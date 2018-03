Junge Spieler mit Potenzial beim TV/DJK Hammelburg

Bayernliga Nord Frauen



TV/DJK Hammelburg II - VGF Marktredwitz 2:3 (25:13, 18:25, 19:25, 25:11, 7:15).

Beim letzten Spiel der Saison unterstützten Sophia Höll und Clara Benner aus der dritten Mannschaft das Bayernliga-Team des TV/DJK. Die Motivation und Vorfreude war von Anfang an groß, Hammelburg ging in Führung und hielt immer den Abstand zu den Gegnern. Durch gute Blockarbeit und eine konstante Leistung gewannen die Hammelburgerinnen den ersten Satz. Im zweiten Durchgang agierte Marktredwitz konzentrierter und konstanter, es gestaltete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch mit der Zeit leistete sich Hammelburg einige Fehler, besonders im Aufschlag, sodass sich der Gegner einen Vorsprung erkämpfte, den die Heimmannschaft nicht aufholen konnte. Im dritten Durchgang war Hammelburg wieder konzentriert und ging mit 7:3 in Führung. Doch Marktredwitz holte auf und die Heimmannschaft ging leer aus. Im vierten Durchgang erarbeitete sich Hammelburg eine konstante Netzarbeit sowohl im Block als auch im Angriff und erkämpfte sich den Sieg. Im Tie-Break wollten beide Teams gewinnen. Marktredwitz kämpfte sich nach vorne und zeigte den längeren Atem.





Bezirksliga Männer



TV/DJK Hammelburg II - TSV Münnerstadt 3:0 (25:14, 26:24, 25:20).

Für die Münnerstädter war der vorletzte Tabellenplatz und der damit verbundene Abstieg in die Bezirksklasse bereits vor dem Spiel sicher. Frostige Stimmung herrschte aber nicht deswegen während des Spiels, sondern weil ein schon seit langer Zeit defektes und aufstehendes Fenster in der Gymnasiumhalle für eine ungemütliche Atmosphäre sorgte. So mussten beide Teams mit den ungewöhnlich kalten und zugigen Bedingungen klar kommen. Den Hammelburgern gelang dies zu Beginn des Spiels besser und über 10:5 und 19:12 erarbeiteten sie sich eine komfortable Führung, die bis zum klaren 25:14 sogar noch ausgebaut wurde. Ebenso konzentriert gingen die Hammelburger in den zweiten Satz. Zuspieler Christian Schäder zog dank der soliden Annahme um Libero Till Oschmann ein abwechslungsreiches Angriffsspiel auf. Dennoch gelang es den Münnerstädtern, sich noch einmal auf 24:24 heranzukämpfen, bevor die Hammelburger Angreifer mit zwei sehenswerten Aktionen auch Durchgang zwei für sich entschieden. Der darauffolgende Satz verlief ähnlich wie die vorangegangenen: Schnell arbeitete sich Hammelburg einen kleinen Vorsprung heraus und verwaltete diesen bis zum letztlich ungefährdeten Satzgewinn.



TV/DJK Hammelburg II - TSV Güntersleben 3:0 (25:18, 25:23, 25:8).

Lukas Baden ersetzte Philipp Schäder und Marius Schlereth kam für Till Oschmann auf's Feld, ansonsten blieb alles beim alten: Die Hammelburger setzten die taktischen Vorgaben konsequent um und ließen die Gäste damit nur sehr schwer ins Spiel finden. Dazu rissen Marcel Plehn und Morice Zehner häufig Löcher in den gegnerischen Block, so dass die Außenangreifer sich zumeist nur in 1:1-Situationen durchsetzen mussten. Der erste Satz wurde nach nur knapp 20 Minuten souverän mit 25:18 eingefahren. Zu Beginn des folgenden Satzes riss der Faden auf Seiten der Gastgeber aus unerklärlichen Gründen und plötzlich stand es 0:4. "Man erkennt bei der Mannschaft jedoch in der Zwischenzeit, dass sie ihre Stärken kennt und sich in den entscheidenden Momenten wieder darauf besinnen kann", sagte Trainer Klaus Baden. Es dauerte folglich auch nicht lange, bis sich die Hammelburger punktemäßig wieder auf Augenhöhe mit den Gästen befanden und den Satz letztlich knapp, aber verdient mit 25:23 sicherten. Beim Stand von 2:1 im dritten Satz kam Lukas Baden zum Aufschlag und wollte von dort offensichtlich auch gar nicht mehr verschwinden: Sage und schreibe zwölf Aufschläge haute er den Gästen um die Ohren, die sich auch mit zwei Auszeiten bei 1:8 und 1:12 nicht retten konnten. Überflüssig zu erwähnen, dass das Spiel damit entschieden war und nun auch Philipp Wagenmann und Luca Silberbach noch einmal zeigen konnten, was in ihnen steckt. "Es steckt viel Potenzial in den jungen Spielern, deshalb ist es umso bedauerlicher, dass während eines Großteils der Saison aus verschiedenen Gründen kaum ein Spieler kontinuierlich durchtrainieren konnte", resümierte Baden.



TSV Münnerstadt - TSV Güntersleben 0:3 (22:25, 17:25, 25:27).

Für Güntersleben ging es darum, mit einem Sieg die Abstiegsrelegation zu verhindern. Der stärkste Angreifer der Günterslebener kam nach mehrstündiger Zugverspätung gerade noch rechtzeitig aus Berlin zum Spiel und sollte es den Lauertalern sehr schwer machen. Im ersten Satz entwickelte sich bis zum 10:10 ein Spiel auf Augenhöhe. Güntersleben ging mit 13:10 in Führung und hielt diesen Abstand bis zum Satzende. Münnerstadt begann den zweiten Durchgang hochkonzentriert bis zum 6:5. Leider führten wieder Schwächen der Münnerstädter Annahme gepaart mit zwei Aufschlagserien der Günterslebener zum 10:17-Rückstand, der auch bis zum Ende des Satzes nicht wieder egalisiert werden konnte. Der Münnerstädter Spielertrainer Uwe Knipping versuchte mit dem Einsatz von Stefan Basmer und Sandro Petzoldt auf den Mittelblockerpositionen nochmal alles, um die Günterslebener Angreifer in den Griff zu bekommen. Es entwickelte sich ein zu jedem Zeitpunkt ausgeglichener Satz. Münnerstadt konnte jeweils zum 24:24 und 25:25 ausgleichen und drei Matchbälle der Günterslebener abwehren, bevor Güntersleben endgültig den Sack zumachte und sich den Klassenerhalt sicherte. Zum Saisonfazit sagte Münnerstädter Spielertrainer Uwe Knipping: "Wenn du in der Saison vier Spiele gewinnst und in zwölf Sätzen mit nur zwei Punkten Unterschied verlierst, gehörst du eigentlich in die Liga. Dieses Jahr war die Liga allerdings sehr ausgeglichen und wir konnten die Verletzungsprobleme mit den jungen Spielern leider nicht kompensieren. Nächstes Jahr werden wir dann in der neuen Bezirksklasse Unterfranken wieder angreifen."





Bezirksliga Frauen



TV Großwelzheim - TSV Wollbach 3:0 (25:20, 25:16, 25:18).

Obwohl es die Satzergebnisse nicht vermuten lassen, war es laut Wollbachs Trainer Wieslaw Karwacki ein "super Spiel von beiden Mannschaften. Obwohl wir verloren haben und das so deutlich ausgesehen hat, war es eng." Der Trainer sah gute Aktionen auf beiden Seiten und war vor allem mit der Technik zufrieden. Marie Koloseus, die Deutsche Meisterin im Beachvolleyball vom TV Großwelzheim, riss das Spiel aber an sich.



TSV Wollbach - TV Trennfurt 0:3 (22:25, 20:25, 18:25).

"Im zweiten Spiel haben wir unwahrscheinlich schlecht gespielt", sagte Wollbachs Trainer Wieslaw Karwacki. "Es haben viele Dinge nicht gepasst." Im ersten Satz machte Wollbach zu einfache Fehler und ließ Trennfurt auf 7:0 wegziehen. Trotzdem arbeitete sich der TSV wieder bis auf 22 Punkte heran. Doch in den nachfolgenden Sätzen leistete sich Wollbach einige Unaufmerksamkeiten: Der Ball wurde nicht gut angenommen und war dies doch einmal der Fall, dann wurde er im Nachhinein nicht gut gestellt. "Eigentlich hat immer eine Spielerin unbedrängt einen Fehler gemacht", sagte Karwacki. "Wenn wir genauso wie gegen Großwelzheim gespielt hätten, hätten wir gegen Trennfurt gewonnen." Trotz des achten Tabellenplatzes steigen die Wollbacherinnen nicht ab, müssen sich für die nächste Saison aber vermutlich neu aufstellen.