Kantersieg für Ramsler Reserve

A-Klasse Rhön 1



FC Fuchsstadt II - SV Machtilshausen 0:0.

Drei Treffer pro Begegnung kassiert die Landesliga-Reserve im Durchschnitt. Klar, dass diese Statistik direkt zum Abstiegskampf führt, in dem der eng bestückte Fuchsstädter Kader eigentlich seit Saisonbeginn steckt. Das Vorhaben der Gastgeber, sich mit einem Sieg vom Abstiegsplatz wegzubewegen, misslang, obwohl einige landesligaerfahrene Akteure zum Einsatz kamen. Doch diese hatten nicht nur mit den Gegner zu kämpfen, der tiefgründige Nebenplatz erschwerte es den Kontrahenten, spielerische Glanzlichter zu setzen. Gefährlich wurde es nur, wenn überhaupt, bei Standards, doch auch dann wussten FC-Abwehrchef Marcel Plehn sowie Mario Böhm den guten, aber insgesamt wenig geforderten SV-Goalie Fabian Hollmeyer zu überlisten. js/sbp



FC Hammelburg - FC Obereschenbach 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Max Petrunin (19.), 2:0 Mike Ludewig (88.).

Während die Gäste in der Anfangsphase die Chance zur Führung vergaben, machte es Hammelburg besser: Die erste Möglichkeit münzte der FC zum 1:0 um. Max Petrunin vollendete nach diagonalem Pass in den Winkel. "Es war nicht das erwartete Spitzenspiel, das Niveau eher dürftig", sagte Hammelburgs Trainer Jürgen Wiesler. In der zweiten Halbzeit stellte Hammelburg um, stand hinten besser und hätte das 2:0 früher machen können. Die Entscheidung fiel, als Max Petrunin einen Ball für Mike Ludewig querlegte und dieser einschob. "Das gesamte Spiel war für ein Derby erfrischend fair."



SG Oberleichtersbach/Modlos - SV Aura 1:0 (1:0). Tor: Simon Wittmann (32.).

Ein insgesamt sehr faires und ausgeglichenes Spiel, in dem sich der SV Aura allerdings nie eine ernsthafte Torchance herausspielte. Die erste gute Chance für die SG hatte Florian Friebel mit einem Freistoß, der Ball ging aber an die Latte, nachdem Torwart Sebastian Schölzke den Ball entscheidend abgelenkt hatte. Beim Führungstreffer spielte Friebel auf Witmann direkt vor dem Tor ab, der lediglich einschieben musste. In der zweiten Hälfte drückten die Gäste viel mehr und erspielten sich viele Ecken, von denen aber keine Gefahr ausging.



FSV Schönderling - FC Elfershausen 0:1 (0:1). Tor: Marcel Schiefermüller (39.). Rot: Tobias Kessler (84., Schönderling):

"Man muss den Gästen Respekt für ihre Leistung zollen: Sie haben die Bälle abgelaufen, hatten die Lufthoheit, standen enger am Mann", sagte Schönderlings Trainer Oliver Scholz zum verdienten Sieg des FC Elfershausen. Doch auch Schönderling hatte in der ersten Halbzeit zwei gute Gelegenheiten, um in Führung zu gehen. Der Gegentreffer fiel nach einem Abspielfehler in eigener Hälfte, nachdem der Ball eigentlich schon geklärt war.



TSV Volkers - DJK Kothen 2:2 (2:2). Tore: 0:1 Marius Gruber (9.), 0:2 Marko Wolf (13.), 1:2 Deniz Ipek (21.), 2:2 Heiko Zeier (44.).

"Wie im letzten Spiel haben wir die ersten Minuten verschlafen", sagte Volkers' Abteilungsleiter Oliver Brust. Beim ersten Tor schob Marius Gruber nach einem Ballverlust im Strafraum ein, das zweite Tor resultierte nach einem Stellungsfehler eines TSV-Verteidigers. "Wir brauchten umso mehr Kraft und Konzentration, um das Ergebnis wieder umzubiegen." Ein Freistoß von Jerry Wanke knallte gegen die Unterkante der Latte, Deniz Ipek staubte zum Anschlusstreffer ab. Der Ausgleich zum 2:2 fiel nach einem schönen Kombinationsspiel, nach einer schulbuchmäßigen Flanke von Yevhenii Stoianov köpfte Heiko Zeier aus sechs Metern ein. In der zweiten Hälfte vergab Volkers gute Chancen zum Sieg, aber "das Glück war nicht auf unserer Seite", so Brust.



TSV Stangenroth - SV Ramsthal II 0:7 (0:2). Tore: 0:1 Oliver Six (35.), 0:2, 0:3 Tim Danz (37., 53.), 0:4, 0:5 Florian Hahn (58./Elfmeter, 64.), 0:6 Stefan Wegemer (75., Eigentor), 0:7 Andre Sixt (84., Elfmeter).

"Ohne fünf Schlüsselspieler war am Ende des Tages einfach nichts drin, wir waren zu schlecht", zog Manuel Endres, Abteilungsleiter des TSV Stangenroth ein Fazit. Trotzdem hatte der TSV die erste Möglichkeit durch Johannes Edelmann, dessen Ball auf der Linie geklärt wurde. "Danach ging nichts mehr", sagte Endres. Beim SV Ramsthal II lief der Ball gut durch die Reihen. "Wenn man einmal führt, laufen alle Aktionen umso besser", sagte Ramsthals Trainer Christian Hänelt. "Der TSV hat zwar in der zweiten Halbzeit noch einmal auf ein Tor gedrängt, wir haben aber keine richtige Chance zugelassen."



A-Klasse Rhön 2



TSV Münnerstadt II - DJK Weichtungen 0:1 (0:0). Tor: Dominik Markert (56.).

Die Gäste aus Weichtungen waren einen Tick überlegener, weswegen es laut Münnerstadts Trainer Michael Knysak eine verdiente Niederlage war. "Wir standen zumindest hinten das ganze Spiel über gut." Mit wenigen Ausnahmen, weil die Weichtunger vor der Halbzeitpause eine hundertprozentige Chance vor dem leeren Tor vergaben. In Halbzeit Zwei war es soweit: Dominik Markert stellte das Endergebnis her. In den letzten zehn Minuten vergab Sebastian Blank zwei hochkarätige Möglichkeiten zum Ausgleich.



SpVgg Haard - TSVgg Hausen 3:4 (2:3). Tore: 0:1 Mario Simon (8.), 1:1 Christian Gabler (20.), 1:2 Chris Kraus (30.), 1:3 Nicolas Hänsch (37.), 2:3 Vincent Kiesel (44.), 3:3 Jens Mammitzsch (49.), 3:4 Chris Kraus (85.).

"Das zweite Tor von Hausen war ein wunderschöner, satter Schuss aus gut 25 Metern, der vom Innenpfosten ins Tor ging", sagte Haards Abteilungsleiter Peter Haupt. Zuvor hatte Christian Gabler auf Haards Seite den Fehlstart ausgeglichen. Die Gäste zogen auf 3:1 davon, als Nicolas Hänsch eine Ecke direkt verwandelte. Das Comeback leitete Vincent Kiesel kurz vor der Pause durch einen sehenswerten Kopfballtreffer ein. Nach Wiederanpfiff folgte der Ausgleich durch Jens Mammitzsch. "Die Partie war bis zur 80. Minute auf Augenhöhe. Doch beim entscheidenden 4:3 vertändeln wir den Ball völlig unnötig an der Mittellinie, nachdem wir aufgerückt waren", sagte Haupt.



TSV Nüdlingen - TSV Rothausen/Thundorf 1:4 (1:3). Tore: 0:1 Steffen Fleckstein (5.), 0:2 Rene Saal (9.), 1:2 Fabio Stockerl (25.), 1:3, 1:4 Andre Schmitt (41., 82.).

Nüdlingen fand zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und war dem Gegner in allen Belangen - spielerisch und kämpferisch - unterlegen. Das schönste Tor des Spieles schoss Steffen Fleckstein, als er 20 Meter vor dem Tor Maß nahm und den Ball von halbrechts ins linke Dreieck zirkelte. Als vier Minuten später der Gast auf 0:2 erhöhte, zeichnete sich schon ab, dass für Nüdlingen nichts zu holen sein würde. "Wir haben die Bälle gut laufen lassen, Nüdlingen hat uns nicht in Bedrängnis gebracht", sagte Rothhausens Trainer Olcay Epcelli. Auch der Anschlusstreffer durch Fabio Stockerl setzte bei den Nüdlingern keine Kräfte mehr frei. Ohne ein echte Torchance herauszuspielen, ergaben sich die Kicker vom Wurmerich willig den überlegen aufspielenden Gegner und kassierten Tor Drei und Vier.



SV Eichenhausen/Saal - SG Burghausen/Windheim I/Reichenbach II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Steffen Nöth (21., Eigentor), 1:1 Jonas Beck (52.). Gelb-Rot: Moritz Dieterle (43.), Simon Trägner (82., beide Burghausen).

Da war absolut mehr drin für den Gastgeber, der zwei für den Abstiegskampf wichtige Punkte liegen ließ. Vor allem in der ersten Halbzeit hätte die Goldbach-Truppe mehr als nur eine 1:0-Führung vorlegen können, ja müssen. Die Gäste, die dem SV mit einem Eigentor zur Führung verhalfen, kassierten kurz vor der Pause die erste "Ampelkarte". Klar, dass sie im zweiten Abschnitt verhalten agierten - aber dennoch zum Ausgleich kamen. Danach igelten sie sich noch mehr hinten ein. Die Einheimischen schafften es nicht, die zahlenmäßige Überlegenheit und das Chancenübergewicht in Tore umzumünzen. rus



SG Alsleben-Eyershausen/Gabolshausen-Untereßfeld - SG Arnshausen I/FC 06 Bad Kissingen II 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Daniel Jemarschew (20.), 1:1 Markus Jeger (44.), 2:1 Tobias Katzenberger (75.), 2:2 Johannes Friedrich (90.+2).

In der Nachspielzeit wurden die Einheimischen aus allen Siegträumen gerissen, als Johannes Friedrich den für die Gäste glücklichen Ausgleichstreffer erzielte. Der Schütze zum 2:2 sprach selbst "von einem glücklichen Punkt für uns, damit bleibt der Vier-Punkte-Abstand". Markus Jeger, Lukas Krieger, Tobias Katzenberger und Co. verpassten es, in der ersten Halbzeit eine klare Führung der Hausherren heraus zu schießen. Vielmehr waren es die Gäste, die das 1:0 vorlegten, als Daniel Jemarschew nach einer Ecke abstaubte. Alsleben stürmte weiter, doch es dauerte bis kurz vor der Pause, ehe Markus Jeger aus dem Gewühl heraus zum verdienten Ausgleich traf. Im zweiten Abschnitt bot sich den Zuschauern das gleiche Bild. rus



TSV Maßbach - SG Sulzdorf/Bundorf 4:1 (3:1). Tore: 0:1 Abbas Heydari (16.), 1:1 Michael John (21.), 2:1 Stefan Heim (28.), 3:1 Johannes Keller (36.), 4:1 Stefan Heim (82.).

Nichts anbrennen ließ der Tabellenführer, schickte am Ostermontag die SG Sulzdorf/Bundorf geschlagen nach Hause und verteidigte mit einem ungefährdeten Sieg den Platz an der Sonne. Doch Abbas Heydari erwischte den Favoriten eiskalt. Die Freude der SG über das 1:0 hielt nicht lange an, nur wenige Minuten später sorgte Michael John mit dem 1:1 wieder für ausgeglichene Verhältnisse. Der Treffer brachte die Maßbacher erst richtig in Fahrt, bis zum Pausenpfiff schraubten Stefan Heim und Johannes Keller den Vorsprung auf 3:1. rus