfortabel, dass der SV uns nicht mehr wirklich gefährlich werden konnte", berichtete Holger Zwirlein. Einziger Wermutstropfen für die Platzherren: Sebastian Dees musste in der Schlussphase aufgrund einer Verletzung ins Krankenhaus gebracht werden. "Wir hoffen alle, dass es bei ihm schnell wieder aufwärts geht, konnten aber zunächst noch nicht viel hinsichtlich der Schwere der Verletzung erkennen."



BSC Lauter - SV Römershag 5:0 (1:0). Tore: 1:0 Daniel Metz (43.), 2:0 Felix Lutz (56.), 3:0 Frank Liebhardt (58., Eigentor), 4:0 Daniel Mun (70., Eigentor), 5:0 Markus Metz (79.).

BSC-Coach Oliver Keidel hatte sich nach einer äußerst wechselhaften Vorrunde ein kurioses Wintertraining einfallen lassen. Nach Aquaspinning und Tischtennis ging es schließlich sogar nach Schweinfurt ins Kletterzentrum. Kreativität ist also Trumpf an der Lauterer Kreuzung. "Das Ergebnis hört sich deutlicher an, als das Spiel eigentlich war", berichtete der BSC-Trainer hernach. "Wir haben diesmal sehr nervös begonnen und Römershag hatte zunächst auch sehr gute Möglichkeiten. Als wir dann aber in Führung lagen, häuften sich bei den Gästen die Fehler. Wenn du in der Tabelle ganz unten stehst, dann passieren einem auch unglückliche Eigentore. Die Spieler wurden allerdings im Strafraum unglücklich angeschossen. Ich will das Resultat auf keinen Fall überbewerten."



FC Westheim - SV Obererthal 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Yanik Pragmann (5.), 1:1 Tobias Brust (75.), 1:2 Arthur Lebsak (77.).

Dass die "Waster" gegen die Rot-Weißen ins Hintertreffen gerieten, lag vor allem daran, dass sie allerfeinste Chancen durch Fabian Beck und Yanik Pragmann nicht im Kasten unterbringen konnten. "Eigentlich hätten wir dieses Spiel für uns entscheiden müssen", ärgerte sich hernach FC-Abteilungsleiter Maximilian Schaub. Doch weil der Kasten von Leon Zwickl wie vernagelt blieb, kamen die Obererthaler durch einen glücklichen Nachschuss von Tobias Brust wie aus dem Nichts ins Spiel zurück. "Dass die Gäste dann sogar noch einen zweiten Treffer nachlegen können, ist ganz bitter für uns. Ich sage es ganz selten, aber diesmal ist diese Niederlage wirklich sehr unglücklich für uns gelaufen."



SV Garitz - TSV Steinach 3:3 (2:1). Tore: 1:0 Simon Herold (20.), 2:0 Konstantin Papadopoulos (43.), 2:1 Maximilian Hein (45+2., Foulelfmeter), 2:2 Philipp Kirchner (62.), 2:3 Aaron Friedel (75.), 3:3 Björn Schlereth (79.). Gelb-Rot: Christoph Baier (50., Garitz).

Die Garitzer wehren sich aufopferungsvoll dagegen, eines Tages bis in die Rhöner A-Klasse durchgereicht zu werden. "Steinach hat eine junge Mannschaft, der man gerne zuschaut, weil der Ball prima durch die Reihen läuft", berichtete SV-Pressewart Thomas Leiner. Mit einem 20-Meter-Schuss brachte Simon Herold die Grün-Weißen in Front. Konstantin Papadopoulos erhöhte mit einem Treffer ins lange Eck. Kurios war der Strafstoß, den Maximilian Hein für Steinach verwertete. So richtig ergründen konnte keiner der anwesenden Akteure die Ursache für den Elfmeterpfiff. Mit perfekt herausgespielten Treffern machten die TSVler im zweiten Durchgang auf sich aufmerksam. Aaron Friedel traf millimetergenau in den Winkel. "Dass wir dann doch noch einmal zurückkommen, hätte ich selbst fast nicht mehr gedacht. Zunächst traf Marco Niebling nur die Latte. Und Björn Schlereth machte per Kopf das Remis für uns klar. Die kämpferische Einstellung hat einfach gepasst."



SG Gräfendorf/Wartmannsroth - TSV Oberthulba 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Sebastian Weidner (67.), 1:1 Marco Görlitz (90.+2).

"Wir hatten Riesenchancen im ersten Durchgang. Treffen aber leider nur Latte oder Pfosten. Eigentlich müssen wir bis zur Halbzeit mit 2:0 führen", berichtete ein enttäuschter Trainer Christoph Mützel. Doch die "Öwerdöllwer Buam" rund um ihren umsichtigen Ballverteiler Markus Markert kennen sich mittlerweile im Kampf gegen den Abstieg hervorragend aus und nutzten einen missglückten Abschlag von Alexander Jung zum überraschenden Führungstreffer. "Dann war plötzlich ein Bruch in unserem bis dahin sehr guten Spiel. Oberthulba hätte sogar noch das zweite Tor nachlegen können. Aber der lucky Punch durch Marco Görlitz per Freistoß direkt in den Winkel hat uns wenigstens noch das Remis gerettet. Wir haben es uns selbst schwer gemacht, weil wir einfach keine Tore geschossen haben. Spielerisch haben wir es eigentlich gut gemacht, aber wenn wir nicht treffen, werden wir natürlich unsicher."



TSV Pfändhausen - FC Rottershausen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Andre Wetterich (76.).

Derby-Charakter hat diese Partie sowieso, was das hohe Engagement auf beiden Seiten erklärt. Und es ging auch tabellerisch um viel, weil Pfändhausen die Klasse halten will und die Rottershäuser um den Aufstieg spielen. Das bessere Ende hatte der Hausherr, der zum Tor des Tages kam durch André Wetterich, der einen Freistoß mit Zug um die Mauer gesetzt und Glück hatte, dass sich FC-Keeper Johannes Hein das Leder quasi selbst ins Tor schaufelte. Überhaupt war es nicht der Tag der Spirken, die noch vor dem Wechsel Nico Wilm und André Seufert mit Verletzungen verloren. Mit ein Grund, dass die TSV-Recken vor dem Wechsel das aktivere Team stellten mit dem Lattenkopfball von Manuel Kuhn und weiteren guten Aktionen von André Wetterich und Peter Hahn. Defensiv überzeugte derweil Thomas Geyer der FC-Stürmer Frank Seufert an die Kette legte. Die beste Gästechance bot sich Johannes Kanz, dessen Freistoß von TSV-Torsteher Tobias Pfeffermann pariert wurde, den Nachschuss vergab Thomas Werner. js



TSV Ostheim - FC Poppenlauer 2:3 (2:3). Tore: 0:1 Florian Dinkel (10.), 1:1 Marco Schultheis (19.), 2:1 Sebastian Hock (24.), 2:2 Daniel Schmitt (30.), 2:3 André Keßler (35.).

Mit der frühen Führung durch Florian Dinkel hatten die Gäste einen Start nach Maß. Die Ostheimer glichen nach Vorarbeit von Lukas Hodermann durch Marco Schultheis aus. Letzterer kollidierte zuvor mit dem FC-Keeper Christian Martens, der sich durch diesen Pressschlag verletzte und ausgewechselt werden musste. Ersatzkeeper Christopher Schneider fing sich gleich mit dem ersten Schuss auf sein Tor das 1:2 ein durch Sebastian Hock, der ein super Solo abschloss. Doch noch vor der Pause drehte der FC das Spiel: Daniel Schmitt tanzte die TSV-Abwehr aus und netzte zum 2:2 ein und kurz darauf traf André Keßler völlig unbedrängt zum 3:2 für den FC, der nach der Pause sogar noch höher hätte gewinnen können, wenn TSV-Keeper Jörg Gunzenheimer nicht so gut gehalten hätte. rus