Leise Hoffnung bei Großbardorf

TSV Großbardorf - SpVgg Bayern Hof (Samstag, 14 Uhr)

Allseits Zufriedenheit herrschte bei den Verantwortlichen der Grabfeld-Gallier nach dem 2:1-Auswärtserfolg bei der U23 der Würzburger Kickers, als die Schützlinge des Trainerduos Udo Eckert/Otto Dietz wieder ihr erfolgreiches Auswärtsgesicht zeigten. "Ich bin, immer wenn wir ein Spiel gewinnen, zufrieden. Das haben die Jungs gut gemacht und aufgrund der Vielzahl von Möglichkeiten auch verdient. Das Spiel hat deutlich gezeigt, dass es in der Mannschaft stimmt. Unterm Strich war es eine gute Leistung", betont Eckert, der sich zusammen mit Torwarttrainer Otto Dietz nur als Interimslösung für die letzten Begegnungen bis zur Winterpause sieht.



Hoffnung auf Wiederholung

Auch Andreas Lampert von der sportlichen Leitung des TSV ist froh, dass sich das Team nach der turbulenten Woche mit dem Rücktritt von Dominik Schönhöfer nicht aus der Ruhe hat bringen lassen. "Die Jungs haben es in Würzburg sehr gut gemacht, alles Drumherum ausgeblendet und mutig gespielt", sagt er, verbunden mit der Hoffnung, dass sie diese Leistung im Heimspiel gegen die Mannschaft der Stunde wiederholen können. Die SpVgg Bayern Hof, die Elf von Trainer Alexander Spindler, hat zuletzt fünf Mal in Folge gesiegt und kommt mit breiter Brust ins Grabfeld. Damit haben sich die Oberfranken auf Platz zehn vorgearbeitet. "Hof besitzt einen guten Kader mit hoher Qualität", weiß Eckert, der trotzdem einen Heimsieg anstrebt: "Ich will jedes Spiel gewinnen, so auch diese Partie. Wir werden alles daran setzen, um die Punkte in Großbardorf zu behalten."



Lampert schätzt die Gäste hoch ein und betont, dass die Hausherren eine schwere Aufgabe vor der Brust haben. "Der Regionalliga-Absteiger knabberte lange an den Problemen der Vorsaison, hat sich aber mittlerweile extrem gesteigert und ist jetzt in der Verfassung, die man von ihm über Jahre gewohnt war. Da erwartet uns eine Mammutaufgabe, bei der wir alles reinlegen müssen." Diese Aufgabe müssen die Grabfelder wiederum mit einem arg dezimierten Kader angehen. Mit dem gerade von einer Verletzung genesenen Marcel Hölderle, der sich in Würzburg einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hat, fällt ein weiterer Stammspieler für den Rest dieses Jahres aus. Das Gleiche gilt für Lukas Illig. Lampert sagt: "Lukas hat es diese Woche zwar mal versucht, hat aber abbrechen müssen, so dass für ihn nach seiner Knieverletzung jetzt auch definitiv Winterpause ist. Pascal Stahl, Xaver Müller und Tobias Breunig fallen eh bis 2018 aus." Leise Hoffnung hat man bei André Rieß, der nach seiner Bauchmuskelzerrung vielleicht wieder in den Kader zurückkehrt.



"Wir haben aber jetzt die wichtige 30-Punkte-Marke überschritten und können ruhig, aber auch gestärkt die letzten drei Partien angehen und sehen, was noch möglich ist. Danach werden wir uns zusammensetzen und die personellen Dinge besprechen, um zu sehen, wie es 2018 bei uns weitergeht", sagt Lampert.