Kilian Ort wird erst von Timo Boll gestoppt

Wer hätte das gedacht? Dass Timo Boll (Borussia Düsseldorf) bei den 86. deutschen Tischtennis-Meisterschaften im Sportforum Berlin-Hohenschönhausen im Einzel-Endspiel stehen würde, war vorherzusehen. Doch sein Gegner hieß nicht Ruwen Filus, Patrick Franziska (beide TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell) oder Bastian Steger (Werder Bremen). Nein, Kilian Ort vom TSV Bad Königshofen spielte sich sensationell bis in das Finale vor. Der Siegeszug endete jedoch gegen den Weltranglistenersten 0:4. Nach der 5:11, 8:11, 4:11 und 5:11-Niederlage musste der 21-Jährige neidlos anerkennen, "dass Timo einfach keine Fehler macht. Trotzdem bin ich natürlich mit dem zweiten Platz und der Silbermedaille sehr zufrieden."



Nach dem 4:0-Auftaktsieg gegen Ole Markscheffel (TSV Bargteheide) und dem Fünf-Satz-Erfolg gegen Dennis Klein (1. FC Saarbrücken TT II) stand Ort im Viertelfinale gegen Ruwen Filus schon kurz vor dem Aus. Beim Stand von 1:3-Sätzen musste das TSV-Eigengewächs zwei Matchbälle (9:10 und 11:12) abwehren. Das 15:13 gab dem Soldaten der Sportförderkompanie großes Selbstvertrauen. Mit 11:7 und 11:7 gewann Kilian Ort die nachfolgenden Durchgänge und zog damit in die Vorschlussrunde ein. Hintergrund: Vor einem Jahr kam es in Bamberg ebenfalls unter den letzten Acht zum Duell mit Filus, das Ort trotz deutlicher Führung noch verloren hatte.



Vor dem Halbfinale gegen Bastian Steger dachte der Vizemeister, "dass vermutlich gar nichts gehen wird. Ich hatte die bisherigen drei Duelle nämlich deutlich verloren." Doch in der Bundeshauptstadt ging einiges. Mit 11:4, 11:7, 11:8, 4:11, 5:11 sowie 11:5 setzte sich Kilian Ort durch. "Bastian hat für seine Verhältnisse schlecht gespielt." Dem Bad Königshofer war es egal. Das Traumfinale aus seiner Sicht gegen Timo Boll war damit perfekt. Die Enttäuschung über die Niederlage gegen den Rekordsieger (zwölf Goldmedaillen) hielt sich in Grenzen.



Im Doppel-Wettbewerb an der Seite von Dennis Klein reichte es nicht zum Sprung auf das Siegerpodest. Nach einem 3:0 gegen Benno Oehme/Andreas Wenzel (SV Dresden-Mitte/Post SV Mühlhausen) unterlagen die an Position drei gesetzten Ort/Klein gegen die späteren Bronzemedaillengewinner Erik Bottroff (Borussia Dortmund) und Lennart Wehking (1. FC Köln) in fünf Sätzen. Marco Steinbrenner