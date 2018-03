Keine Revanche für Thulba

TSV Gochsheim - TSV Münnerstadt 2:2 (2:0). Tore: 1:0 Yannick Sprenger (14.), 2:0 Daniel Meusel (40., Handelfmeter), 2:1 Simon Snaschel (68.), 2:2 Sebastian Köhler (83.). Gelb-Rot: Moritz Pfister (51., Gochsheim). Rot: Janik Markert (40., Münnerstadt).

Als der Unparteiische die Spieler zum ersten Mal in die Kabine schickte, sah es überhaupt nicht nach einem Punktgewinn der Lauertaler aus. "Denn was wir in der ersten Halbzeit auf dem gut bespielbaren Platz gezeigt haben, war wenig bis nichts", berichtete Abteilungsleiter Rainer Schmittzeh. Die Gastgeber waren absolut dominant und hätten bei weiteren klaren Möglichkeiten höher als 2:0 führen können. Die Aussichten der bis dahin harmlosen Keller-Elf, die durch ein Klasse-Tor von Yannick Sprenger in Führung gegangen war, verhießen wenig Verheißungsvolles für den zweiten Durchgang. Nach einem Handspiel von Janik Markert, der den Ball mit der Hand von der Torlinie befördert haben soll, baute Daniel Meusel aus. "Die Gäste kämpften sich mit großer Moral ins Spiel zurück und erarbeiteten sich nach einer Stunde eine Überlegenheit, als dem Gegner zunehmend der Sprit ausging", sagte Schmittzeh. Simon Snaschel mit Seitfallzieher nach Flanke von Philipp Müller und eine Kopfball-Bogenlampe von Sebastian Köhler waren der verdiente Lohn für den Punktgewinn, den Keeper Lorenz Büttner mit zwei starken Paraden sicherte.

Münnerstadt: Büttner - M. Halupczok (12. katzenberger, Müller, Köhler, Markert - J. Schmittzeh, Kröckel (55. L. Schmittzeh), Schmitt, Göller - Fleischmann, Snaschel.



FSV Krum - TSV Rannungen 1:0 (1:0). Tor: Andre Stößlein (34.). Gelb-Rot: Dustin Fösel (61., Krum). Rot: Lukas Englert (22., Rannungen), Florian Degen (90.+1, Krum).

Auf die Frage, ob der Sieg seiner Schützlinge verdient war, antwortete FSV-Coach Tobias Burger ohne Umschweife mit: "Nein". Beide Mannschaften taten sich unheimlich schwer mit dem holprigen Geläuf, in der zweiten Halbzeit versemmelte Gäste-Angreifer Fabian Erhard allerdings einen Hochkaräter, als er freistehend an Keeper Florian Weinmann scheiterte. Es entwickelte sich ein Fehlerfestival im Mittelfeld. Die TSVler gerieten früh in Unterzahl, als Lukas Englert seinen Gegenspieler von den Beinen holte. "Das war aber mehr den Platzverhältnissen geschuldet, auch unsere zwei Platzverweise beruhten in einer keineswegs unfairen Auseinandersetzung auf dem tiefgründigen Rasen", meinte Burger, der noch vor der Pause jubeln durfte, als Andre Stößlein nach einer Hereingabe das Leder von der Strafraumgrenze ins Toreck setzte. Die Gastgeber verzeichneten ihrerseits zu Beginn des zweiten Durchgangs einen Pfostenschuss. Danach entwickelte sich ein Match auf Augenhöhe, "das aufgrund des Kampfgeistes des Gegners auch mit einem Remis hätte enden können", so Burger abschließend.

Rannungen: Fl. Erhard - Keller, P. Leurer, Faulstich, Hüllmantel - Englert, T. Stahl, Herbig, Kraus - Fa. Erhard, Röder.



TSV/DJK Wiesentheid - FC 06 Bad Kissingen 0:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Florian Thurn (15., 35.), 0:3 Christian Laus (58., Foulelfmeter), 0:4 Florian Thurn (84.). Rot: Max Hüfner (82., Bad Kissingen).

Die gute Laune von FC-Coach Mario Wirth war nach Spielende verständlich: "Wir wollten das erste Spiel in diesem Jahr nicht verlieren. Dass wir es gewonnen haben, ist umso besser." Die Kurstädter gingen mit der ersten nennenswerten Gelegenheit in Führung: Nach einem Chip-Ball von Christian Laus über die Vererkette der Steigerwälder hinweg holte sich der Torschütze die Kugel mit der Brust herunter und verwandelte überlegt. Eine Viertelstunde später schlug Thurn ein zweites Mal zu, als ihm Anthony Brinkley die Kugel in den Lauf legte, er Keeper Joszef Kiss umkurvte und einschob. Die Gastgeber fighteten zwar ordentlich zurück, wussten aber Jörg Schaffelhofer nur selten zu prüfen. Als Christian Laus nach einer Stunde den Vorsprung ausbaute - der junge Daniel Götz war von den Beinen geholt worden - war die Partie gelaufen. Die 06er kontrollierten das Geschehen selbst in Unterzahl. Der eingewechselte Max Hüfner brachte einen Wiesentheider, der ihn im vollem Lauf kreuzte, zu Fall, was aber nicht für Hektik bei den Saalestädtern sorgte. Im Gegenteil, nach einem Konter bediente Darko Aleksoski mit einem Querpass den mitgelaufenen Thurn, der die drei Punkte endgültig in trockene Tücher brachte. "Nächste Woche wollen wir uns mit einem Heimsieg gegen Strahlungen weiter Richtung gesichertes Tabellenmittelfeld absetzen, dann sollten auch die diesmal verhinderten Patrick Stöth und Andrei Puscas wieder im Kader stehen", sagte Wirth.

Bad Kissingen: Schaffelhofer - J. Schmitt, Heilmann, Greubel, Füller - Aleksoski, Laus (86. Heimerl), Brinkley, Zhyvka (59. Hüfner) - Götz, Thurn (88. F. Schmitt).



FC Thulba - SV Riedenberg 0:1 (0:1). Tor: Christoph Dorn (44., Handelfmeter). Gelb-Rot: Florian Heim (75., Thulba).

Die angedachte Revanche der Frankonen für die Hinspielniederlage erfüllte sich nicht. Zum einen war die kampfstarke Vorstellung der Grün-Weißen schuld, zum anderen erwiesen sich die Platzverhältnisse auf der Thulbaer Höhe als Handicap für die Gastgeber. Denn diese konnten auf dem tiefgründigen Geläuf selten Druck durch schnelle Kombinationen ausüben. Dabei war der Start verheißungsvoll, denn nach Flanke von Fabio Reuß setzte Markus Kaufmann das Leder per Direktabnahme auf die Latte des von Florian Dorn gehüteten Gehäuses. Doch dieser musste danach selten eingreifen, er leitete mit einem weiten Abschlag die erste torreife Gelegenheit seines Teams ein. Dabei schlug der herausstürzende FC-Goalie Felix Müller über das sich verspringende Spielgerät, der nachsetzende Philipp Dorn kam vor dem verwaisten Tor allerdings einen Tick später als der mitgelaufene Christian Happ an den Ball. Danach neutralisierten sich die Kontrahenten im Mittelfeld, das kompromisslose Forechecking des Gastes streute Sand ins Getriebe des FC-Mittelfeldes. Ein Freistoß von Cedric Werner, den Dorn erst im Nachfassen entschärfte (28.), sowie eine verunglückte Flanke von Maximilian Spahn, die auf der Gegenseite das Lattenkreuz touchierte (36.), waren für längere Zeit die Höhepunkte. Dass kurz vor dem Seitenwechsel noch der entscheidende Treffer fiel, war auch den Platzbedingungen geschuldet. Als Kevin Lormehs nach Eindringen in den FC-Sechzehner um Happ einen Haken schlug, rutschte dieser weg und fiel dabei mit der Hand auf den Ball. Auf Intervention seines Assistenten zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Christoph Dorn, der mit seiner feinen Technik noch die wenigsten Probleme mit dem Untergrund hatte, schickte Müller ins falsche Eck. In der 55. Minute hätte Philipp Dorn nach einer zu kurzen Faustabwehr des Torhüters das 0:2 auf dem Schlappen. Die Ampelkarte für Florian Heim, der bis dahin als Regisseur gerackert hatte, war ein Rückschlag für die Heimelf, die aber gegen jetzt tief stehende Rhöner optisch überlegen war. Diese standen in der 80. Minute vor dem 0:2. Nach Abschlag von Dorn und Kopfballverlängerung von Philipp Dorn lupfte der eingewechselte Stefan Wich die Kugel um Zentimeter am langen Eck vorbei. "Ob es besser gewesen wäre, wenn wir das Spiel abgesagt hätten, ist reine Spekulation", sagte Victor Kleinhenz nach dem Abpfiff.

Thulba: Müller - Happ, Werner, Muth (52. Kleinhenz), Nistor - Heinrich, Fl. Heim, Wüscher, Reuß - Kaufmann (46. Hein), Huppmann (72. Schubert).

Riedenberg: Fl. Dorn - F. Carton, Schuhmann, Vorndran, Spahn - Barthelmes (61. Schäfer), B. Carton, Ch. Dorn - Lormehs (60. Wich), L. Hergenröther (78. Seuring), Ph. Dorn.



Außerdem spielten

TSV Knetzgau - SV-DJK Oberschwarzach 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Simon Müller (4.), 0:2 Alexander Greß (37.), 0:3 Andreas Bauer (88.).

TSV Forst - SV-DJK Unterspiesheim 0:0.

SV Sömmersdorf - FC Geesdorf 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Mohamed Remaithi (17.), 0:2 Oliver Hahn (64.).