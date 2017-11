Kein Ruhmesblatt der Wölfe

EC Kissinger Wölfe - ESC Haßfurt Hawks 3:5 (1:1, 2:2, 0:2).

Wie schon gegen die Schweinfurter Migthy Dogs vor einer Woche, gingen die Kissinger Wölfe auch im zweiten Unterfranken-Derby als Verlierer vom Eis und schlichen danach geknickt in die Kabine, während sich die Haßfurter Spieler von ihren lautstarken Fans lange feiern ließen. Sichtlich und hörbar angefressen war nach dem Spiel Kissingens Vorstand Michael Rosin. "Auch heute war wieder wesentlich mehr drin, aber die Schiedsrichter und unsere Disziplinlosigkeit standen uns im Weg. Das darf einfach nicht sein."



Schon vor dem Spiel wurde es richtig emotional in der mit rund 500 Zuschauern gut gefüllten Eishalle. Die Gäste trugen beim Warmmachen ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift ihres schwer verletzten Spielers Petr Krepelka. Bei der Vorstellung der Mannschaften durch den neuen Stadionsprecher Thomas Blaha wurde den Haßfurter Verantwortlichen ein Krepelka-Bild mit den Unterschriften der Kissinger Wölfe überreicht. Die Zuschauer honorierten diese Geste mit viel Beifall in Gedanken an den Kufenläufer, der nach einer schweren Rückenverletzung seine Reha begonnen hat.

Dann ging es richtig los auf dem Eis. Beide Teams gaben sofort Gas, schon in der vierten Minute musste Christian Masel die erste Zeitstrafe absitzen. Der Puck lief schnell durch die Reihen der Hawks, die ratzfatz in Führung gingen. Michael Bakovic bediente den bärenstarken Jakub Sramek, der mit einem trockenen Schlagschuss traf. In der achten Minute musste Kissingens Nikolai Varianov auf die Süderbank, was folgenlos blieb. Jetzt wurden die Wölfe stärker und verdienten sich den Ausgleich. Der technisch starke Anton Zeivald spielte sich schön durch, passte zu Victor Ledin, der die Scheibe knallhart ins Tor drosch.



Mit zwei Reihen zum Sieg

Das zweite Drittel begann Kissngen druckvoll, die Führung lag in der Luft. Kein Kraut gewachsen war schließlich gegen den Schuss von Anton Zeivald, der Assist kam von Roman Nikitin. Die Wölfe blieben am Drücker und nutzten sofort die Strafzeit von Haßfurts Max Hildenbrand aus. Kapitän Eugen Nold war zur Stelle und traf gegen sein Ex-Team zum 3:1. Jetzt reagierte ESC-Trainer Martin Reichert: "Ich kenne meine Mannschaft und wusste, dass ich etwas tun musste." Der Coach stellte auf zwei Reihen um, was sich als goldrichtige Entscheidung erweisen sollte. Nur eine Minute nach dem 3:1 gelang Haßfurt in Überzahl der Anschlusstreffer durch Michael Babkovic, dann schloss Michael Breyer eine schöne Einzelleistung zum Ausgleich ab (38.). Zuvor hatten die Wölfe im Mitteldrittel leichtfertig die Scheibe verloren. Nur eine Minute später vergab Jakub Sramek das mögliche 4:3 für die Gäste.

Das letzte Drittel begann mit einer Haßfurter Strafzeit für Georg Lang. Die Wölfe agierten in Überzahl zu offensiv und fingen sich einen Konter durch Jakub Sramek. Nur Minuten später verpasste Georg Lang die Vorentscheidung. Er scheiterte mit einem Penalty genauso an Donatas Zukovas wie eine Minute später David Franek. Haßfurt war jetzt am Drücker, die Wölfe haderten in dieser Phase mit sich und den Schiedsrichtern, die einige zweifelhafte Entscheidung trafen. Die Gäste blieben cool und sorgten durch Michael Babkovic für die Vorentscheidung. Bei Kissingen lagen nun die Nerven blank, es flogen die Fäuste. Die Folge waren Zeitstrafen für Roman Nikitin, Anton Zeivald und Nico Grönstrand. In der letzten Minute nahm Kissingen noch einmal den Keeper vom Eis, aber es passierte nichts mehr. Was kam, war nur noch Haßfurter Jubel und Kissinger Enttäuschung.

"Es fehlt einfach an der nötigen Disziplin auf dem Eis. Ich meine nicht nicht die Zeitstrafen, sondern das richtige Verhalten auf dem Eis. Entscheidend ist auch das Spiel ohne den Schläger an der Scheibe", so ein enttäuschter Kissinger Trainer Mikhail Nemirovsky, der auf dem Eis schmerzlich vermisst wurde.