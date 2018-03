Kissinger Wölfe starten mit Rückstand

EHC Klostersee - Kissinger Wölfe 6:3 (1:1, 2:2, 3:0).

Viel Leidenschaft gezeigt, nie aufgegeben, aber dennoch verloren. Der erste Vergleich der Finalisten um die Bayerische Landesliga-Meisterschaft ging an den favorisierten EHC Klostersee. Etwa 700 Fans sorgten in der Eissporthalle in Grafing für grandiose Stimmung, die eines Finales würdig war. Der Spielverlauf war weniger einseitig als das Endergebnis vielleicht vermuten lässt. Denn die Kurstädter kämpften sich gut in die Partie und hielten, auch dank Torwart Donatas Zukovas von Anfang an dagegen. Sowohl das erste als auch das zweite Drittel konnten die Unterfranken gegen die Überflieger-Truppe aus dem Oberbayerischen, die im gesamten Saisonverlauf lediglich eine einzige Partie verloren hatte, ausgeglichen gestalten und Rückstände wettmachen. Im Schlussdrittel ließ die Konzentration nach, sodass die Wölfe gar einen Treffer in Überzahl kassierten nach einem leichten Puckverlust. "Zwar hat die Mannschaft auch danach nicht aufgehört zu spielen, aber das war der Knackpunkt. Vorher war es ein Spiel auf Augenhöhe. Zum Schluss müssen wir den Torwart rausnehmen. Ob es dann 5:3 oder 6:3 ausgeht, machte ja keinen Unterschied mehr", gab Wölfe-Vorsitzender Michael Rosin nach dem Spiel zu Protokoll.



Spielertrainer Mikhail Nemirovsky schlug in die gleiche Kerbe: "Wenn du beim Stand von 3:3 auswärts ein Unterzahltor kassierst, hast du den Sieg nicht verdient." Nemo hatte jedoch auch Positives zu berichten: "Für mich, und ich glaube auch für die Mannschaft, war es das interessanteste Spiel des Jahres. Das war richtiges Eishockey." Er und sein Jugendfreund Bob Wren auf der anderen Seite schenkten sich während des Spiels nichts, jeder erzielte jeweils einen Treffer und einen Assist. Die beiden anderen Kissinger Treffer erzielten Niokolai Kiselev und Anton Seewald. Das Finale wird im Modus "Best of Three" ausgetragen. Das heißt, wer zuerst zwei Spiele für sich entscheidet, gewinnt den Titel. Dementsprechend kämpferisch gab sich Rosin. "Am Sonntag werden wir alles geben, um ein drittes Spiel zu erzwingen."