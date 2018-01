Münnerstadt ist nicht mehr Schlusslicht

Bayernliga Frauen

VC Katzwang - TV/DJK Hammelburg II 3:0.

Gegen Spitzenreiter Katzwang-Schwabach blieb das erste Erfolgserlebnis erwartungsgemäß aus für die Bayernliga-Volleyballerinnen des TV/DJK Hammelburg. Obwohl das Team von Trainerin Katharina Lux in allen drei Sätzen viele gute Phasen hatte, entpuppten sich vor allem Annahme und Abwehr als größte Sorgenkinder. "Obwohl wir im dritten Satz sogar führten, ist es uns nicht gelungen, die Konzentration bis zum Ende beizubehalten", so Angreiferin Linda Bauer.





Bezirksliga Männer



TSV Lengfeld II - TSV Münnerstadt 3:1 (25:18, 25:23, 23:25, 25:23).

Weil die Lauertaler gleich auf ein Quartett verzichten mussten, durften die Jugendspieler Hannes Bührig und Paul Link aus der 2. Mannschaft Erfahrungen in der Bezirksliga sammeln. Der Start ins Match war verheißungsvoll, doch ab dem 11:10 folgte die Wende. Eine Aufschlagserie zum 18:12 ebnete Lengfeld den Weg zum Satzgewinn. Im zweiten Abschnitt lagen die Münnerstädter schnell mit 2:11 zurück. Befreit von jedem Druck, kämpften sich die Gäste Punkt für Punkt heran, gingen sogar mit 23:22 in Führung, um durch drei individuelle Fehler doch den erneuten Satzverlust hinnehmen zu müssen. Das überfällige Erfolgserlebnis folgte im dritten Satz, in dem die stete knappe Führung ins Ziel gerettet werden konnte.Die Geschichte schien sich zu wiederholen, weil Münnerstadt auch im vierten Satz vorne lag, sich aber nicht entscheidend absetzen konnte. Am Ende entschieden zwei Eigenfehler den Satz und somit die Partie.



TSV Münnerstadt - SG TV Aschaffenburg/TuS Damm 3:1 (17:25, 25:20, 25:14, 25:20).

Nach der Niederlage sollte gegen Tabellennachbar SG TV Aschaffenburg/TuS Damm eine Reaktion folgen - die zunächst ausblieb: Ein 10:18-Rückstand war nicht mehr korrigierbar. Mit gesteigerter Konzentration stabilisierte sich die Annahme, sodass Steller Uwe Knipping seine Angreifer variabel einsetzen konnte. Vor allem Paul Link punktete regelmäßig mit hart geschlagenen Bällen. Mit dem Satzgewinn im Rücken, übernahm der TSV Münnerstadt immer mehr die Initiative und zeigte den Aschaffenburgern deutlich ihre Grenzen auf. Der vierte Satz begann mit leichten Vorteilen der Aschaffenburger, die 12:8 in Führung gingen. Mit einer Aufschlagserie holte Spielertrainer Uwe Knipping die Führung (17:13) für die Münnerstädter wieder zurück, die bis zum Satzende verteidigt wurde. Damit konnte Münnerstadt die Rote Laterne an Aschaffenburg weitergeben.



TV Trennfurt - TV/DJK Hammelburg II 3:0 (25:15, 25:15, 25:16).

Wieder einmal mussten mehrere berufsbedingte und krankheitsbedingte Absagen verkraftet werden, zuletzt meldete sich auch der Trainer selbst erkrankt ab. So wechselte kurzerhand der verletzte Christian Schäder auf die Trainerbank. Bis zum Stand von 9:9 befand sich die TV/DJK-Reserve noch auf Augenhöhe, ehe der Gastgeber dank vieler Hammelburger Eigenfehler unaufhörlich davon zog. Selbst zwei Auszeiten brachten keinen Umschwung. Ohne personelle Veränderungen versuchten die Saalestädter dagegen zu halten, doch der zweite Satz verlief ähnlich ernüchternd. Im dritten Satz beorderte Christian Schäder Morice Zehner auf die Außenposition, David Schottorf spielte von nun an in der Mitte. Ergebnistechnisch blieb jedoch leider alles beim alten: Von Anfang an hinkten die Hammelburger einem Rückstand hinterher, der sich sukzessive vergrößerte. Nach nur einer Stunde Spielzeit war damit der erste Auftritt an diesem Spieltag beendet, was angesichts des zur Verfügung stehenden Kaders und des Trainingsrückstands einiger Spieler allerdings auch keine allzu große Überraschung darstellte.



TV Mömlingen III - TV/DJK Hammelburg II 3:0 (25:23, 26:24, 25:10).

Was hat man unter so ungünstigen Voraussetzungen in einem Spiel gegen den unangefochtenen Tabellenführer zu verlieren? Nichts! Und genauso traten die jungen Hammelburger auch von Anfang an auf. Es gelang vieles von dem, was im ersten Spiel nicht klappte. Das Selbstvertrauen kehrte zurück und befeuerte das ganze Team. Lukas Full verteilte als Zuspieler gekonnt die Bälle und die Angreifer waren nun im "flow". Gleichwohl musste man auch gegen das routinierte Mömlinger Team immer einem kleinen Punkterückstand hinterherlaufen. Beim 20:20 schien eine Überraschung möglich, doch eine kurze Bedenkzeit in der Auszeit und ein Spielerwechsel sorgten auf Seiten der Mömlinger dafür, dass diese sich wieder auf ihre Stärken besannen. Alles andere als geknickt gingen die Hammelburger forsch in den zweiten Satz, konnten sogar auf 20:16 enteilen und wähnten sich abermals auf der Siegesstraße. Doch auch in diesem Satz gelang den Gegnern ein Comeback. Dass dies für die junge Hammelburger Truppe an diesem Tag zu viel war, belegt der dritte Satz, der nach nur etwas mehr als einer Viertelstunde mit 25:10 an Mömlingen ging. Bleibt zu hoffen, dass beim nächsten Spieltag wieder mehr Spieler zur Verfügung stehen und die bis dahin verbleibende Zeit im Training gut genutzt wird. spion



Bezirksklasse Männer



TV Bad Brückenau - TSV Röttingen II 3:0 (25:17, 25:21, 25:13).

Ohne den verletzten Mittelblocker Stefan Winkler, starteten die Brückenauer verhalten, sollten sich aber schnell stabilisieren. Weil Zuspieler Matthias Schulz alle Angreifer variabel einsetzte, ging der erste Satz klar an die Rhöner. Eine druckvolle Aufschlagserie von Mannschaftskapitän Rene Saam brachte im zweiten Abschnitt eine 10:3-Führung, die auf 17:13 ausgebaut wurde. Dann patzte die Annahme, was die Röttinger zurück ins Spiel kommen ließ. Diagonalspieler Alexander Melser brachte die notwendigen Angriffspunkte und das notwendige Selbstvertrauen, so dass auch der zweite Satz an die Brückenauer ging. Fortan lief es quasi von allein. Dank einer äußerst niedrigen Fehlerquote war der dritte Satz reine Formsache.



TV Bad Brückenau - TV Ochsenfurt/Gaukönigshofen 1:3 (25:23, 18:25, 22:25, 20:25).

Nervös begannen die Bad Brückenauer ins Spiel gegen den Tabellenzweiten, der im Hinspiel im Tiebreak besiegt worden war. Besonders Zuspieler Alexander Stanovkin fand nicht so richtig ins Spiel. Beim Stand von 8:10 sorgte Konstantin Melser für die Wende mit seinen souveränen Aufschlägen hin zu einer 16:11-Führung, die in einen knappen Satzgewinn mündete. In der Folge fehlte vor allem auf den Außenpositionen die Durchschlagskraft. Trainerin Maika Herbert hatte hier auch keine adäquaten Wechselmöglichkeiten, sodass der Satz an den Gegner ging. Der dritte Satz verlief sehr ausgeglichen, beide Mannschaften spielten auf hohem Niveau. Die Annahme und Abwehr um Libero Eugen Rabschinski fing jedoch wieder das Wackeln an, womit das Zuspiel durchschaubar war. Diese Schwächen wussten die Ochsenfurter zu nutzen, die auch diesen Abschnitt für sich entschieden und im vierten Satz endgültig das Kommando übernahmen, weil den Rhönern zunehmend die Durchschlagskraft fehlte.





Bezirksklasse Frauen



VC Eltmann - TSVgg Hausen 3:0 (25:10, 25:19, 25:15).

Unter keinem gutem Vorzeichen stand der Spieltag in Eltmann, weil die Gäste gleich fünf Spielerinnen krankheits- und terminbedingt zuhause lassen mussten. Besonders bemerkbar machte sich, dass beide Liberas von einer Erkältung niedergestreckt waren. Eine oft nicht ideale Annahme war die Konsequenz. Jedenfalls hatte Zuspielerin Kerstin Ankenbrand alle Hände voll zu tun, um ihre Angreiferinnen einzusetzen. Positiv ist, dass die Hausenerinnen aus dem Hinterfeld effektiv angreifen können, was bei ungenauen Annahmen ind Abwehraktionen immer eine Option ist. Hier konnten sich vor allem Elli Kühnlein und Julia Rauch auszeichnen. An der deutlichen Niederlage änderte das freilich nichts.



TSVgg Hausen - TSV Iphofen 0:3 (20:25, 13:25, 17:25).

Gegen Iphofen verlief nur der erste Satz halbwegs normal. In den folgenden Abschnitten war es oft das selbe Bild mit guten Ansätzen, aber wenig gelungenen Abschlüssen. "Zum Glück haben wir nur Punkte nach oben abgegeben, aber bis zum Relegationsplatz sind alle wieder näher an uns herangerückt. Hoffen wir, dass bis Samstag gegen Ermershausen und Kitzingen alle fit sind", lautete das Resümee von Trainer Robert Seller. spion