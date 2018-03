Großwenkheim/Seubrigshausen erzielt Ausgleich zu acht

Von Jonas Schneider



FC Untererthal II - SpVgg Detter-Weißenbach 4:3 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Henrik Diener (6., 27.), 2:1 Ralf Ziegler (33.), 2:2 Dominik Marx (47.), 3:2 Mario Koch (51.), 3:3 Marvin Haegerich (65.), 4:3 Stefan Gerlach (86.).

"Zu Beginn hatten wir Untererthal nicht im Griff", sagte Mario Weber, Betreuer der SpVgg. Der Gastgeber überspielte die Detterer Abwehr geschickt und Henrik Diener schloss zweimal ab. "Wir haben uns aber immer wieder herangekämpft", sagte Weber, "doch Untererthal hat die Chancen effizient genutzt, wir haben die Gelegenheiten leider liegen gelassen." Nach Marvin Hägerichs Ausgleich hätten Fabian Marx und Ralf Ziegler die Möglichkeiten zum Führungstreffer gehabt. Der Treffer fiel aber auf der anderen Seite. Stefan Gerlach nutzte einen abgeblockten Freistoß, um zum Siegtor abzustauben.



SG Geroda/Stralsbach/Oehrberg - DJK Schlimpfhof 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Matthias Kohl (47.), 1:1 Marcel Hauk (78.).

Gerodas Abteilungsleiter Timo Schlereth sprach von einem "Spiel mit wenigen Chancen, das sich hauptsächlich im Mittelfeld abspielte". Nach einer Flanke von Alexander Schleicher schob Matthias Kohl zur Führung ein. Daniel Heck hatte die Gelegenheit, zu erhöhen. Doch der Tabellenführer aus Schlimpfhof erzielte nach einer Ecke, aus dem Gewühl heraus, den Ausgleich.



TSV Waldfenster - DJK Schondra II 6:0 (2:0). Tore: 1:0 David Schlereth (7.), 2:0 Marcel Schmitt (42.), 3:0, 4:0, 5:0 Thomas Eckert (51., 59., 81.), 6:0 Markus Wehner (83.).

"Das hätte heute auch zweistellig ausgehen können", sagte TSV-Abteilungsleiter Jochen Schlereth. Waldfenster war das ganze Spiel überlegen, Schondra hatte nur wenige Chancen. Der Gästekeeper konnte sich als einziger Schondraer auszeichnen. Bei vielen der gut herausgespielten Tore hatte er jedoch das Nachsehen. "Insgesamt war es heute eine gute und kompakte Mannschaftsleistung und besonders schön ist, dass Sandro Wolf nach zwei Jahren Pause wegen zwei Kreuzbandrissen sein Comeback gegeben hat", freute sich Schlereth.



SG Poppenroth/Lauter II - SG Machtilshausen II/Langendorf II 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Tobias Heilmann (19.), 2:0 Philipp Kröckel (39.), 3:0 Marcel Metz (40.), 4:0 Sandro Metz (79.).

Auf dem sehr tiefen Geläuf entwickelte sich vom Anpfiff weg ein sehr einseitiges Spiel. "Die Gäste standen mit Mann und Maus hinten drin", so Poppenroths Abteilungsleiter Michael Metz. Nach einer ansehnlichen ersten Halbzeit verflachte das Spiel nach dem Wechsel immer mehr und die Gastgeber passten sich dem Niveau der Gäste an. Trotzdem reichte es am Ende zu einem auch in der Höhe verdienten Sieg für Poppenroth. sml



SG Premich/Langenleiten - SG Reiterswiesen II 2:1 (0:1).Tore : 0:1 Marlon Schwientek (35.), 1:1 Kilian Strauss (51.), 2:1 Markus Herold (78.).

"Auf dem Hartplatz haben sich beide Teams zu Beginn schwer getan", sagte Premichs Stefan Arnold. Marlon Schwientek erzielte nach einem Abwehrfehler die Gästeführung. "In der Halbzeitpause hat uns der Trainer eine richtige Ansprache gehalten. Sobald wir wieder auf dem Platz waren, haben wir den Kampf angenommen und sind auch spielerisch besser geworden", so Arnold. Nach einer starken Einzelleistung von Moritz Bühner egalisierte Kilian Strauss und Markus Herold drehte das Spiel mit einem Traumtor.



TSV Wollbach II - SG Euerdorf/Sulzthal II 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Julian Rottenberger (53.), 1:1 Fabian Weber (68.). Rot: Marcel Metz (16., Wollbach).

"Die Zuschauer haben heute ein hartes Spiel gesehen", sagte Euerdorfs Pressewart Brook Alemayehu. Marcel Metz flog früh vom Platz, doch Wollbach war auch zu zehnt zunächst besser. Julian Rottenberger brachte den Gastgeber nach Wiederanpfiff in Führung. "Wir haben aber nicht aufgegeben, Wollbach hat immer wieder mit Fouls unsere Angriffe gestoppt. Zum Glück hat Fabian Weber noch mit einem Abstauber ausgeglichen, denn das 1:1 geht so in Ordnung", sagte Brook Alemayehu.



VfB Burglauer II - TV Jahn Winkels 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Alexander Jakel (17.), 1:1 Thomas Wittmann (47.), 1:2 Andrej Rasvalaev (60.), 1:3 Gregory Engelage (90.).

"Wir sind zurecht in Führung gegangen", sagte VfB-Informant Burkhard Mangold. Daniel Issel hätte fast auf 2:0 aufgestockt. Nach der Pause wurde Winkels stärker. Thomas Wittmann egalisierte und Andrej Rasvalaev drehte das Spiel nach einem Missverständnis in der Burgläurer Abwehr. "Insgesamt muss man sagen, dass Winkels sich den Sieg verdient hat, auch wenn das 3:1 eventuell ein Abseitstor war", so Mangold.



SG Wargolshausen - SG Großwenkheim/Seubrigshausen 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Johannes Lösch (65.), 1:1 Andre Then (90.+2). Rot: Patrick Schmitt (76.), Matthias Mäckler (90.), Benedikt Zadel (90.+2, alle Großwenkheim). Gelb-Rot: Peter Büttner (80., Wargolshausen).

"In einem schwerfälligen Spiel konnten wir glücklicherweise noch einen Punkt mitnehmen", sagte Großwenkheims Pressewart Ludwig Schmöger. Wargolhausen bekam nach einem Foul von Matthias Mäckler einen Strafstoß zugesprochen, den Kai Heusinger parierte. Johannes Lösch brachte mit einer Direktabnahme nach einem Eckball Wargolshausen in Führung. Nach drei Platzverweisen für die Gäste glich Andre Then aus. "Damit hatte keiner mehr gerechnet, dass wir zu acht noch den Ausgleich erzielen", so Schmöger.



B-Klasse Rhön 1

FC Hammelburg II - SG Diebach II/Morlesau II 0:0.

SG Bad Brückenau II - SG Gräfendorf II 3:1 (0:0). Tore: 1:0 Tobias Romeis (52.), 1:1 Marco Lutz (55.), 2:1 Tobias Romeis (60., Elfmeter), 3:1 Andreas Diller (74.).



B-Klasse Rhön 2

SG Unter-/Oberebersbach - Pfändhausen II 4:0 (0:0). Tore: 1:0 Maximilian Trost (47.), 2:0 Tizian Ziegler (62.), 3:0 Fabian Rottenberger (71.), 4:0 Julian Baumgart (75.).

SV Aura II - SpVgg Haard II 4:2 (3:2). Tore: 0:1 Khalil Youssef Khalil (7.), 1:1, 2:1, 3:1 Paul Öztürk (9., 39., 42., Elfmeter), 3:2 Christoph Schönig (43.), 4:2 Dominik Graser (83.). Gelb-Rot: Bernd Veth (88., Haard).

SG Rottershausen II/Rannungen II - SG Salz/Mühlbach II 3:5 (2:2). Tore: 1:0 Patrick Seufert (12.), 1:1 Michael Neugebauer (25.), 1:2 Florian Ruppert (40.), 2:2 Patrick Seufert (42.), 2:3 Bastian Wolf (47.), 2:4 Florian Ruppert (56., Elfmeter), 3:4 Michael Neeb (71.), 3:5 Michael Schmitt (81.).



B-Klasse Rhön 4

FC Poppenlauer II - TSV Großbardorf III 2:3 (0:2). Tore: 0:1 Yannik Wolpert (20.), 0:2 Lukas Bauer (40.), 0:3 Jonas Alber (65.), 1:3 Ralf Merz (72.), 2:3 Janik Sluzar (80.).

TSV Maßbach II - TSV Rothhausen/Thundorf II 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Felix Stüker (38.), 1:1 Andre Wackenreuther (41.).

TSV Großbardorf III - TSV Rothhausen/Thundorf II 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Sandro Wölfling (36.), 1:1 Fabian Wiener (64., Foulelfmeter), 2:1 Sandro Wölfling (90.+3, Handelfmeter).