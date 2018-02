Münnerstadt II wehrt zu wenige Angriffe ab

Bayernliga Nord Frauen



TV/DJK Hammelburg II - TSV Eibelstadt 0:3 (17:25, 18:25, 23:25).

In den ersten Durchgang starteten die Hammelburgerinnen mit einer 4:0-Führung. Doch durch Annahmeprobleme kam Eibelstadt besser in die Partie und drehte sie früh. Die Annahmeprobleme setzten sich auch im zweiten Satz fort, daher war das Spiel über die Hammelburger Mitte sehr eingeschränkt. Dies zieht sich wie ein roter Faden durch die bisherige Saison. Im dritten Satz zeigten sich die Hammelburgerinnen auf einer Höhe mit den groß gewachsenen Eibelstädterinnen. Es war ein ausgeglichenes Hin und Her und der Satz bis zum Ende spannend. Die Hammelburger Angriffe mit druckvollen Aufschlägen waren effektiv und der TV/DJK führte sogar mit 23:21, doch dann "hatten wir vielleicht Angst vorm Gewinnen", sagte Spielerin Maxi Bindrum.



VG Bamberg II - TV/DJK Hammelburg II 3:0 (25:9, 25:14, 25:19).

Keine Chance hatte Hammelburgs Zweite gegen das Team aus Bamberg. Ohne ihre Diagonalangreiferin Lena Bindrum angereist kam der TV/DJK trotz passabler Abwehr- und Annahmeleistung im Angriff einfach nicht durch. Bamberg hingegen zeigte sich in Annahme und Abwehr um eine Klasse besser. "Auch im Aufschlag hätten wir einfach noch mehr Druck machen müssen", sagte Hammelburgs Mittelblockerin Maren Schröder. Trainerin Katharina Lux stellte im dritten Satz auf diversen Positionen um, wodurch das Zusammenspiel besser klappte und auch der Druck im Angriff gesteigert wurde, was die starken Gastgeberinnen allerdings nicht mehr wirklich forderte.





Bezirksliga Männer



TV/DJK Hammelburg II - SG Aschaffenburg/Damm 3:0 (25:15, 25:22, 25:22).

Obwohl die Gäste aus Aschaffenburg abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz liegen und nur mit sechs Spielern angereist waren, waren die Hammelburger von Anfang an bemüht, den Gegner nicht zu unterschätzen und ihn erst gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Allerdings machte sich zu Beginn des Spiels bemerkbar, dass die schlechte Trainingsbeteiligung auf Seiten der Hammelburger die gewohnte Sicherheit vermissen ließ. Erst zwei Aufschlagserien von Lukas Baden und Kjeld Claßen sorgten für einen klaren Vorsprung, der zum letztlich klaren 25:15-Satzgewinn führte. Aber auch im darauffolgenden Satz fanden die Hammelburger nicht gleich zu ihrer Sicherheit und so setzte sich bis zum 22:22 keines der beiden Teams ab. Dann allerdings brachte Lukas Full dreimal seine Angreifer gut in Szene und diese ließen es im Angriff ordentlich krachen. Im dritten Satz griffen die einzelnen Rädchen im Hammelburger Spiel wieder ineinander, die Annahme um Libero Till Oschmann fand zu ihrer gewohnten Sicherheit und über ein variables Angriffsspiel konnte der Aschaffenburger Block ein ums andere Mal überwunden werden.



TV/DJK Hammelburg II - TSV Großheubach 3:0 (25:15, 25:14, 25:22).

Bei den Hammelburgern begann Christian Schäder als Zuspieler und Marius Schlereth ersetzte Till Oschmann auf der Liberoposition. Dass die "Einspielphase" im ersten Spiel gut getan hatte, merkte man den Hammelburgern an: Beim Aufschlag machten Kjeld Claßen und David Baden viel Druck, Morice Zehner und Marcel Plehn rissen in der Mitte ein ums andere Mal ein Loch und Christian Schäder sorgte dafür, dass alle seine Angreifer gleichermaßen im "Flow" blieben. Bei 4:10 versuchten die Gäste mit einer Auszeit, die Hammelburger Angriffsmaschinerie aus dem Gleichgewicht zu bringen, allerdings blieb es beim Versuch. Der Faden riss auch nicht im anschließenden Satz: Man hatte fast den Eindruck, die Angreifer wollten sich gegenseitig überbieten und brannten ein echtes Feuerwerk ab. Großheubach konnte auch mit zwei Auszeiten bei 5:10 und 10:18 nicht störend eingreifen. Der Beginn des dritten Satzes ähnelte den beiden vorigen und auf Seiten der Hammelburger waren keine Anzeichen von Ermüdung zu erkennen. Die Annahme stand bombensicher und wenn einmal ein Angriff der Gäste den Block überwinden konnte, fischte die Abwehr um Marius Schlereth das blau-gelbe Spielgerät heraus. Dass die Gäste am Ende noch einmal auf drei Punkte herankamen, störte schließlich niemanden mehr. "Wir haben glücklicherweise wieder so dominant gespielt, dass wir unseren Gegnern kaum einmal die Gelegenheit gegeben haben, sich auf ihre Stärken zu besinnen. Das hätte ich nach den zuletzt schlechten Trainingsbeteiligungen nicht so erwartet", resümierte Trainer Klaus Baden.



TSV Münnerstadt - TSV Jahn Würzburg 0:3 (18:25, 14:25, 22:25).

Es ist und bleibt eine seltsame Saison für den TSV Münnerstadt. Mittlerweile sind die Hoffnungen auf einen Nichtabstieg der ersten Mannschaft aus der Bezirksliga nicht mehr allzu groß. Aber der TSV wollte mit Spaß und Kampf die Saison wenigstens ordentlich abschließen. Jedoch sahen die Zuschauer in der Halle eine sehr schlechte Leistung der Heimmannschaft. Ausgelöst durch eine schlechte Annahme, die sich durch die ganze Mannschaft zog, konnte Münnerstadt zu keinem Zeitpunkt etwas entgegensetzen. Im dritten Satz taute der TSV ein bisschen auf und erreichte den einen oder anderen erfolgreichen Punkt. Jedoch war der Sieg des TSV Jahn Würzburg nie gefährdet.



TSV Münnerstadt - TV Trennfurt 3:0 (25:22, 27:25, 25:23).

Nach dem ersten Spiel fasste der TSV einen Entschluss. So kann man zu Hause nicht auftreten. Es galt, Wiedergutmachung zu betreiben für die gebotene Leistung. Und gegen Trennfurt sollte es ganz anders laufen. Die vorangegangenen Fehler wurden beseitigt und die Spielfreude hielt Einzug in die ganze Mannschaft. Über eine jetzt sehr stabile Annahme konnte Uwe Knipping seine Angreifer besser in Szene setzen. Dies nutzen Matthias Meder und Sandro Petzoldt, um zur Hochform aufzulaufen und fast jeden Ball im gegnerischen Feld zu versenken.

Es wurde ein munterer Schlagabtausch, denn die Trennfurter hielten immer wieder sehr gut dagegen. Die Lauertaler konnten sich nie wirklich absetzen und mussten bis zum letzten Ball alles geben, um den verdienten Sieg vom Feld zu tragen. Vielleicht gibt dieses Erfolgserlebnis noch mal einen positiven Anschub für die letzten Spieltage.





Bezirksklasse Ost Männer



TSV Münnerstadt II - TV Bad Brückenau 0:3 (16:25, 18:25, 18:25).

Bad Brückenaus Trainerin Maika Herbert musste verletzungsbedingt auf Oliver Kaul verzichten, ansonsten war der Kader vollständig. Der erste Satz begann noch recht ausgeglichen. Bad Brückenaus Zuspieler Alexander Stanovkin setzte aber beim Spielstand von 9:8 eine druckvolle Aufschlagserie hin und setzte die Münnerstädter Abwehr unter Druck. Mit 15:9 hatten sich die Brückenauer etwas Luft verschafft und entschieden den Satz souverän für sich. Auch im zweiten Durchgang konnte Zuspieler Alexander Stanovkin eine Führung mit seinen variablen Aufschlägen aufbauen und Mannschaftskapitän Rene Saam erhöhte mit seinen Aufschlägen auf 12:2. In den Spielaktionen selbst zeigte Diagonalspieler Alexander Melser seine Durchschlagskraft in den Angriffen, so dass die Münnerstädter Abwehr keine Chance hatte. Wie so oft nach einer 2:0-Führung waren sich die Bad Brückenauer einfach zu sicher und Leichtsinnsfehler schlichen sich ein. Durch eine Aufschlagserie von Frank Röhlich kamen die Münnerstädter wieder etwas heran. Doch dann kam Bad Brückenaus Mittelblocker Lukas Muth beim Spielstand von 19:18 zum Aufschlag und beendete den Satz mit einer unglaublichen Aufschlagserie auf 25:18.



TSV Münnerstadt II - TSV Ostheim 3:1 (25:17, 23:25, 25:23, 25:12).

Im Spiel gegen Ostheim stand die Münnerstädter Annahme besser, wodurch Zuspieler Andre Hochmuth seine Angreifer wieder besser für wichtige Punkte einsetzten konnte. Im zweiten Durchgang ruhten sich die TSVler zu sehr auf dem Satzgewinn aus und gerieten in Rückstand. Auch ein Wechsel in der Annahme brachte nichts mehr. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem besseren Ausgang für Münnerstadt entwickelte sich im dritten Satz. Paul Link gelangen wichtige Punkte im Außenangriff. Im Tie-Break sah es erneut nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Aber gegen die anschließende Aufschlagserie von Tobias Böhm hatte Ostheim kein Mittel.



TV Bad Brückenau - TSV Ostheim 3:0 (25:12, 25:18, 25:21).

Trainerin Maika Herbert wechselte im zweiten Spiel das Zuspiel, den Libero und die Mittelblocker aus, so dass jeder Spieler auf seine Kosten kam. Durch die Bank weg zeigten alle auf dem Feld eine tolle Leistung und führten den Satz relativ schnell mit 16:5 an. Die stabile und souveräne Leistung des Liberos Roman Gartung half dem Zuspieler Matthias Schulz, die Angreifer variabel einzusetzen. So konnten die Mittelblocker Lukas Muth und Konstantin Melser über die Mittelposition immer wieder punkten. Die Ostheimer hielten im zweiten Satz etwas dagegen. Den Brückenauern merkte man auch etwas die Müdigkeit an, dennoch ging der zweite Satz mit 25:18 an den TV. Beim Spielstand von 9:7 im dritten Durchgang hatte Konstantin Melser einen Lauf im Aufschlag und zwang die Ostheimer Annahme in die Knie. Viel zu selbstsicher spielten die Brückenauer beim Stand von 18:8 weiter, bis auf dem Spielfeld Chaos herrschte. Denn die Ostheimer kämpften sich tatsächlich noch einmal auf 21:19 heran. Trainerin Maika Herbert entschiedet sich für einen Zuspielerwechsel und auch für einen neuen Außenangreifer. Das brachte Bad Brückenau den Sieg.