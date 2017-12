Kultveranstaltung mit stillen Helden im Verein

Ein Markenzeichen von Klaus Eisenmann sind seine Reden und Grußworte in Gedichtform. Dies war auch wieder bei der DFB-Sonderehrung im Sportheim Oerlenbach der Fall. "Danken und Ehren sind zwei wichtige Aufgaben im Leben, vier Frauen und dreizehn Männer haben für ihre Vereine alles gegeben. Mit Herzblut ist man jahrelang die Aufgaben angegangen, nur so konnte man zum Ziel der Wünsche gelangen", so stieg der Kreisehrenamtsbeauftragte im Fußballkreis Rhön in den Ehrenabend ein. Eisenmann bezeichnete den Fußball als die schönste Nebensache der Welt und den Festakt eine jahrelange Kultveranstaltung in der Rhön.



Für den BFV-Bezirksvorsitzenden Jürgen Pfau ist die ehrenamtliche Arbeit im Dienst des Fußballs und der Sportvereine nicht hoch genug einzuschätzen. "Ihr alle seid Garanten und bildet das Rückgrat in euren Vereinen, dafür sei euch herzlich gedankt. Solche Frauen und Männer benötigen wir in unseren Vereinen", so Pfau. "Im Ehrenamt Generationen übergreifend mit der ehrenamtlichen Aufgabe zu wachsen, das muss das Ziel sein." In seiner Festrede ging der Vizepräsident des Bayerischen Fußballverbandes auch auf die Integration von Flüchtlingen durch die Vereine ein.



Landrat Thomas Bold ließ es sich trotz eines anderen wichtigen Termins nicht nehmen, aufgrund der Wichtigkeit des Ehrenamtes zu erscheinen. Und warf die Frage in den Raum: "Was wäre eine Weltmeisterschaft ohne die Amateurvereine wert?" Bold hielt auch die Ehrungen und den Dank für wichtig, seien sie doch Ansporn für noch Außenstehende. "Machen sie weiter so. Sie werden in ihren Vereinen gebraucht", rief Bold den Ehrenamtlichen zu.



Der BFV-Kreisvorsitzende Rainer Lochmüller feierte mit seinen Vereinen am Tag der Ehrung seinen 66. Geburtstag und erhielt aus den Händen von Jürgen Pfau ein Präsent. Anschließend trat Lochmüller in einen Dialog mit dem Ehrengast des Abends, Benjamin Schöckel, der aus Berlin angereist war. Der gebürtige Leutershausener spielte in der Junioren-Nationalelf des DFB und kickte bis zu seiner schwerwiegenden Verletzung beim FC Bayern München, VfR Aalen und Energie Cottbus unter Eduard Geyer. Schöckel erzählte von seiner erfolgreichen und jäh gestoppten Karriere. Begeistert nahmen es die Besucher in Oerlenbach auf, und es entwickelt sich am Schluss eine Diskussion. Weitere Ehrengäste waren Kreisspielleiter Andre Nagelsmann, Kreissportgerichtsvorsitzender Rudolf Ressel, die Kreisbeauftragte der Frauen und des Mädchenfußballs Ruth Müller und Bezirksehrenamts-Referent Toni Adelhardt.



Hugo Beck (FSV Schönderling): Abteilungsleiter, 1. Vorsitzender, Kassier, Platzwart, Kassenprüfer.



Wolfgang Beil (TSV Reiterswiesen): Beisitzer, Vorstandsvorsitzender, Öffentlichkeitsarbeit.



Thomas Pölderl (DJK Premich): Beisitzer, Jugendtrainer und -Betreuer, Abteilungsleiter, Sportheimdienst.



Gerhard Bock (TSV Aschach): Beisitzer, 1. und 2. Vorstand, Kassier, Trainer, Betreuer, Ehrenvorsitzender.



Rainer Breuter (TSV Ebenhausen): Sportplatz und Sportheim, Jugendleiter, handwerkliches Wissen.



Heribert Klöffel (TSV Thundorf): Jugend, Sportlicher Leiter, stellvertretender Vorsitzender, Sanierung Sportheim.



Manuel Knüttel (SV Zeitlofs/Rupoden): Beisitzer, Kassier, Organisator 75-Jahrfeier, Sportheim.



Ekkehart Thiel (TSV Oerlenbach): Schriftführer, Bauausschuss, Platzwart, Übungsleiter, Sportheim.



Thomas Reuß (SV Morlesau): 1. und 2. Vorsitzender, Kassier, Baumaßnahmen, Stadionzeitung.



Rita Markard (TSV Wollbach): Gesundheitssport für Senioren, Prävention, Nordic-Walking.



Christian Müller (FC Strahlungen): Platz- und Maschinenwart, Wartung Sportplätze, Baumaßnahmen.



Holger Pecat (TSV Waltershausen): 1. und 2.Vorsitzender, aktiver Spieler, Abteilungsleiter, Betreuer.



Ulrich Behr (TSV Großbardorf): Beisitzer, Abteilungsleiter, Sportheimdienst, technische Dienste.



Andrea Polzer (DJK Leutershausen): Jugendtrainerin, 1. Vorsitzende, Betreuerin, Helferin.



Cilly Schneyer (TSV Hollstadt): Organisation im Verein, Weiterbildung, Reinigung, Buchführung.



Gabi Straub (FSV Hohenroth): Übungsleiterin Gesundheitssport, Sportheimdienst, Trikotwaschen.



Heiko Streit (TSV Stockheim): Jugendtrainer, Jugendleiter, 1. Vorstand, Betreuer, Organisator.





Besondere Ehrungen



Ehrenamtskreissieger Nico Rogge (TSV Oerlenbach).



U30 Kreissieger Matthias Schäfer (TSV Heustreu).