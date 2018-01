Kilian Ort ist wieder da

Nein, diesmal gab es kein Tischtenniswunder in Bad Königshofen. Der Düsseldorf-Bezwinger des Vorsonntags aus Osthessen, der TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell, hielt auch den Grünwettersbach-Bezwinger aus Unterfranken, den TSV Bad Königshofen, in der Tischtennis-Bundesliga TTBL in Schach und gewann wie im Hinspiel mit 3:1. Ob er - noch - eine Nummer zu groß ist für den Aufsteiger, mag dahingestellt bleiben. Ein Konjunktiv sollte aber dennoch erlaubt sein: Was wäre gewesen, wenn Kilian Ort im Duell der Nationalspieler gegen Ruwen Filus, die aktuelle Nummer 18 der Weltrangliste, beim Stand von 11:11 im fünften Satz die nächsten zwei Bälle nicht verloren, sondern gewonnen hätte?



Man wäre mit 1:1 statt mit 0:2 in die Pause gegangen und danach bezwang Mizuki Oikawa den Timo-Boll-Bezwinger Jonathan Groth. Und dennoch sollte die Kirche im Dorf bleiben: Der Aufsteiger TSV Bad Königshofen wird die Bundesliga nicht auf den Kopf stellen und Fulda ist ein heißer Kandidat fürs Final Four, möglicherweise fürs Finale um die deutsche Meisterschaft.



Die 802 Zuschauer, unter ihnen ein Bus voll Fans aus Fulda, sorgten für eine grandiose, bilaterale, sportliche Stimmung in der Shakehands-Arena. Und die sechs Sportler zeigten ein Feuerwerk ihres hohen Könnens. Am Anfang schien es, als ginge das Pokerspiel der Einheimischen mit der Aufstellung, Ort an 2 und Oikawa an 3 zu stellen, auf. Es war wohl eine Reaktion auf die Hinspiel-Ergebnisse. Das Publikum war vom ersten Ballwechsel im ersten Satz an angefixt, den Darko Jorgic gegen den Deutsch-Chinesen Wang Xi mit 11:9 für sich entschied. Sollte er tatsächlich das Rezept gegen den doppelt so alten Routinier gefunden haben?



Doch dann zeigte Tischtennis wieder einmal seine spezifischen Launen: Xi demonstrierte, ebenso wie später sein Kollege Ruwen Filus, was man unter modernem Abwehrspiel zu verstehen hat. Jorgic führte 7:3 im zweiten Satz, dann schien ihm auf einmal der Stecker gezogen. Er verlor mit 8:11. Der dritte (1:11) roch nach Deklassierung, aber nur vom Ergebnis her. Im vierten (8:11) wurde deutlich: Auch einem Jorgic kann der Arm schwer werden. Die sonst so coole Socke aus Slowenien war angeknockt. So etwas hatte er in Deutschland noch nie erlebt.



Noch näher dran als in Bamberg

Im zweiten Spiel traf Kilian Ort bei seinem Comeback auf Ruwen Filus, der zur selben Trainingsgruppe in Düsseldorf gehört. Ein Mal, bei den deutschen Meisterschaften 2017 in Bamberg, war er im Viertelfinale ganz nah dran an einem Sieg. Diesmal noch näher. Es reichte aber wieder nicht gegen den 29-Jährigen. 4:11 im ersten Satz, da spielte Ort noch, als suchte er und fände sie nicht: Die Formel, wie man einen modernen Abwehrspieler knackt, der urplötzlich in Angriff umschaltet und seinem Gegner einfach keinen Rhythmus finden lässt. 11:4 im zweiten: Jawohl, so geht's. War das ein Comeback von Kilian Ort nur in diesem Satz oder gar von seiner Gesamtverfassung her, nach beruflichen Störmanövern und einer Verletzung? Wieder 4:11 im vierten, aber um einiges besser als im ersten Satz.



Und das Publikum hatte längst gespürt, dass Ort seine Unterstützung brauchte. Er war ja auch wieder da, wie in seinen besten Zeiten, gewann den vierten Durchgang mit 11:6. Und im fünften stand es von Beginn an Spitz auf Knopf, hatte keiner von beiden mal mehr als einen Punkt Vorsprung - bis 9:9, 10:10 und 11:11. Erst dann: 13:11 für Ruwen Filus.



Der neunte Matchball sitzt

Nach der Pause stellten sich die 160 Zentimeter geballte Kraft von Mizuki Oikawa Jonathan Groth entgegen. Jeder konnte sehen, dass der kleine asiatische Kämpfer keinen Gegner fürchten muss. Er ließ sich vom Publikum tragen, nahm die Endlos-Rallys mit manch vergebenem Schlag unbeeindruckt hin und gewann den ersten Satz 11:9, den zweiten mit 11:7. Der dritte Satz dürfte in die Annalen der Tischtennisabteilung des TSV Bad Königshofen eingehen: Trotz 10:6-Führung kam Groth noch einmal auf 10:10 heran, hatte selber zwei Satzbälle und überließ Oikawa erst mit dessen neuntem Matchball zum 18:16 den Satz und Sieg zum Anschluss.



Darko Jorgic klaute anschließend nach 8:10 Ruwen Filus zwar noch den ersten Satz mit 12:10. Danach demonstrierte Filus, warum und wie er in der Weltrangliste so hoch wie noch nie steigen konnte. Jorgic versuchte alles, hat aber gegen diese Sorte von Abwehr- und Angriff-Spieler zugleich noch nicht die probaten Mittel. Filus hatte die bessere Antwort. TSV-Manager Andy Albert sah hinterher fast nur Gewinner: "Den Sieger, dem wir herzlich gratulieren, den Zuschauern für dieses Spitzensport-Erlebnis und vor allem unseren Kilian Ort: Ich glaube, er ist wieder da."