Kevin Lormehs schlägt zu

S V-DJK Unterspiesheim - TSV Münnerstadt 0:4 (0:3). Tore: 0:1 Simon Snaschel (5.), 0:2 Sebastian Köhler (14.), 0:3 Julian Göller (45.), 0:4 Simon Snaschel (83.).

"Der Sieg der Münnerstädter war hochverdient, schmeichelte uns in dieser Höhe und war erwartet worden." So leitete der heimische Pressesprecher Benedikt Neubauer seinen Bericht ein. Erwartet deswegen, weil die Heimelf auf acht Stammspieler, die verletzt oder im Urlaub sind, verzichten musste. Die Lauertaler trafen auf einen Gegner, der altersmäßig sehr durchmischt war. Vor dem 49-jährigen Keeper Norbert Scherpf verteidigten zwei U-19-Akteure. Das Trio hatte Glück, dass der TSV-Torjäger schon in der ersten Minute einen Hochkaräter versemmelte. Dies holte er wenig später nach, nach Steilpass von Julian Göller netzte er überlegt ein. Nach einer Ecke zeigte sich niemand für den aufgerückten Innenverteidiger Sebastian Köhler verantwortlich. In der Folgezeit dominierte die Keller-Elf das Geschehen und erhöhte durch einen Göller-Treffer mit dem Halbzeitpfiff. Zu diesem Zeitpunkt wurden die heimischen Akteure Alexander Heim und Patrick Wolf nach einem unglücklichen Zusammenprall ins Krankenhaus abtransportiert. Nach der Pause änderte sich wenig am Spielgeschehen, das Match war schon lange vor dem vierten Tor, Snaschel durchbrach wieder die gegnerische Abwehrreihe, entschieden.

Münnerstadt: Büttner - Müller (72. Back), Köhler, J. Schmittzeh, L. Schmittzeh - Kröckel, Schmitt, Katzenberger, Göller - Snaschel, Fleischmann (77. Blank).



TSV Forst - TSV Rannungen 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Tobias Düring (22.), 2:0 Florian Riegel (36.). Gelb-Rot: Florian Riegel (72., Forst).

Vor zwei Wochen erklärte der Krumer Trainer nach dem Sieg gegen die Seufert-Mannen: "Das war unverdient." Gleiches war nun vom Forster Spielertrainer Florian Hetzel zu hören: "Wir haben im Prinzip unsere zwei einzigen Möglichkeiten in den 90 Minuten genutzt, Rannungen eine Vielzahl von Chancen sträflich ausgelassen." Schon vor dem 1:0 hätten Fabian Erhard und Co. den Gast in Führung bringen müssen. Selbst in Überzahl, als die "Gügger" in der Schlussphase den Forster Kasten belagerten, reichte es nicht zum Anschlusstreffer. "Nach dem Abpfiff habe ich mich bei unserem Torhüter Julian Schunk bedankt", so Hetzel, "er hat uns mit seinen Glanztaten die drei Punkte gesichert."

Rannungen: Fl. Erhard - Keller, Berninger, Gehrig, Faulstich (66. P. Leurer) - Hüllmantel, Kaufmann, T. Stahl (66. Kraus), Röder - Herbig (59., Prediger), Fa. Erhard.



TSV Knetzgau - SV Riedenberg 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Lukas Hergenröther (4.), 0:2 Christoph Dorn (7.), 1:2 Dominik Barth (54.), 1:3, 1:4 Kevin Lormehs (68., 73.).

Die Rhöner überrannten Knetzgau zunächst. Nach Pass von Christoph Dorn startete Lukas Hergenröther durch und ließ bereits nach vier Minuten das Leder im TSV-Netz zappeln. Auch der nächste Angriff der Kubo-Elf sorgte für Jubel bei den mitgereisten Fans. Nach einer Flanke nickte Christoph Dorn platziert ein. Noch vor der Pause hätten Philipp Dorn, der alleinstehend vor dem Keeper auftauchte, aber an diesem scheiterte, erhöhen können: Lukas Hergenröther hatte Pech, als sein Schuss vom Innenpfosten ins Feld zurückschlug. Die Gastgeber, die über Kampf ins Spiel zu kommen versuchten, kamen zum Anschlusstreffer durch einen direkt verwandelten Freistoß von Dominik Barth. Der Treffer sorgte für eine fünfminütige Unordnung bei den Grün-Weißen. Doch dieser, der sich mit diesem Erfolg auf Platz Fünf vorgearbeitet hat, "und sich mit Siegen über Ostern den vorzeitigen Klassenerhalt sichern will", so Pressesprecher Stefan Dorn, schlug in Person von Kevin Lormehs zurück. Mit einem sehenswerten Alleingang sorgte Lormehs für das beruhigende 1:3, fünf Minuten später ließ er sich bei einem Konter von der TSV-Deckung nicht stoppen.

Riedenberg: Aufstellung nicht gemeldet.



FC Thulba - FC 06 Bad Kissingen 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Ruslan Zhyvka (9.), 0:2 Christian Laus (50.), 1:2 Maximilian Heinrich (62.), 2:2 Florian Heim (86.). Rot: Anthony Brinkley (90., Bad Kissingen).

So richtig Revanche für die Hinspielniederlage konnten die Frankonen vor 200 Zuschauern nicht nehmen, aber "immerhin reichte es im dritten Anlauf in diesem Jahr noch zu einem Punktgewinn und zu den ersten Toren", meinte ein verschwitzter Victor Kleinhenz. Die Gastgeber übernahmen auf dem weichen Hauptplatz zwar die Initiative, gerieten aber früh in Rückstand, als die Schützlinge von Mario Wirth ihre erste nennenswerte Kombination erfolgreich abschlossen. Nach einem Vorstoß von Abwehrchef Christian Heilmann über die linke Seite landete dessen Flanke bei Darko Aleksoski, der mit einem Querpass den einschussbereiten Ruslan Zhyvka fand. Die Platzherren erarbeiteten sich danach zwar eine optische Überlegenheit, doch wussten sie mit ihrem Kurzpass-Spiel die gegnerische Deckung nicht auszuhebeln. Diese musste nach einer Viertelstunde umgebaut werden, weil sich Außenverteidiger Jonas Schmitt eine Verletzung zuzog und durch den dann im Mittelfeld agierenden Patrick Stöth ersetzt wurde. Die erste dicke Möglichkeit zum Ausgleich hatte Maximilian Heinrich auf dem Fuß, sein Schuss aus dem Hinterhalt nach abgewehrter Ecke klatschte aber nur an den Pfosten. Kurz vor dem Seitenwechsel prüfte Kleinhenz Gäste-Keeper Jörg Schaffelhofer, der den Schlenzer Richtung langes Eck mit Bravour über die Latte lenkte. Die geplante Aufholjagd der Gelb-Schwarzen zu Beginn des zweiten Durchgangs fiel zunächst aus, weil die Gäste fünf Minuten nach Wiederanpfiff jubeln durften. Dabei hämmerte Christian Laus einen Freistoß Marke "Strich" an der Mauer vorbei genau in den Winkel. Die Frankonen setzten anschließend alles auf eine Karte. Dabei lief Maximilian Heinrich nach einer Ecke von Marcus Hein am kurzen Eck ein und köpfte die Kugel über die Torlinie. Mario Wirth brachte in der Folgezeit mit Florian Heimerl für Aleksoski eine weitere Defensivkraft, Victor Kleinhenz mit Marius Schubert eine weitere Offensivkraft. Die Partie lebte jetzt von der Spannung, die Thulbaer rannten an, doch verzettelten sie sich immer wieder in der vielbeinigen Gästedeckung. Diese wurde erst durch eine feine Einzelaktion von Florian Heim geknackt. Der Mittelfeldregisseur kam an der rechten Außenbahn in Ballbesitz, ließ dann durch Körpertäuschungen Daniel Götz und anschließend Christian Heilmann ins leere Laufe und ließ mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck Schaffelhofer keine Abwehrchance. Unrühmlicher Höhepunkt einer bis dahin fairen Auseinandersetzung war dann der Platzverweis für Anthony Brinkley, der nach grobem Einsteigen von Schiedsrichter Peter Flach den Roten Karton gezeigt bekam.

Thulba: Neder - Happ, Muth (81. Schubert), Heinrich - Reuß, Kleinhenz, Fl. Heim, Hein, Wüscher - Huppmann, Kaufmann (46. Nistor).

Bad Kissingen: Schaffelhofer- Schmitt (15. Stöth), Greubel,, Heilmann, Füller - Brinkley, Aleksoski (66. Heimerl, Laus (82. Friedrich), Zhyvka - Thurn, Götz.





Außerdem spielten

TSV Gochsheim - SV-DJK Oberschwarzach 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Daniel Meusel (32.), 2:0 Mario Ketterl (84.).

TSV/DJK Wiesentheid - SV Sömmersdorf 2:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Sebastian Schirmer (18., 51.), 1:2 Markus Popp (72.), 2:2 Lukas Huscher (77.). Rot: Jens Dotzel (20., Sömmersdorf).

FC Strahlungen - FC Geesdorf 0:6 (0:0). Tore: 0:1 Mohamed Remaithi (50.), 0:2 Markus Pfeufer (58.), 0:3 Daniel Wagner (66,), 0:4, 0:5, 0:6 Markus Pfeufer (68., 80., 90.). Schiedsrichter: Meisel (Rügheim).

FSV Krum - DJK Dampfach 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Paul Tudor (8.), 1:1 Felix Hart (59.). Gelb-Rot: Max Witchen (81., Krum). Rot: Lois Jilke (81., Dampfach).