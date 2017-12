Kultveranstaltung am letzten Tag des Jahres

Diese Veranstaltung der "Fuschter Eul's" ist längst Kult. Bereits zum 13. Mal findet der Fuschter Silvesterlauf über 6,8 Kilometer statt - natürlich am 31. Dezember. Und natürlich wieder mit Start ab 14 Uhr am Brunnen in der Ortsmitte, wo eine Stunde zuvor auch die Anmeldung über die Bühne geht. Gekürt wird wie gewohnt der schnellste Fuchsstädter und die schnellste Fuchsstädterin. Wertungen gibt es für Männer, Frauen, Juniorinnen und Junioren.