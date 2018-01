Nachwuchs für die Wölfe gesucht

Am Sonntag locken die Kissinger Wölfe ihre Fans schon vor dem Spiel gegen Amberg in die Eissporthalle. Und zwar die Kleineren von ihnen: Es findet ein "Kids Day" bei den Kissinger Wölfen statt. "Das ist eine Veranstaltung der ersten Mannschaft für alle Kinder aus Kissingen und Umgebung, um zu zeigen, was Eishockey ist", sagt der Jugend-Koordinator der Wölfe, Valery Dancov.



Interesse am Eishockey wecken

Das langfristige Ziel der Kissinger ist es, irgendwann mal eine erste Mannschaft aus dem eigenen Nachwuchs zu stemmen. "Im Moment können wir das noch nicht, deswegen müssen wir Spieler von außerhalb holen. Dieses Jahr haben wir schon einiges für die Jugend geschafft, wir haben eine eigene U8-Mannschaft melden können. In anderen Bereichen haben wir noch eine Kooperation mit Haßfurt. Aber das ist meiner Meinung nach noch zu wenig. Wir müssen bei noch mehr Kindern Interesse am Eishockey wecken."



Deswegen werden alle Interessierten von elf bis 13 Uhr an der Eishalle von Spielern der Landesliga-Mannschaft in kleinen Gruppen betreut. Es wird Übungen auf dem Eis geben, die Kinder können einen Parcours laufen und Schüsse trainieren, aber der Spaß soll auch im Vordergrund stehen. Ausrüstung samt Schläger stellt der Verein. Das Angebot richtet sich vor allem an Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren, aber alle Altersgruppen sind willkommen.



Trainer und Betreuer fehlen

Solch ein Schnupperkurs gehöre laut Valery Dancov für Vereine, die Nachwuchsarbeit machen, dazu. "Das wird auch vom Deutschen Eishockey-Bund gefördert", sagt Dancov. Und weiter: "Der ganze Verein muss sich noch mehr um die Jugend kümmern, es fehlen uns zum Beispiel noch Trainer und Betreuer. Der Kids Day wird nicht die einzige Aktion bleiben, wir haben noch mehr für dieses Jahr geplant."