Neue Herausforderung für Steven Fürsch

Für den in Waizenbach beheimateten Steven Fürsch wird die neue Motorsportsaison 2018 neue Herausforderungen bereithalten. Wer denkt, dass der 47-jährige Fürsch seinen Helm alsbald an den berühmten Nagel hängt, hat die Rechnung ohne ihn gemacht. Für ihn bedeutet Motorsport gleich Faszination und Emotion. Und genau diese beiden Worte hat sich das neue Team "Racing4Emotion" auf die Fahnen geschrieben. Das Team Racing4Emotion, gegründet 2018, besteht aus Mitgliedern, die Fürsch nicht gänzlich unbekannt sind. Sein Fahrerkollege wird Jürgen Bretschneider (Friedberg) sein. Mit ihm hat er sich in der Saison 2017 das Cockpit eines Mercedes geteilt. Auch sein "Arbeitsgerät" ist Steven Fürsch vertraut. Racing4Emotion setzt den MINI JCW Coupe ein, den Fürsch und Bretschneider in den Jahren 2015 und sporadisch 2016 in der Langstreckenmeisterschaft Nürburgring (VLN) fuhren. Man vertraut auf ausgereifte Technik.



"Ich freue mich riesig, in das komplett neuaufgebaute Coupe einzusteigen. Mit diesem Auto konnten wir schon Klassensiege auf der Nordschleife sowie einen zweiten Platz beim 24-Stunden-Rennen in Dubai und einen fünften Platz in Barcelona einfahren", sagt Fürsch. "Jetzt heißt es, die letzten Vorbereitungen zu treffen und seine körperliche Fitness wieder auf Höchstform zu trimmen. Man rostet über den Winter doch ein wenig ein. Ich bin auch gefragt worden, ob ich am 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring erneut starte. Hierzu kann ich nur sagen, dass es Planungen dazu gibt, aber noch nichts feststeht. Und nun heißt es für mich: Freuen und vorbereiten." Das erste Rennen für Steven Fürsch und sein neues Team Racing4Emotion findet am 24. März in der Eifel statt. Um 8.30 Uhr beginnt das Training, bevor es um 12 Uhr heißt: Vier Stunden Vollgas durch die grüne Hölle.