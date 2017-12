Klaus Fischer kommt gerne wieder an die Saale

Ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk für einen fußballverliebten Sprössling - es ist auch noch nach dem Fest zu haben - eröffnet sich mit dem Besuch des Schalker Ex-Kickers Klaus Fischer, der zum zweiten Male seine Fußballschule in der Saalestadt veranstaltet. Der Jugendabteilungsleiterin des FC Hammelburg, Birgit Schaupp, gelang es, den bekannten Ballartisten vergangener Tage für ein weiteres Pfingst-Trainingscamp zu gewinnen. Schon im vorigen Jahr kam das Programm des legendären "Fallrückzieher"-Spezialisten sehr gut an und zog nicht nur Jungkicker aus der Stadt an, sondern aus der gesamten Region.



Vom 28. bis zum 31. Mai bringt Klaus Fischer Mädchen und Jungs im Alter von sieben bis 15 Jahren die Grundregeln des Fußballspiel und die weiterführenden Techniken - wohl auch manches Kunststückchen - bei wie Ballspiel, Ball stoppen, bei älteren Jugendlichen auch Stellungsspiel und Kopfballtechnik. Angehende Spitzenkicker sind bei dem ehemaligen Torjäger in besten Händen, denn fachliche Kompetenz und intensive Betreuung stehen in der Fußballschule obenan.



"Klaus Fischer ist vom ersten bis zum letzten Tag anwesend und arbeitet vorwiegend intuitiv", weiß die FC-Jugendbetreuerin. Der auch heute noch leidenschaftliche Schalke-Fan steht täglich von zehn bis 16 Uhr zur Verfügung und sieht seine Fußballschule als Unterstützung für die vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen. Dafür baute er sogar einen Trainerstab auf.



Sein Engagement wird nicht nur von zahlreichen Vereinen geschätzt und genutzt, auch namhafte Wirtschaftsunternehmen wurden auf den Ferien-Fußballspaß aufmerksam und kooperieren mit der Fußballschule mittels Werbung. In der Saalestadt sind dies Dank der örtlichen Sponsoren konnte der Preis spürbar verringert werden.



In der Teilnahmegebühr sind neben den Trainingseinheiten unter professioneller Anleitung des Ex-Nationalspielers ein Trikot, Hose und Stutzen, die Mittagsverpflegung an allen Trainingstagen, Mineraldrinks während des Trainings sowie eine Teilnehmerurkunde mit Foto und ein kleines Abschiedsgeschenk. Zudem wartet das Klaus-Fischer-Quiz auf die Absolventen, dessen Hauptgewinn - ein Tag mit einer Begleitperson "auf Schalke" mit Übernachtung und der Gelegenheit zur Stadion- Besichtigung und einem Mannschaftstraining. Der Gewinner wird aus den richtigen Antworten der Mitspieler gezogen.

Anmeldungen sind per Email möglich unter karl.wenzl@t-online.de und fischer-wenzl-fussballschule.de sowie unter der Mobilnummer von Birgit Schaupp (0175/ 994 682 9)