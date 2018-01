Ist gegen Planegg-Krailling eine Überraschung möglich?

TV Planegg-Krailling - TV/DJK Hammelburg (Samstag, 19 Uhr)



Spitzenreiter gegen Schlusslicht, Meisterschaftsanwärter gegen Abstiegskandidat - vor dem Auswärtsspiel der Hammelburger First Ladies (11./1) könnte die Ausgangssituation für beide Teams nicht unterschiedlicher sein: Während Planegg-Krailling (1./27) schon etwas Richtung Titelgewinn schielt, wird für die Saalestäderinnen ein möglicher Verbleib in der Liga immer unwahrscheinlicher.



Realistische Einschätzung

"Eigentlich haben wir gar keinen Druck mehr, denn wir alle können die Tabellensituation ja realistisch einschätzen", sagte Kapitänin Laura Schmitt nach dem Spiel gegen Eiselfing. "Da haben wir befreit aufgespielt", sagt Coach Patrick Franke, "sodass unser Ziel sein wird, an die gezeigte Teamleistung der letzten Spiele anzuknüpfen und dabei die individuellen Fehler zu reduzieren". Und es gibt weitere Parallelen zum vergangenen Auswärtsspiel. So ist die Fahrt in die kleine Gemeinde im Südwesten von München ähnlich lang, zudem werden die "Franken" mit demselben Kader auflaufen. Jana Baumgart muss verletzungsbedingt weiter passen, während die wiedergenesene Christin Heim, im vergangenen Spiel eine der Besten, auf einen weiteren Einsatz brennt.



Nicht den Gegner im Fokus

Für das Auswärtsspiel hat sich Franke auch schon ein Wunschszenario zurecht gelegt: "Am liebsten würden wir gleich zu Beginn den Gegner ärgern, ihn kitzeln und herauszufordern, um ihn dann in der Unterschätztheit unseres Teams schnell zu überrollen", sagt er augenzwinkernd. Denn ein allzu großes taktisches Konzept hat sich Franke gar nicht erst zurecht gelegt: "Unsere Gegner haben wir seit mehreren Spieltagen schon nicht mehr im Fokus und konzentrieren uns vielmehr auf uns und unser Spiel. Jede Taktik bringt nämlich nichts, wenn du das notwendige Personal verletzungsbedingt nicht zur Verfügung hast."



Allzu biblisch äußert sich der Coach aber nicht, was etwaige sterbende Hoffnungen angeht, denn "das Team hat die Qualität, jede Mannschaft zu schlagen und gerade bei den Duellen Erster gegen Letzter gab es ja in der Vergangenheit die ein oder andere Überraschung". Dann stirbt sie also doch zuletzt, die Hoffnung...