Nuancen geben den Ausschlag beim TSV Bad Königshofen

"Ehrenvoll, knapp, eng, wir sind ganz nah dran. Ich bin stolz auf die Jungs." Dies und Ähnliches gab der Manager des TSV Bad Königshofen, Andy Albert, während und nach dem Spiel beim Favoriten auf die Finalteilnahme um die deutsche Meisterschaft, den Tischtennisfreunden (TTF) Ochsenhausen, von sich. Und das bei 1:3-Endstand und 4:10 Sätzen? Nicht nur der Blick auf die Ballwechsel, bei denen kein Hauch von Qualitätsunterschied festzustellen war, sondern auch der etwas genauere auf die Zähltafeln bestätigt Alberts Einschätzung: In sieben der zehn verlorenen Sätze stand es 9:9, 10:10 oder sogar 12:12. Und alle sieben Mal gingen die letzten zwei Punkte an den Franzosen Simon Gauzy, Nummer 9 der Welt, bzw. den Brasilianer Hugo Calderano, die Nummer 17. Jawohl: Der Tabellenvierte, der seine Final-Four-Teilnahme nicht aufs Spiel setzen wollte, hatte seine zwei Besten gleichzeitig aufgeboten: Erst zum zweiten Mal in dieser Runde. Groß und stark genug ist der Kader ja.



Jorgic unbeeindruckt

Doch unbeeindruckt ging schon mal der 19-jährige Darko Jorgic gegen den 23-jährigen Vize-Europameister von 2016 Gauzy an den Tisch. Ebenso unbeeindruckt, wie er den schnellen 0:3-Rückstand wegsteckte, sich bis 9:9 hinein fightete - und zum ersten Mal mit dieser Knappheit des Satzverlusts leben musste. Wo war da der Unterschied dieser zwei Weltklasseathleten? Gauzys Rückhand die gleich gefährliche Waffe wie die von Jorgic. Die Vorhand vielleicht noch einen Tick sicherer platziert. Die 140 Zuschauer spürten, dass ihre Unterstützung nötig war. Was im zweiten Satz von 6:6 bis 11:6 noch half. Im dritten zeigte Jorgic sein bestes Tischtennis gegen einen seiner besten Gegner in seiner jungen Karriere - 11:6 für ihn und vierter Satz. Den er nach hochdramatischem Verlauf mit 10:12 abgeben musste. Mit gnadenlos riskanter Offensive hatte er zuvor zwei Matchbälle bei 8:10 abgewehrt.



Majoros aufmerksamer Gast

Andy Albert sagte zu dem Duell auf Augenhöhe: "Es war absolutes Top-Level von Europa. Darko Jorgic ist nicht mehr weit weg. Gauzy hat sich nur über seine Aufschläge gerettet. Heute hat man gesehen, was für ein Potenzial Darko hat." Besonders aufmerksamer Beobachter war Bad Königshofens Jorgic-Nachfolger für 2018/19, Bence Majoros, der ja in Ochsenhausen lebt und trainiert. Was folgte, war kaum weniger spektakulär. Auch Hugo Calderano und Mizuki Oikawa passten von ihrer Spielweise so gut zusammen, dass sich ein großes Spiel entwickelte. Mit einem leidtragenden Oikawa, der zwar 0:3 verlor, wobei aber (10:12/10:12/12:14) die negative Knappheit für ihn allein reserviert war.



Wie in der Kreisliga

Und dennoch fiel bei genauem Hinsehen auf, was selbst diese Nuancen Unterschied macht: In besonders engen Situationen zaubern Gauzy und Calderano halt doch einen noch härteren Endschlag, einen bisher noch nicht eingesetzten, noch mehr verdrehten Aufschlag und sogar einen kurzen Schupfball wie ein Kreisligaspieler aus dem Ärmel, der auf einmal eine physikalisch eigentlich unmögliche Flugbahn einschlägt.



Im dritten Match traf Kilian Ort auf den ehemaligen ungarischen Nationalspieler, Manager und Ersatzmann der TTF, Daniel Zwickl (33). Der, so wurde gemeldet, sprang für die kranken Muramatsu, Dyjas und Geraldo ein. Eine Woche vorher hatte der ehemalige Zweitliga-Profi von Fortuna Passau bei seinem Besuch mit Bence Majoros in Bad Königshofen auf Nachfrage erklärt: "Mein Pass liegt in Ochsenhausen." Wieder mal eine undankbare Aufgabe für Ort, die er aber wieder mal mit Bravour erledigte: Im ersten Satz knapp, im zweiten deutlich. Im dritten schien der Arm immer schwerer zu werden, weil der Kopf sagte: "Das gibt´s doch nicht". Im vierten dominierte aber wieder Orts gefährlichste Waffe, die Vorhand. So dass Andy Albert sich nicht nur über den Anschluss zum 1:2 freute, sondern lobte: "Stück für Stück zur Form zurück."



"Kein bisschen enttäuscht"

Im vierten Spiel Oikawa gegen Gauzy war wieder erkennbar, dass sich der Unterschied zwischen den Top 10 und der 130 in einer kleinen Lücke widerspiegelt. Nur dann, wenn der Franzose nach ganz unten in seinem Nähkästchen griff und den Joker für die besonders enge Situation heraus holte - wie zwei Mal von 9:9 zu 11:9. "Wir verlassen hier mit erhobenem Haupt die Halle", bemerkte Andy Albert "kein bisschen enttäuscht". Aber besonders Darko Jorgic und Mizuki Oikawa nahmen gemischte Gefühle darüber, wie diese Lücke zu schließen sei, mit in die verschneite Nacht des Schwäbischen Oberlands hinaus.