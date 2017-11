Kissingens Kämpfer zeigen Herz und Klasse

"Fünfmal Gold und zweimal Silber, was will man mehr", sprach Edgar Feuchter über die Bilanz seiner Boxer beim Glinicke-Cup in Bad Langensalza, wo der TSV-Trainer erstmals unterstützt wurde von Oliver Schauber. Die Heimreise führte durch das tief verschneite Thüringen direkt zum gemeinsamen Abendessen in einem Imbiss in Münnerstadt. "Alle unsere Boxer werden an diesem Samstag bei der Nacht des Sports die Veranstaltung bereichern. Danach wird das harte Training fortgesetzt, denn zum letzten Turnier des Jahres am 23. Dezember wollen wir in Wiesbaden nochmal richtig abräumen", sagt Edgar Feuchter.



Die bestens organisierte Veranstaltung in Bad Langensalza begann aus Kissinger Sicht mit einer Enttäuschung. Der Gegner von Schwergewichtler Kai Friedensohn sagte krankheitsbedingt ab. Und Mittelgewichtler Max Neb wurde ebenfalls um seinen Kampf gebracht, weil der Trainer des Gegners beim Anblick des TSV-Faustkämpfers seine Meldung zurückzog. Beherzt schlug sich Alyssa Drescher gegen die Lokalmatadorin Letizia Paak. Immer wieder brachte die TSVlerin ihre Schläge ins Ziel und war damit die logische Gewinnerin. Der erst zehnjährige Jascha Wall startete fulminant gegen den gleichaltrigen Tim Krickhahn (Saalfeld), sodass aus dessen Ecke schon nach kurzer Zeit das Handtuch geworfen wurde.



Elias Leifels, ebenfalls zehn Jahre jung, ließ dem Eisenacher Leon Plaumann keine Zeit zum Verschnaufen, sodass der dritte Kissinger Sieg unter Dach und Fach war. Seinen zweiten Kampf verlor der Kissinger allerdings gegen Leon Homburg (Wiesbaden). Ein Moment der Unaufmerksamkeit ließ einen schweren Schwinger von Eldi Sejdul (Hannover) am Kopf von Louis Krass landen, sodass der Ringrichter zum Schutz der Gesundheit des Kurstädters abbrach. Sehenswert war dessen zweiter Auftritt gegen Filipe Djuric aus Zeilsheim/Frankfurt. Der Hesse hatte schon 16 Kämpfe auf seinem Konto, was den Unterfranken aber nicht abschreckte, der zeigte, was in ihm steckt. Der sehenswerte Kampf wurde in der Halle frenetisch gefeiert. Dass der Frankfurter leicht nach Punkten gewann, war absolute Nebensache. Florian Säwert hatte mit Arber Jarvarik aus Nordhausen einen erfahrenen Kämpfer vor den Fäusten. "Beide boxten auf höchstem Niveau und standen Fuß an Fuß. Zum Sieger wurde aber Florian ausgerufen", so sein begeisterter Trainer.



Auch Mohammad Shabab hatte zwei Kämpfe zu bestreiten. Zunächst traf der Frankenmeister auf den Meininger Thomas Schilling, ebenfalls ein starker Techniker. "Von diesem Kampf hätte man einen Lehrfilm für gutes taktisches Boxen drehen können", sagte Feuchter. Der Kissinger Vorzeigesportler setzte sich durch und gewann zum Abschluss der Veranstaltung auch gegen den erfahrenen Offenbacher Nenad Matic. Zwei sehenswerte Sparringskämpfe absolvierten zudem Jascha Wall und Max Neb.