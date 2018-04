Jonas Schmitt - ein echter Sportsmann

Kurz vor der Halbzeit pfeift der Schiedsrichter einen Elfmeter für den VfR Sulzthal. Dieser liegt in Bad Brückenau mit 0:1 zurück. Doch Sulzthals Jonas Schmitt (Bild), der im Bad Brückenauer Strafraum zu Fall gekommen war, zögert keine Sekunde, geht zum Schiedsrichter und sagt ihm, dass er ohne Fremdeinwirkung gefallen sei: "Ich bin auf den Ball getreten und ausgerutscht", sagt Schmitt. "Die meisten Zuschauer haben das auch gesehen, von daher war es selbstverständlich, dass ich das dem Schiedsrichter sage." Und der nimmt den Elfmeterpfiff zurück. Ob Schmitt vielleicht doch kurz daran gedacht hatte, den Vorteil für die eigene Mannschaft zu nutzen? "Nein, ich finde, das gehört sich so. Die Reaktionen im Nachhinein waren auch alle positiv mir gegenüber", so der 19-Jährige. Ein echter Sportsmann eben. Der Ausgleich gelang seiner Mannschaft übrigens doch noch, und in Führung gingen die Sulzler auch. Doch am Ende hieß es 2:2 in Bad Brückenau. pia



Der Fußball in den B-Klassen ist mitunter sehr speziell. Und immer für eine Anekdote gut. Wie aktuell auf dem Diebacher Galgenberg, wo zwei Eigentore zum 1:1-Endstand führten. Nach einer Freistoßflanke der Schlimpfhofer hatte Christoph Hergenröther, und das durchaus sehenswert, per Kopf seinen Keeper Max Kalus zum Staunen gebracht. Für ausgleichende Gerechtigkeit sorgte DJKler Philipp Kleinhenz, der nach der Flanke von Konstantin Füller seinen Schlussmann Daniel Kessler düpieren sollte. "Gut so, wir selbst hätten wohl kein Tor erzielt, im Sturm ist bei uns zur Zeit der Wurm drin", sagte der Diebacher Coach Felix Neuland. Der ungewöhnliche Punktgewinn wurde fast wie ein Sieg bejubelt. "Im Hinspiel haben die Schlimpfhofer ihren Sieg wie eine Meisterschaft gefeiert, dafür wollten wir uns revanchieren", sagte Neuland. Was definitiv gelang, weil die Gäste die Tabellenführung an die SG Bad Brückenau abgeben mussten. "Vor einiger Zeit haben wir mal gegen die Elfershäuser Reserve 2:1 gewonnen, ohne ein Tor zu schießen. In der B-Klasse passiert so was schon mal", spricht aus Felix Neuland der Schalk. js



Landesliga Nordwest



16 Tore: Pascal Kamolz (Abtswind); 13 Tore: Pascal Benes (Vach); 12 Tore: Igor Mikic (Lengfeld), Marcial Weisensel (Unterpleichfeld); 11 Tore: Mario Christ (Kleinrinderfeld), Rico Röder (Vach); 10 Tore: Adrian Dußler (Abtswind), Alexander Grimm (Röllbach), Thomas Heinisch Euerbach/Kützberg); 9 Tore: Tim Eisenberger (Ansbach-Eyb), Daniel Endres (Abtswind).





Bezirksliga Ost



17 Tore: Simon Müller (Oberschwarzach), Simon Snaschel (Münnerstadt); 15 Tore: Markus Pfeufer; 14 Tore: Mohamed Remaithi (beide Geesdorf), Yannick Sprenger (Gochsheim); 12 Tore: Hassan Alremeithi (Geesdorf); 11 Tore: Tobias Düring (Forst), Daniel Meusel (Gochsheim), Patrick Winter (Dampfach); 10 Tore: Felix Hart (Krum), Dominik Seufert (Unterspiesheim); 9 Tore: Nico Kummer (Gochsheim).





Kreisliga Rhön



24 Tore: Steven Klitzing (Ramsthal); 19 Tore: Sebastian Hautzinger (Hausen/Rhön); 13 Tore: Daniel Fürst (Eibstadt); 12 Tore: Manuel Reinhart (Hausen/Rhön); 11 Tore: Lukas Tartler (Untererthal), Johannes Fischer (Nordheim/Rhön); 10 Tore: Florian Hahn (Ramsthal), Aldin Dzafik (Diebach), Alexander Ortloff (Bad Neustadt); 9 Tore: Dominik Firnschild (Herbstadt), Johannes Katzenberger (Reichenbach), Marcel Gernert; 8 Tore: Sebastian Popp (beide Rödelmaier), Julian Diemer (Nordheim/Rhön), Christopher Goldbach, Simon Heim (beide Fladungen); 7 Tore: Stefan Hautzinger (Hausen/Rhön), Thomas Gerhardt, Waldemar Herget (beide Bad Neustadt), Michael Schultheis (Rödelmaier).





Kreisklasse Rhön 1



18 Tore: Yanik Pragmann (Westheim); 15 Tore: Aaron Friedel (Steinach); 14 Tore: Matthias Dees (Oerlenbach/Ebenhausen); 13 Tore: Tim Eckert (Sulzthal), Daniel Metz (Lauter); 11 Tore: Fabian Tretter (Gräfendorf/Wartmannsroth); 10 Tore: Daniel Metz (Lauter), Alexander Melser (Römershag); 9 Tore: Andrzej Sadowski (Garitz), Frank Schmitt; 8 Tore: Michael Bieber (beide Oerlenbach/Ebenhausen), Tobias Bold (Morlesau/Windheim), Florian Heller (Reiterswiesen/PSV Bad Kissingen); 7 Tore: Philipp Hölzer (Gräfendorf/Wartmannsroth), Eugen Ortmann, Felix Frank (beide Bad Brückenau), Maximilian Hein (Steinach).





Kreisklasse Rhön 2



19 Tore: Patrick Warmuth (Wülfershausen); 17 Tore: Nico Rauner (Salz/Mühlbach); 16 Tore: Peter Hahn (Pfändhausen); 15 Tore: Frank Seufert (Rottershausen); 13 Tore: Julian Bauer (Aubstadt II); 11 Tore: Ronny Roggatz; 10 Tore: Florian Balling (beide Wülfershausen), Daniel Heuchler (Poppenlauer), Marco Stumpf (Salz/Mühlbach), Fritz Hey (Urspringen-Sondheim/Rhön), Julian Ruf (Windshausen/Brendlorenzen); 9 Tore: Andre Wetterich (Pfändhausen), Sebastian Hock; 8 Tore: Marco Schultheis (beide Ostheim/Rhön), Matthias Schäfer (Heustreu/Hollstadt), Benjamin Schirber, Alexander Hahn (beide Unsleben/Wollbach).





A-Klasse Rhön 1



18 Tore: Florian Friebel (Oberleichtersbach); 14 Tore: Florian Wehner; 12 Tore: Nico Wehner (beide Stangenroth); 11 Tore: Ronald Kömpel (Kothen); 10 Tore: Johannes Edelmann (Stangenroth); 8 Tore: Christian Knüttel (Schönderling), Julian Meder, Florian Graf (beide Obereschenbach); 7 Tore: Andreas Graup (Fuchsstadt II), Tobias Romeis (Oberleichtersbach), Markus Schmitt (Machtilshausen), Malte Förster, Patrick Falkenstein; 6 Tore: Florian Schießer (alle Aura), Valentin Saum (Machtilshausen), Max Petrunin (Hammelburg), Sascha Ott (Ramsthal II), Nino Rupprecht (Kothen), Simon Wittmann (Oberleichtersbach), Daniel Dorn, Patrick Hahn (beide Schönderling).





A-Klasse Rhön 2



25 Tore: Stefan Denner (Weichtungen); 13 Tore: Jens Mammitzsch (Haard); 12 Tore: Chris Kraus (Hausen/KG), Michael John (Maßbach); 10 Tore: Matteo Wolf (Sulzdorf), Rene Bartsch (Haard), Patrick Häfner (Hausen/KG), Fabian Wiener; 9 Tore: Andre Schmitt (beide Rothhausen/Thundorf); 8 Tore: David Dietz (Burghausen I/Reichenbach II), Leon Kilian (Weichtungen), Rene Bartsch (Haard), Maximilian Bürger (Eichenhausen/Saal), Ludwig Rothaug (Sulzfeld/Merkershausen), Christian Ament, Andre Karch (beide Eltingshausen), Christopher Schuchhardt (Hausen/KG), Vincent Kiesel (Haard).





B-Klasse Rhön 1



20 Tore: Moritz Leitsch (Bad Brückenau II/Oberleichtersbach II); 17 Tore: Thomas Eckert (Waldfenster); 14 Tore: Marvin Hägerich; 11 Tore: Dominik Marx (beide Detter-Weißenbach); 10 Tore: Matthias Kohl (Geroda/Stralsbach/Oehrberg); 9 Tore: Marcel Schmitt (Waldfenster); 8 Tore: Ralf Ziegler (Detter-Weißenbach), Simon Zeier (Bad Brückenau II/Oberleichtersbach II); 7 Tore: Anu-In-Bamrumnok, Sandro Metz (beide Poppenroth I/Lauter II), Michael Koberstein (Gräfendorf/Wartmannsroth II), Mike Löschner, Rafael Brand (beide Schlimpfhof).





B-Klasse Rhön 2



21 Tore: Jan Blasek (Bad Bocklet/Aschach); 17 Tore: Pascal Schöfer (Burglauer II); 10 Tore: Michael Boese (Winkels), Constantin Kleinhenz (Reiterswiesen/PSV Bad Kissingen II); 9 Tore: Philipp Kirchner (Wollbach II), Paul Groß (Pfändhausen II), Maximilian Trost (Unter-/Oberebersbach I/Steinach II); 8 Tore: Tobias Vogel (Reiterswiesen/PSV Bad Kissingen II); 7 Tore: Alexander Gensch, Peter Hemmert (beide Unter-/Oberebersbach I/Steinach II), Rene Söder (Premich/Langenleiten), Thomas Wittmann (Winkels), Sandro Wegmann (Bad Bocklet/Aschach), Paul Groß (Pfändhausen II), Daniel Gisder (Wollbach II).





B-Klasse Rhön 3



21 Tore: Niko Hauck (Oberfladungen I/Hausen/Rhön II); 14 Tore: Christian van Eckert (Stockheim I/Bastheim-Reyersbach II); 12 Tore: Jörg Stock (Oberfladungen I/Hausen/Rhön II); 11 Tore: Philipp Enders (Ginolfs/Sondernau/Weisbach I/Unterweißenbrunn/Frankenheim II); 9 Tore: Stefan Werner (Unsleben/Wollbach II); 8 Tore: Christian Beck (Stockheim I/Bastheim-Reyersbach II), Ilian Hysaj (Heustreu/Hollstadt II/Rödelmaier II), Michael Nennstiel; 7 Tore: Peter Henninger (beide Ginolfs/Sondernau/Weisbach I/Unterweißenbrunn/Frankenheim II), Marcel Hautzinger (Oberfladungen I/Hausen/Rhön II).





B-Klasse Rhön 4



20 Tore: Manuel Köhler (Aubstadt III); 14 Tore: Heiko Seufert (Maßbach II); 13 Tore: Michael Seuberling (Sulzfeld/Merkershausen II), Philip Ruck (Althausen-Aub), Peter Büttner (Wargolshausen I/Wülfershausen II); 9 Tore: Christopher Jundel (Althausen-Aub), Marc Griebak (Kleinbardorf), Sandro Wölfling (Großbardorf III); 8 Tore: Johannes Lösch (Wargolshausen I/Wülfershausen II), Andre Stühler (Sulzfeld/Merkershausen II); 7 Tore: Lorenz Seufert (Poppenlauer II).