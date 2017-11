Hanna Schäfer präsentiert sich in Torlaune

Spfrd Herbstadt - SV Langendorf 4:1 (1:1). Tore: 1:0 Lisa Endres (17.), 1:1 Marion Schwarz (41.), 2:1 Susanna Vierheilig (66., Eigentor), 3:1 Anna Kirchner (76.), 4:1 Lisa Endres (80., Handelfmeter).

"Bis zur 70. Minute hätte man nicht gedacht, dass Herbststadt auf dem ersten und wir auf dem sechsten Platz stehen", erzählte Langendorfs Trainer Bernd Rose. Bis dahin war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Nach einem Eigentor durch Susanna Vierheilig ließen die Langendorfer Spielerinnen die Köpfe hängen. Ein Freistoß der Gegner prallte zunächst an der Latte ab, Torfrau Mona Keupp konnte den Ball nur noch wegfausten und traf dabei ihre Mitspielerin. Von ihr aus fiel der Ball unglücklicherweise ins Tor. Mit dem 4:1 musste ein weiterer unglücklicher Treffer eingesteckt werden. Aus kurzer Distanz sprang der Ball einer Langendorfer Spielerin im eigenen Strafraum an die Hand und Herbststadt verwandelte den darauffolgenden Elfmeter. "Das Endergebnis war auf jeden Fall zu hoch", sagte Bernd Rose.



SV Ostheim - DJK Schondra 6:1 (1:1). Tore: 1:0 Lisa Düring (10.), 1:1 Theresa Knüttel (13.), 2:1 Saskia Frembs (48.), 3:1 Lisa Düring (65.), 4:1 Saskia Frembs (67.), 5:1 Martina Pieroth (70.), 6:1 Saskia Frembs (90.).

"In der ersten Halbzeit konnten wir noch gut dagegenhalten", erzählte Spielerin Nicole Brust. Mit einem sehenswerten Fernschuss konnte Theresa Knüttel das Ergebnis schnell wieder ausgleichen. In der zweiten Hälfte brach Schondra jedoch ein, denn im Gegensatz zum SV Ostheim hatte Schondra wieder einmal keine Auswechselspielerinnen. "In der zweiten Halbzeit lief für uns einfach alles schief." Fünf Gegentreffer musste die DJK innerhalb kürzester Zeit einstecken. Einer davon wurde von einer Mitspielerin abgefälscht, sodass Torfrau Lea Schaab keine Chance mehr hatte, an den Ball zu kommen. Nächste Woche hat Schondra gegen den TSV Prosselsheim ein letztes Mal die Möglichkeit, doch noch vor der Winterpause zu punkten.



SG 1920 Burgsinn - SG Schönderling/Thulba 0:5 (0:2). Tore: 0:1 Lisa Emmert (26.), 0:2, 0:3 Celine Hock (40., 51.), 0:4, 0:5 Lisa Baumgartner (66., 71.).

"Anfangs haben wir uns dem schlechten Spiel unserer Gegner angepasst", sagte Schönderlings Trainer Maximilian Muth. Nach dem 0:1 platze aber der Knoten bei seiner Mannschaft. Schönderling kam besser in die Partie und konnte seine Stärken ausspielen. Besonders zwei Spielerinnen zeigten eine sehr starke Leistung: "Marie Müller hat in der Abwehr richtig stark gespielt und Lisa Baumann auf der Zehner-Position", so Maximilian Muth. Damit sind die Experimente des Trainers gelungen. Denn Marie Müller spielt normalerweise im Mittelfeld und Lisa Baumgart eigentlich auf der Sechser-Position. Sie an diesem Wochenende offensiver spielen zu lassen, hatte sich gelohnt. Sie schoss gleich zwei der fünf Tore und hätte sogar beinahe noch einen dritten Treffer gemacht.



TSV Nüdlingen - MSV Modlos 7:1 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Hanna Schäfer (21., 33.), 3:0 Luisa Schmitt (41.), 4:0 Emilie Klaus (50., Eigentor), 5:0 Nicola Krapf (76.), 6:0 Hanna Schäfer (84.), 7:0 Daniela Schlembach (85.), 7:1 Katharina Heinz (86.).

Elf Tore in nur sieben Spielen. Damit führt Hanna Schäfer die Torschützenliste der Liga an. Gegen den MSV Modlos schoss sie gleich drei Tore. Nüdlingen zeigte sich am letzten Spieltag allgemein in Torlaune. "Es war ein Spiel auf nur ein Tor. Wir hatten noch viel mehr Chancen", so Nüdlingens Trainer Benny Mast. Der Sieg war auch in der Höhe absolut verdient.