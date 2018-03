Maßbach wird nach der Pause sicherer

Von Markus Behringer



A-Klasse Rhön 1



SG Oberleichtersbach/Modlos - SG Oberbach/Riedenberg II 6:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Florian Friebel (29., 44., 45+1), 4:0 Jokob Leitsch (57.), 5:0 Tobias Romeis (65.), 6:0 Florian Friebel (67.).

Die Gäste versuchten zunächst, geschlossen zu verteidigen. Dies gelang ihnen in der Anfangsphase auch. Der Oberleichtersbacher Winterneuzugang Joschka Eberlein, der sich bereits gut in die Mannschaft eingefügt hat, konnte den Abwehrriegel jedoch knacken. In der Folge ergaben sich immer wieder Räume für die Stürmer der Hausherren, die Florian Friebel sogar zu einem Dreierpack nutzte. "Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung heute, man muss aber auch anmerken, dass der Gegner etwas geschwächt war", konstatierte SG-Pressewart Alexander Bub.



FC Obereschenbach - FC Elfershausen 1:0 (1:0). Tor: Julian Meder (25.).

In einem spannenden, von vielen Zweikämpfen, aber auch von Fouls geprägten Spiel setzte sich letztlich der Favorit knapp durch. Das goldene Tor gelang Julian Meder, der einen langen Ball am Fünfereck technisch anspruchsvoll herunternahm und ins lange Eck spitzelte. Die Gäste aus Elfershausen waren stets bemüht, nach vorne zu spielen, schafften es aber nicht, Torwart Marco Gehring ernsthaft zu fordern. "Leider wurden uns zwei Tore zu Unrecht aberkannt, dennoch müssen wir unsere Angriffe konsequenter abschließen", resümierte Obereschenbachs Pressewart Achim Meder.



FC Thulba II/Frankenbrunn - SV Machtilshausen 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Valentin Saum (32., Elfmeter), 0:2 Markus Schmitt (52.), 0:3 Valentin Saum (70.). Gelb-Rot: Timm Manger (75., Thulba).

Ein intensives und von Kampf geprägtes Spiel lieferten sich zwei Tabellennachbarn in Frankenbrunn. Die Partie gestaltete sich zu Anfang ausgeglichen, doch nachdem die Gäste durch einen unglücklich verursachten Elfmeter in Führung gegangen waren, nahmen sie das Heft in die Hand. Durch einen direkt verwandelter Freistoß, über dessen Ausführung vehement diskutiert wurde, erhöhte Machtilshausen in der zweiten Halbzeit. Valentin Saum setzte mit seinem zweiten Treffer der Schlusspunkt. "Das Ergebnis geht voll in Ordnung, wir waren heute einfach schlechter. Jetzt stehen aber knallharte Wochen mit wichtigen Spielen an", warnte Thulbas Kapitän Christoph Adrio.



SV Aura - FC Hammelburg 4:2 (1:2). Tore: 1:0 Dennis Schmidt (22., Eigentor), 1:1 Andy Möck (35.), 1:2 Thomas Hartung (37.), 2:2 Sascha Graser (52.), 3:2 Tim Kolb (70.), 4:2 Mirko Hälbig (85.). Rot: Dennis Schmidt (44., Hammelburg).

Nach dem Platzverweis von Dennis Schmidt drehte Aura richtig auf und spielte Hammelburg teilweise an die Wand. Das sah in der ersten Halbzeit noch anders aus. Hammelburg stand gut in der Defensive und nutzte seine beiden Chancen zur verdienten Pausenführung. Nach der roten Karte wegen überharten Einsteigens drückte Aura nach der Pause aufs Tempo. "Mit dem Tor des Jahres", so Auras Informant Christof Sauer, glich Sascha Graser aus. Er traf aus gut 30 Metern genau in den Winkel. Als der Torschütze wenig später gefoult wurde, verwandelte Tim Kolb den fälligen Strafstoß. Den Schlusspunkt setzte Mirko Hälbig. sml



FC Fuchsstadt II - SV Ramsthal II 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Philipp Gunderlach (50.), 2:0 Mario Böhm (54.).

Das Duell der Tabellennachbarn entschied der FC Fuchsstadt II nach der Halbzeit mit zwei Toren von Philipp Gunderlach und Mario Böhm für sich. Innerhalb von vier Minuten netzten die beiden Fuchsstädter gegen Ramsthal II ein. Somit bleibt der SV hinter dem FC, jetzt mit vier Punkten Abstand. spion



A-Klasse Rhön 2



TSV Maßbach - TSV Rothhausen/Thundorf 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Fabian Wiener (12.), 1:1 Michael Krautschneider (48.), 2:1 Moritz Keller (52.), 2:2 Andre Schmitt (71.).

In einem spannenden Spiel auf einem trotz der Jahreszeit guten Platz gelang es mutig auftretenden Gästen aus Rothhausen/Thundorf, dem Tabellenführer einen Punkt abzuringen. "Hut ab, das waren heute zwei Mannschaften auf Augenhöhe", lobte Maßbachs Trainer Martin Baumgart. Der leichte Außenseiter ging sogar in Führung, als Fabian Wiener eine Flanke am langen Pfosten über die Linie drückte. Kurz nach der Halbzeit drehten die Hausherren, die zunehmend sicherer wurden, per Doppelschlag die Partie, ehe Andre Schmitt erneut ausglich.



DJK Weichtungen - FC Eltingshausen 4:2 (1:2). Tore: 0:1 Dominik Metzler (8.), 1:1 Leon Kilian (14.), 1:2 Christian Ament (24.), 2:2 Christoph Mikoschek (58.), 3:2, 4:2 Stefan Denner (86., 89.).

Die Partie in Weichtungen verlief ähnlich wie das Hinspiel. So gingen die abstiegsbedrohten Gäste beim Tabellendritten sogar in Führung und konnten das Spiel lange offen halten. Nach einer schweren Verletzung des Eltingshäuser Spielers Paul Müller gelang beiden Mannschaften zunächst wenig. Per Doppelpack bescherte Stefan Denner seinen Farben in der Schlussphase aber doch noch den Sieg. "Eltingshausen hat uns das Leben schwergemacht, auch wenn wir die Gegentore eigentlich selbst verschuldet haben", befand Weichtungens Spartenleiter Carsten Dietz nach dem Spiel und wünschte Paul Müller auch im Namen der Mannschaft gute Besserung.



TSVgg Hausen/KG - TSV Münnerstadt II 4:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Patrick Häfner (5., 31.), 3:0 Chris Kraus (60.), 3:1 Kevin Mangold (62.), 4:1 Christopher Schuchhardt (90.).

Zwei recht unterschiedliche Halbzeiten boten sich den Zuschauern im Spitzenspiel. Gastgeber Hausen begann stark und ging durch schöne Tore von Stürmer Patrick Häfner, der zweimal aus der Drehung abschloss, verdient in Führung. "Die erste Halbzeit war überragend, danach haben wir es etwas schleifen lassen", befand TSVgg-Informant Rudolf Müller. Nach dem Wiederanpfiff bäumten sich die ersatzgeschwächten Gäste noch einmal auf, konnten aber nur den Anschlusstreffer erzielen. Hausen vergab noch einige gute Chancen.



TSV Nüdlingen - SpVgg Haard 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Jens Mammitzsch (44.), 1:1 Tobias Seufert (52.).

Im Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld verpasste es die Spielvereinigung aus Haard, sich im Derby entscheidend abzusetzen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Jens Mammitzsch der Führungstreffer. Die Gastgeber kamen aber gut aus der Pause und glichen durch Tobias Seufert schnell aus. Da beide Mannschaften über Ostern doppelt antreten müssen, kann am nächsten Wochenende viel Boden zur Spitze gutgemacht werden.



SG Sulzdorf/Bundorf - SG Burghausen/Windheim I/Reichenbach II 2:5 (0:1). Tore: 0:1 Dominik Reiter (14.), 0:2, 0:3 David Dietz (55., 63.), 1:3 Frank Harth (67.), 2:3 Karl-Heinz Götz (80.), 2:4 Christian Pickel (83.), 2:5 Jonas Trägner (89.).

Wesentlicher spannender als es das Ergebnis ausdrückt, verlief die Partie. Nach ausgeglichener erster Halbzeit gingen die Gäste mit einer glücklichen Führung in die Pause. Nach Wiederbeginn hatten sie mehr vom Spiel und nutzten das durch den zweifachen Torschützen David Dietz zum 3:0. Danach erwachten im Hausherrn neue Lebensgeister. Die Partie stand auf Messers Schneide, Charly Götz setzte einen Freistoß an die Latte. Alles oder nichts hieß es, es wurde nichts. rus