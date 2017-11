Kein goldener Oktober für Diebach

In der Kreisliga Rhön reist der SC Diebach (12./15) zum VfL/Sportfreunde Bad Neustadt (8./18). Die Gastgeber sind nach einem Zwischenhoch mit fünf Siegen am Stück inzwischen wieder geerdet und verloren zuletzt gegen Reichenbach (2:4) und in Fladungen (0:3) zweimal klar. Aber auch Diebachs Frankonen erlebten keinen "Goldenen Oktober": Null Punkte und 0:10 Tore aus den vergangenen drei Partien ist alles andere als das, was sich die Mannschaft von Trainer Michael Leiber vorgestellt hat. Dabei machten es die Frankonen bei der jüngsten 0:3-Pleite gegen die Großbardorfer Bayernligareserve gar nicht so schlecht, allein am Glück fehlte es in der Partie ohne Leistungsträger wie Markus Kirchner oder Aldin Dzafic. Der kommende Gegner Bad Neustadt gleicht manchmal einer Wundertüte. An guten Tagen schlägt die Mannschaft von Spielertrainer Thomas Gerhardt jedes Team der Liga, an weniger guten ist man leicht auszurechnen.



Fingerzeig an die Konkurrenz

Es geht doch noch was für den FC Untererthal (15./7). Die Mannschaft von Trainer Matthias Schneider brachte mit dem SV Rödelmaier einen Titel-Mitfavoriten an den Rande einer Niederlage (2:2) und richtete damit den wichtigen Fingerzeig an die Konkurrenz, dass mit ihnen noch zu rechnen ist. Jetzt müssen die Viktorianer zu einem Gegner ähnlichen Kalibers reisen, wie es Rödelmaier war. Der TSV Bad Königshofen (7./18) ist Gastgeber der Schneider-Elf und bekannt dafür, einen feinen Ball zu spielen. Allerdings ist die Truppe des Trainer-Duos Alexander Sarwanidi/Bernd Tüchert seit vier Spielen sieglos, spielte zuletzt 1:1 in Herbstadt. Gerade auf eigenem Platz scheint der TSV in dieser Saison Probleme zu haben, gewann da erst einmal, kassierte aber schon drei Pleiten. Im letzten, torreichen Aufeinandertreffen in Bad Königshofen (3:3) holten die FCler zumindest einen Zähler.



Genügend Offensivpower

Mit viel Euphorie fährt der FC Reichenbach (11./15) zum Tabellenzweiten TSV Hausen/Rhön (2./24). Zwei Siege in Folge mit jeweils vier geschossenen Toren spülten die Truppe von Trainer Sebastian Schmitt nach vorne auf einen Nichtabstiegsplatz. Der soll auch nach der Partie bei der Graumann-Elf in der Rhön stehen, auch wenn die Aufgabe alles andere als einfach wird. Zwar verlor Hausen bereits fünfmal in dieser Saison, doch hat der TSV neben Spitzenreiter Ramsthal die meisten Siege der Liga, nämlich acht. Sebastian Hautzinger trifft gewohnt zuverlässig und steht bei 13 Saisontoren, Bruder Stefan erzielte bisher neun Treffer, fehlt diesmal allerdings wegen einer beim 4:0-Auswärtserfolg in Burgwallbach eingefangenen roten Karte. Offensivpotential haben die Gastgeber dennoch genug, so dass viel Arbeit auf FC-Keeper Yannick Kriener zukommen dürfte.



Klarer Favorit

Für den SV Ramsthal (1./28) geht es nach dem spielfreien Wochenende weiter mit dem Heimspiel gegen den SV Burgwallbach/Leutershausen (13./13). Da geht die Mannschaft von Trainer Udo Romeis als klarer Favorit ins Rennen, auch weil es bei den Gästen in Saison Eins ohne ihren Top-Angreifer Benedikt Floth alles andere als rund läuft. Gerade einmal 14 Treffer hat die Truppe von Trainer Matthias Stumpf bisher erzielt. Zum Vergleich: Ramsthals Offensiv-Waffe Steven Klitzing traf bisher alleine 19-mal ins Schwarze. Aber die Weindörfler nur auf ihren Ausnahmespieler zu reduzieren, wäre nicht gerecht. Mit den Gebrüdern Ott, Florian Hahn, Neuzugang Tobias Willacker oder auch Freistoß-Spezialist Timo Kaiser - um nur einige zu nennen - hat die Romeis-Elf genug Offensivpotential, um jeden Gegner in Nöte zu bringen. Die Defensive des Spitzenreiters steht dem kaum nach und kassierte erst 16 Gegentore.