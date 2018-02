Neuer Spielertrainer für den FC Bad Brückenau

Landesliga



FC Fuchsstadt

Zugänge: keine - Abgänge: Maximilian Seit (FC Westheim) - Vereinsinfo: Die Langzeitverletzten Simon Häcker und Pascal Zehe kehren zurück. Außerdem steht Tobias Stöth in der Rückrunde wieder zur Verfügung.





Bezirksliga Ost



FC 06 Bad Kissingen

Zugänge: Fuaad Kheder (TSV Münnerstadt) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer: wie bisher Mario Wirth.



DJK Dampfach

Zugänge: Malte Schulz-Happe (FC Grüns-feld) - Abgänge: Jason Kürschner (unbekannt) - Vereinsinfo: Trainer Enrico Wetz bis Saisonende, Nachfolger wird Steffen Rögele. Langzeitverletzte: Lois Jilke, Sebastian Arnold. Wiedereinsteiger: Sebastian Arnold. Neues Saisonziel: Mittelfeldplatz wird korrigiert auf Nichtabstiegsplatz.



TSV Forst

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer wie bisher Florian Hetzel.



FC Geesdorf

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Hassan Rmeithi hat für 2018/19 verlängert.



TSV Gochsheim

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainerduo Stefan Riegler/Dominik Ruh haben für 2018/19 verlängert.



TSV Knetzgau

Zugänge: keine - Abgänge: Kenny Reichart (FC Kleinsteinach), Andy Müller (TV Haßfurt) - Vereinsinfo: Trainer Matthias Strätz hat für 2018/19 verlängert.



FSV Krum

Zugänge: Manuel Wehner (TV Obertheres), Andre Stößlein (TSV Burgpreppach) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Tobias Burger hat für 2018/19 verlängert.



TSV Münnerstadt

Zugänge: keine - Abgänge: Steffen Fleckstein (TSV Rothhausen/Thundorf), Fuaad Kheder (FC Bad Kissingen) - Vereinsinfo: Neuer Trainer: Klaus Keller für Thomas Dietz.



SV-DJK Oberschwarzach/

Wiebelsberg

Zugänge: Kevin Barth (SC Brünnau) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainerduo Simon Müller/Alexander Greß hat für 2018/19 verlängert.



TSV Rannungen

Zugänge: keine - Abgänge: Tobias Geier (TSV Rothhausen) - Vereinsinfo: Trainer Klaus Seufert hat für 2018/19 verlängert. Neuer Co-Trainer: Julian Stahl. Wiedereinsteiger: Dominik Hüllmantel. Langzeitverletzte: Julian Stahl, Marcel Leurer.



SV Riedenberg

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer bis Saisonende weiterhin Marius Kubo, Nachfolger wird Thorsten Seufert.



SV Sömmersdorf/Obbach

Zugänge: keine - Abgänge: Timo Wohlleben (FV Nieder-/Oberwerrn) - Vereinsinfo: Trainer Daniel May hat für 2018/19 verlängert.



FC Strahlungen

Zugänge: keine - Abgänge: Andre Kessler (FC Poppenlauer) - Vereinsinfo: Trainer Thorsten Seufert bleibt nur bis Saisonende.



FC Thulba

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Victor Kleinhenz hat für 2018/19 verlängert.



SV-DJK Unterspiesheim

Zugänge: keine - Abgänge: Andre Schenk (FC Donnersdorf) - Vereinsinfo: Trainer Reinhard Seger hat für 2018/19 verlängert.



TSV/DJK Wiesentheid

Zugänge: keine - Abgänge: Linus Holzmann (Ziel unbekannt) - Vereinsinfo: Trainer weiterhin Stefan Schoeler.





Kreisliga Rhön



TSV Bad Königshofen

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Wiedereinsteiger: Simon Kürschner.



VfL Spfr. Bad Neustadt

Zugänge: keine - Abgänge: Andre Püchler (SG Frickenhausen/Mellrichstadt) - Vereinsinfo: Langzeitverletzt: Tim Amberger. Trainer Thomas Gerhardt und Co-Trainer Michael Gerhardt haben um eine Saison verlängert.



SV Burgwallbach/

Leutershausen

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Langzeitverletzt: Niklas Schrenk, Wiedereinsteiger: Marcel Mölter, Trainer hört auf am Saisonende, ein Neuer ist noch nicht bekannt. Neues Saisonziel: Klassenerhalt statt vorderes Drittel.



SC Diebach

Zugänge: Maik Kirchner (SV Lohof) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Michael Leiber hat für die nächste Saison verlängert. Wiedereinsteiger: Patrick Oftring.



FC Eibstadt

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Jochen Kress hört nach dieser Saison auf, Der FC ist auf der Suche nach einem Neuen.



FC Bayern Fladungen

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Spielertrainer Martin Faulstich bleibt bis Saisonende Trainer, danach wird Matthias Stumpf, der aktuell noch die Mannschaft des SV Burgwallbach/Leutershausen trainiert, Fladungen übernehmen.



TSV Großbardorf II

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainerduo Markus Bach und Kilian Wenzel haben um ein Jahr verlängert.



TSV Hausen/Rhön

Zugänge: Manuel Orf (TSV Großbardorf, bereits während der Vorrunde) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer weiterhin Rainer Graumann.



Sportfreunde Herbstadt

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



TSV Nordheim/Rhön

Zugänge: keine - Abgänge: Frederik Johannes (VfL Meiningen) - Vereinsinfo: keine.



SV Ramsthal

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Udo Romeis hat um eine Saison verlängert. Langzeitverletzt: Alexander Ullrich. Wiedereinsteiger: Björn Morper. Änderung Saisonziel von oberes Tabellendrittel auf Platz 1 bis 3.



FC Reichenbach

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Wiedereinsteiger: Steffen Nöth. Vertrag mit Spielertrainer Sebastian Schmitt wurde um ein Jahr verlängert.



SV Rödelmaier

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer wie bisher Werner Feder.



TSV Trappstadt

Zugänge: keine - Abgänge: Philipp Bauer (Karriereende) - Vereinsinfo: Trainer ist unverändert Daniel Werner.



FC Untererthal

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Das Trainer-Duo Matthias Schneider und Benedikt Hüfner hört zum Saisonende auf, Vic Florey und Gerhard Fischlein werden das Traineramt übernehmen.





Kreisklasse 1 Rhön



FC Bad Brückenau

Zugänge: keine - Abgänge: Andrej Frank (SV Römershag) - Vereinsinfo: Trainer Philipp Jakobsche beendet seine Tätigkeit aus beruflichen und familiären Gründen. Neuer Spielertrainer wird der langjährige Spieler Lubomir Stieranka.



SV Garitz

Zugänge: Christian Friebus (Post SV Bad Kissingen), Mariano Ozorio (SV Herlheim) - Abgänge: Andreas Bilmann (TV Jahn Winkels) - Vereinsinfo: Langzeitverletzte: Andreas Kreuzer, Alexander Seidl.



SG Gräfendorf/

Wartmannsroth/Dittlofsroda

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Wiedereinsteiger: Johannes Schmelz. Neues Saisonziel ist der Klassenerhalt (vorher einstelliger Tabellenplatz). Spielertrainer Christoph Mützel hat verlängert.



BSC Lauter

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



SV Morlesau/Windheim

Zugänge: Udo Baum (DJK Schondra) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Langzeitverletzte: Robby Kuhn, Florian Fischer.



SV Obererthal

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Der Vertrag mit dem Trainerduo Tim Herterich und Lukas Heid wurde für die Saison 2018/19 verlängert. Langzeitverletzte: Lukas Heid, Maik Fella. Wiedereinsteiger: Lukas Brust.



TSV Oberthulba

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



SG Oerlenbach/Ebenhausen

Zugänge: Maxi Bauer (FC Rottershausen) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Thorsten Büttner verlängert um eine weitere Saison. Langzeitverletzte: Sebastian Borst, Rafael Jarczyk.



SG Reiterswiesen/

Post SV Bad Kissingen

Zugänge: keine - Abgänge: Felix Mast, Fabio Mast (beide TV Jahn Winkels) - Vereinsinfo: Langzeitverletzte: Max Borst, André Heinrich. Abwesend: Mirko Zimmermann,Tizian Fella (3 Monate Reisen um die Welt), ab April Niklas Rausch (3 Monate beruflich in China).



SV Römershag

Zugänge: Andrej Frank (FC Bad Brückenau) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer ist weiterhin James Galloway. Ziel: Alles versuchen für den Klassenerhalt.



DJK Schondra

Zugänge: keine - Abgänge: Udo Baum (SV Morlesau) - Vereinsinfo: Trennung von Charly Storch im Oktober 2017, Vorstand Michael Schröter übernahm als Interimstrainer. Änderung des Saisonzieles: es geht nur noch um den Klassenerhalt; der Wunsch "oben mitspielen" konnte von der sehr jungen Mannschaft nicht verwirklicht werden.



TSV Steinach

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Michael Voll hat um ein Jahr verlängert.



VfR Sulzthal

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Langzeitverletzte: Felix Keß, Bastian Knauer, Sven Mayer; studienbedingte Pause: Maximilian Kirschner, Dominic Bischoff. Wiedereinsteiger: Timo Andruschek. Trainer Stephan Penquitt hat um zwei Jahre verlängert bis Juni 2020. Neues Saisonziel ist Wiederaufstieg (vorher: vorne Mitspielen).



FC Westheim

Zugänge: Maximilian Seit (FC Fuchsstadt) - Abgänge: Niklas Siekmann (Zweitspielrecht beendet) - Vereinsinfo: Trainer David Böhm hat für die nächste Saison verlängert. Langzeitverletzt: Philipp Vierheilig. Wiedereinsteiger: Yanik Pragmann.



TSV Wollbach/KG

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Michael Jahns hat um eine Saison verlängert.





Kreisklasse 2 Rhön



TSV Aubstadt II

Zugänge: Sven Ulsamer (TSV Ostheim) - Abgänge: Daniel Radina (TSV Großbardorf) - Vereinsinfo: Matthias Gerhardt (wie bisher, Vertrag verlängert für 2018/19).



VfB Burglauer

Zugänge: keine - Abgänge: Rene Langer (SV Herschfeld), Christopher Schnaus (SV Bergtheim) - Vereinsinfo: keine.



SG Heustreu/Hollstadt

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Neuer Fitnesstrainer ist Benne Hein. Trainer bleibt Marco Sternberger.



SG Niederlauer I/Strahlungen II

Zugänge: Daniel Masterkov, Kevin Klein, Marius Braun, Jan Müller (alle eigene Jugend) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Roland Freibott hat für die Saison 2018/19 verlängert.



TSV Ostheim/Rhön

Zugänge: keine - Abgänge: Sven Ulsamer (TSV Aubstadt) - Vereinsinfo: keine.



TSV Pfändhausen

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Langzeitverletzte: Jan Fischer, Marcel Döll. Trainerwechsel: Übergangstrainer Gerhard Markert. Saisonziel von vorderes Tabellendrittel auf Klassenerhalt.

FC Poppenlauer

Zugänge: Andre Kessler (FC Strahlungen) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Nachfolger von Frank Bonfig ist Interimstrainer Manuel Düring. Wiedereinsteiger: Torwart Christian Martens.



FC Rottershausen

Zugänge: keine - Abgänge: Maximilian Bauer (TSV Oerlenbach) - Vereinsinfo: Neuer Trainer ab der Saison 2018/19 ist Alexander Schott.



SG Salz/Mühlbach

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Hans-Jürgen Birki bis Saisonende. Nachfolger ist Uli Glöggler (bisher Jugend TSV Großbardorf).



SG Unsleben/Wollbach

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer ist Christian Pfennig (vorher TSV Münnerstad) seit Januar 2018, er ist Nachfolger von Thomas Freund.



SG Unterweißenbrunn/

Frankenheim

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



SG Urspringen-Sondheim/Rhön

Zugänge: Martin Felsburg (SV Unterkatz), Rene Mehnert (TSV Nordheim) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Markus Herbert verlängert Vertrag für 2018/19.



DJK Waldberg

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Uli Dickas bis Saisonende.



SG Windshausen/

Brendlorenzen

Zugänge: Lucca Hein (TSV Mühlfeld) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Frank Kirchner bis Saisonende. Nachfolger wird Ralf Schwenkert.



TSV-DJK Wülfershausen

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Langzeitverletzt: Nico Büttner. Trainer Rudolf Koob verlängert für 2018/19.





A-Klasse 1 Rhön



SV Aura

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



FC Elfershausen

Zugänge: keine - Abgänge: Joschka Eberlein (SG Oberleichtersbach) - Vereinsinfo: Langzeitverletzte: Michael Mützel, Maik Amlow, Florian Emmert, Jürgen Reusch, wobei der letztgenannte zumindest wieder ins Training einsteigt. Änderung vom Saisonziel auf Klassenerhalt (vorher besser als Platz 6).



FC Fuchsstadt II

Zugänge: Thomas Höfling (SV Langendorf) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Spielertrainer Thomas Höfling ist ab sofort spielberechtigt.



FC Hammelburg

Zugänge: keine - Abgänge: Florian Holzinger (FC Obereschenbach) - Vereinsinfo: Trainer Jürgen Wiesler verlängert um eine weitere Saison.

DJK Kothen

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



SV Machtilshausen

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



SG Oberbach I/Riedenberg II

Zugänge: Andre Rüttiger (SV Sinning), Yannik Dorn (DJK Schondra) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Langzeitverletzt: Patrick Gerhard. Wiedereinsteiger: Kapitän Christian Hergenröder. Michel Henkel bleibt auch in der Rückrunde Trainer.



FC Obereschenbach

Zugänge: Florian Holzinger (FC Hammelburg) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Neuzugang vom Sommer aus Morlesau (Nico Hummel) befindet sich nach schwerer Meniskusoperation im Sommer noch im Aufbau, der Einsatz in der Rückrunde ist noch fraglich.



SG Oberleichtersbach

Zugänge: Joschka Eberlein (FC Elfershausen) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



SV Ramsthal II

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer wie bisher Christian Hänelt, nächste Saison noch offen.



FSV Schönderling

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



TSV Stangenroth

Zugänge: Dominik Scholz (DJK-SV Eichenhausen) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



SG Thulba II/Frankenbrunn I

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Nachfolger von Peter Mammitzsch ist ab sofort Spielertrainer Timm Manger.



TSV Volkers

Zugänge: Alin Ionita (Berlin), Jerry Wanke - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer bleibt Matthias Brust.





A-Klasse 2 Rhön



SG Alsleben/Eyershausen/

Gabolshausen-Untereßfeld

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



SG Arnshausen I/

FC Bad Kissingen II

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Langzeitverletzte: Tobias Wedler. Trainer wie bisher, Alexander Gröning.



SG Burghausen/Windheim I/

Reichenbach II

Zugänge: keine - Abgänge: Miquel Vera Ventura (VfB Burglauer) - Vereinsinfo: Trainerduo Daniel Hein und Tobias Bach nur bis Saisonende.



FC Eltingshausen

Zugänge: Constantin Maracine, George Niculae (beide aus Rumänien) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Alexander Schott hört zum Ende der Saison auf.



DJK-SV Eichenhausen/Saal

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



SpVgg Haard

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Langzeitverletzte: Fabian Mellenthin, Fabian Dietz, Mario Hillenbrand, Pascal Hillenbrand, Christoph Schönig. Peter Haupt hat seine Kariere verletzungsbedingt beendet.



TSVgg Hausen/KG

Zugänge: Mario Simon (SpVgg Wartmannsroth) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Stefan Greubel hört nach dem Saisonende auf.



TSV Maßbach

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



TSV Münnerstadt II

Zugänge: keine - Abgänge: Steffen Fleckstein (TSV Rothhausen), Fuaad Kheder (FC Bad Kissingen) - Vereinsinfo: keine.



TSV Nüdlingen

Zugänge: Justus Günter (U19-Großbardorf) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Thomas Wäcke wie bisher. Langzeitverletzte: Thomas Julian, Matthias Karch und Manuel Zänglein. Änderung Saisonziel von vorderes Drittel auf Klassenerhalt.



TSV Rothhausen/Thundorf

Zugänge: Steffen Fleckstein (TSV Münnerstadt), Tobias Geier (TSV Rannungen) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



SpVgg Sulzdorf

Zugänge: Lucas Guthardt (eigene Jugend) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Rainer Käb bleibt bis Saisonende.



SG Sulzfeld/Merkershausen

Zugänge: Bryan Hadcan (SpVgg Althausen/Aub) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Langzeitverletzt: Sebastian Betz, Wiedereinsteiger: Julian Wasser. Trainer bleibt Sven Frank. Neues Saisonziel: von gesichertes Mittelfeld auf Klassenerhalt.



DJK Weichtungen

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.





B-Klasse 1 Rhön



SG Bad Brückenau II/

Oberleichtersbach II

Zugänge: Joschka Eberlein (FC Elfershausen) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



SpVgg Detter-Weißenbach

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Neuer Trainer: Jörg Heinle, Wiedereinsteiger: Jonas Düsterdiek.



SG Diebach II/Morlesau II

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



SG Geroda/

Stralsbach/Oehrberg

Zugänge: keine - Abgänge: Tim Weiß (Wegzug) - Vereinsinfo: Trainer Alexander Schleicher hat für die nächste Saison verlängert.



SG Gräfendorf/

Wartmannsroth/Dittlofsroda II

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



FC Hammelburg II

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer René Piper steht ab der Winterpause Sebastian Rost zur Seite.



SG Hassenbach I/Reith I/

Oberthulba II

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



SG Machtilshausen II/

Langendorf I

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



SG Poppenroth I/Lauter II

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Neues Ziel: von Platz 1 bis 4 auf oberes Drittel.



DJK Schlimpfhof

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Markus Schott hat um ein weiteres Jahr verlängert.



DJK Schondra II/Breitenbach I

Zugänge: keine - Abgänge: Jannik Dorn (SV Riedenberg), Udo Baum (SV Morlesau) - Vereinsinfo: Co-Trainer weiterhin Daniel Kleinhenz.



FC Untererthal II

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



TSV Waldfenster

Zugänge: Philip Heusinger (SV Garitz II/Albertshausen) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Langzeitverletzt: Sandro Wolf, Wiedereinsteiger: Simon Kleinhenz.



FC Westheim II

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.







B-Klasse 2 Rhön



SV Aura II/Wittershausen

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



SG Bad Bocklet/Aschach

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



VfB Burglauer II

Zugänge: keine - Abgänge: Rene Langer (SV Herschfeld), Christopher Schnaus (SV Bergtheim) - Vereinsinfo: keine



SG Euerdorf I/Sulzthal II

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Wiedereinsteiger: Stefan Hesselbach. Trainer: Harald Tremer. In der Rückrunde erfolgreicher sein als in der Vorrunde (5 Punkte/14 Spiele).



SpVgg Haard II

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Langzeitverletzte: Fabian Mellenthin, Fabian Dietz, Mario Hillenbrand, Pascal Hillenbrand, Christoph Schönig. Peter Haupt hat seine Kariere verletzungsbedingt beendet.



SG Oerlenbach/Ebenhausen II

Zugänge: Maxi Bauer (FC Rottershausen) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Thorsten Büttner verlängert um eine weitere Saison. Langzeitverletzte: Sebastian Borst, Rafael Jarczyk.



TSV Pfändhausen II

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Langzeitverletzte: Jan Fischer, Marcel Döll. Trainerwechsel: Übergangstrainer Gerhard Markert.



SG Premich/Langenleiten

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Wiedereinsteiger: Marcel Limpert.

SG Reiterswiesen/

Post SV Bad Kissingen II

Zugänge: keine - Abgänge: Felix Mast, Fabio Mast (beide TV Jahn Winkels) - Vereinsinfo: Langzeitverletzte: Max Borst, André Heinrich. Abwesend: Mirko Zimmermann,Tizian Fella (3 Monate Reisen um die Welt), ab April Niklas Rausch (3 Monate beruflich in China).



SG Rottershausen II/

Rannungen II

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Auflösung dieser SG, in der nächten Saison gibt es andere SGs.



SG Salz/Mühlbach II

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Joachim Panitz hat für nächste Saison verlängert.



SG Unter-Oberebersbach I/

Steinach II

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.

TV Jahn Winkels

Zugänge: Andreas Billmann (SV Garitz), Paul Engelage (TSV Arnshausen) - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



TSV Wollbach/KG II

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer wie bisher, Saisonziel von einstelliger Tabellenplatz auf Platz 2 bis 3.





B-Klasse 3 Rhön



SCK Oberwildflecken

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.





B-Klasse 4 Rhön



SG Großwenkheim/

Seubrigshausen

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainerduo Gary Huntoon (Spielertrainer) und Heiko Seit (an der Linie) hat für die Saison 2018/19 verlängert. Wiedereinsteiger: Leo Pfennig.



TSV Maßbach II

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: keine.



FC Poppenlauer II

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Wiedereinsteiger: Torwart Christian Martens.



SG Rothhausen/Thundorf II

Zugänge: Steffen Fleckstein (TSV Münnerstadt), Tobias Geier (TSV Rannungen) - Abgänge: Florian Schüler (DJK Wettringen) - Vereinsinfo: keine.





B-Klasse 1 Schweinfurt



SG Gauaschach I/

Altbessingen II/Büchold II

Zugänge: Dominik Zeissner - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Andy Rosenberger hat um ein Jahr verlängert.





Blick nach Hessen



SG Oberzell/Züntersbach

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer Frank Kühlthau hat für die Saison 2018/19 verlängert.



SC Motten

Zugänge: keine - Abgänge: keine - Vereinsinfo: Trainer bleibt wie bisher Lukas Romeis. Saisonziel von oberes Tabellendrittel auf Klassenerhalt.Fortsetzung nächste Seite