Marco Schmitt ist Reiterswiesens Held

SG Oerlenbach/Ebenhausen - FC Westheim 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Michael Bieber (23.), 1:1 Maximilian Schaub (49.), 2:1 Joachim Hofmann (80.), 2:2 Arkadiusz Grek (83.). Bes. Vorkommnis: Simon Seidl (Oerlenbach/Ebenhausen) hält Foulelfmeter von Maximilian Schaub (47.).

Verschiedene Sichten auf das Unentschieden im Spitzenspiel des Zweiten gegen den Ersten: Während der FC Westheim heilfroh über den einen Punkt war und sich nach dem Spiel tierisch freute, hatte die SG gefühlt verloren, wie Pressewart Alexander Schreiner es beschrieb. Die Westheimer kamen vier- bis fünfmal gefährlich vor das Tor von Simon Seidl und machten daraus zwei Tore. Die SG Oerlenbach/Ebenhausen machte das Spiel, erzielte ihre beiden Tore aber mal wieder nur nach Standards und verwertete die Chancen aus dem Spiel heraus nicht. "Zur Halbzeit hätten wir schon mit vier Toren führen müssen, so bekommen wir nach der Pause das 1:1 nach einem Gestocher im Sechzehner", erklärte Schreiner. "Dann haben wir uns wieder gefangen und Joachim Hofmann macht das 2:1 nach einem Freistoß." Nach einer Ecke kam Arkadiusz Grek gegen Michael Bieber frei zum Kopfball und so zum 2:2.



TSV Wollbach - TSV Oberthulba 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Felix Warmuth (19.), 2:0 Jonas Warmuth (49.), 3:0 Jonas Kirchner (65.).

Das Ziel der Wollbacher war es, die schlechte Leistung gegen Morlesau/Windheim wieder gutzumachen. Und so legte der TSV gegen Oberthulba gleich gut los mit einem Kopfball vom freistehenden Felix Warmuth, der knapp am Tor vorbei ging. Im Gegenzug zischte der Torschuss von Oberthulbas Steffen Gerlach ebenso knapp über den Kasten von Florian Erb. Nach einem überragenden langen Pass von Andreas Rost gelang Felix Warmuth ein Schuss durch die Beine von Keeper Philipp Metz zum 1:0. Torchancen von Alexander Zink, Jonas Kirchner und Jonas Warmuth häuften sich, von Oberthulba war bis zur Pause nichts mehr zu sehen, während Wollbach nicht nachlegen konnte. Doch kurz nach Beginn der zweiten Hälfte köpfte Jonas Warmuth nach einer Flanke von Benedikt Theimer das überfällige 2:0. Nur eine Minute später scheiterte Bruder Felix mit seinem Kopfball. Nach einer perfekten Vorlage von Alexander Zink schob Jonas Kirchner eiskalt an Philipp Metz vorbei ins kurze Eck zum 3:0 ein. Nach hochkarätigen Chancen von Jonas Warmuth gehörte Oberthulba die letzte Chance im Spiel: Erik Beyer semmelte den Ball aus 20 Metern über das Tor.



VfR Sulzthal - BSC Lauter 3:2 (2:1). Tore: 0:1 Simon Kessler (28.), 1:1, 2:1 Tim Eckert (43., 44.), 3:1 Mario Eberlein (48.), 3:2 Daniel Metz (62.).

"Unsere Gäste waren sehr stark und in der ersten halben Stunde das bessere Team", sagte Sulzthals Vorstand Peter Fenn. So ging Lauter auch verdient durch Simon Kessler in Führung. "Da war nichts zu machen, Kessler geht zentral von der Mittellinie auf unseren Torwart zu, weil wir nicht die Lücken schließen konnten." Danach agierte die Heimmannschaft besser und ging nach dem Doppelschlag von Tim Eckert in Führung: Ein 25-Meter-Freistoß bedeutete das 1:1, dann schoss Eckert den Ball nach einem Querpass von Luca Hartmann ins kurze Eck. Das Tor des Tages gelang Mario Eberlein mit einem 30-Meter-Schuss zentral in den Winkel. Kurz danach hatte Timo Eichmann eine Riesenchance, als er freistehend am Tor vorbei schoss. Beim 3:2 gab es Diskussionen, ob Daniel Metz die Hand im Spiel hatte. "Jedenfalls hat der Schiedsrichter das Tor gegeben", so Fenn. In der 70. Minute musste Lauters Torwart Felix Friedlein nach einem Zusammenstoß mit Alexander Unsleber schwer verletzt ausgewechselt werden.



SG Reiterswiesen/Post SV Bad Kissingen - SG Gräfendorf/Wartmannsroth/Dittlofsroda 4:3 (3:1). Tore: 0:1 Ludwig Kleinhenz (7.), 1:1 Florian Heller (27.), 2:1 Gani Dervisi (29.), 3:1 Tobias Ehrenberg (40.), 3:2 Fabian Tretter (71.), 3:3, 4:3 Marco Schmitt (86./Eigentor, 90.+2).

Durch den Regen war der Platz in Reiterswiesen sehr weich und tief, trotzdem war das Spiel in der ersten Halbzeit laut Pressewart Tobias Vogel "einigermaßen ansehnlich. Obwohl der Spielfluss schwierig zu gestalten war, haben wir die ersten 45 Minuten gut gespielt und sind durch die einzige Aktion der Gräfendorfer wie aus dem Nichts in Rückstand geraten." Denn die Heimmannschaft hatte eine Chance nach der anderen und setzte die Gäste immer mehr unter Druck. "Nach 27 Minuten haben wir dann schnell für klare Verhältnisse gesorgt mit unserem Doppelschlag und dem 3:1 durch Tobias Ehrenberg ins lange Eck", so Vogel. Die zweite Halbzeit war aufgrund des immer tiefer werdenden Platzes von Kampf geprägt. Im Fünfmeterraum bildeten sich schon Pfützen. "Das war dann nur noch Kick and Rush", resümierte Vogel. Das 3:2 war sehenswert, Tretter schoss den Ball vom Sechzehner-Eck ins lange Eck. Kurz danach haute Ludwig Kleinhenz den Ball freistehend vor dem Tor in die Wolken, wieder zwei Minuten später zog Thomas Aulbach aufs kurze Eck, den Ball lenkte Jan Ebert gerade noch um den Pfosten. Wie aus dem Nichts kam ein langer Ball aus der Abwehr heraus in den Sechzehner von Reiterswiesen, beim Klärungsversuch überlupfte Marco Schmitt seinen eigenen Torwart unglücklich zum Ausgleich. Bei der letzten Aktion des Spiels schoss ein Gräfendorfer den Ball Marco Schmitt an den Rücken, woraufhin der Ball mit einer Bogenlampe ins lange Eck zum 4:3 segelte - und Schmitt damit zum Helden machte.



DJK Schondra - SV Garitz 3:5 (2:3). Tore: 0:1, 0:2 Andrzej Sadowski (10., 19.), 1:2 Tizian Rölling (25.), 2:2 Mario Hägerich (27.), 2:3 Simon Herold (33.), 2:4 Konstantin Papadopoulos (47.), 3:4 Daniel Kleinhenz (75.), 3:5 Andrzej Sadowski (76.).

Ein Tag der offenen Tür fand in Schondra statt. Die Heimmannschaft hatte eigentlich einen guten Start hingelegt und durch Michael Kleinhenz zwei hervorragende Einschussmöglichkeiten. Dann kam auf der anderen Seite Andrzej Sadowski frei zum Schuss, beim Klärungsversuch auf der Torlinie drückte Lucien Martin den Ball ins eigene Tor. Einen Freistoß setzte abermals Sadowski in die Maschen. Danach kam ein Aufbäumen der DJK Schondra. Nach schönem Pass von Michael Kleinhenz auf Tizian Rölling bezwang dieser mit einem Flachschuss Torwart Phillipp Werner. Nach guter Kombination über die Außenbahn war Mario Hägerich zur Stelle und vollstreckte zum Ausgleich. Jedoch taten sich in der Schondraer Defensive weiterhin große Lücken auf. Ein langer Ball fand den freistehenden Simon Herold, ehe Konstantin Papadopoulos kurz nach Wiederanpfiff den Ball in die DJK-Maschen setzte. Abermals kam Schondra ins Spiel zurück, nachdem Daniel Kleinhenz eine Hereingabe von Kilian Markart zum 3:4 verwertete. Die Hoffnung der Heimmannschaft auf etwas Zählbares zerstörte kurz darauf Sadowski mit seinem dritten Tor. spion





Außerdem spielten

SG Salz/Mühlbach - SG Urspringen-Sondheim/Rhön 1:2 (1:1). Tore: 0:1 André Abe (11.), 1:1 Chris Schmitt (28.), 1:2 Nico Wohlmacher (71.).

SG Niederlauer/Strahlungen II - DJK Waldberg 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Nicolas Krapf (15.), 0:2 Jonas Metz (34.), 0:3 Mirko Kleinhenz (70.), 0:4 Kevin Rölling (90.).

VfB Burglauer - TSV-DJK Wülfershausen 1:5 (1:1). Tore: 0:1 Ronny Roggatz (23.), 1:1 Christopher Schnaus (34.), 1:2 Patrick Warmuth (50.), 1:3 Ronny Roggatz (64.), 1:4, 1:5 Patrick Warmuth (77., 83.).

SG Unterweißenbrunn/Frankenheim - TSV Pfändhausen 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Manuel Kuhn (27., Handelfmeter), 1:1 Markus Breunig (36.), 2:1 Julian Vorndran (77.).