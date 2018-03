Grabfeld-Gallier müssen von der ersten Sekunde an hellwach sein

Würzburger FV - TSV Großbardorf (Sonntag, 15 Uhr)

Nach dem überzeugenden Auftritt des TSV Großbardorf beim 2:2 gegen Tabellenführer SC Eltersdorf müssen die Grabfeld-Gallier zum Unterfranken-Derby nach Würzburg in die Mainaustraße fahren. Gegen den Spitzenreiter waren die Grabfelder läuferisch, kämpferisch, taktisch und trotz der nicht einfachen Platzverhältnisse vor allem auch spielerisch mindestens auf Augenhöhe.



Zuletzt viel richtig gemacht

TSV-Trainer André Betz ist sich sicher, dass seine Mannschaft beim WFV die gleiche Leistung liefern muss, will sie etwas Zählbares mitnehmen. "Meine Jungs haben viel richtig gemacht. Gefallen hat mir, dass alle das, was wir uns vorgenommen, voll umgesetzt haben, dass wir uns viele Chancen herausgespielt und ein sehr gutes Zweikampfverhalten an den Tag gelegt haben." Weniger glücklich war Betz über die Nachlässigkeiten, die nach der 2:0-Führung noch zum Unentschieden führten. "Die dürfen wir uns auf keinen Fall wieder leisten. Auch brauchen wir wieder eine stabile Defensive. Wir müssen konzentriert ins Match gehen und von der ersten Sekunde an hellwach sein", fordert der Cheftrainer.



"Es waren es immer ganz enge Spiele, die der TSV gegen den WFV in den letzten 20 Jahren bestritten hat. Die Hausherren haben sich in dieser Saison zu einem absoluten Spitzenteam entwickelt und sind vor allem auf eigenem Platz extrem stark." Für Betz hat der Gastgeber viele individuell starke Einzelspieler in seinen Reihen. "Vor allem in der Offensive haben sie für die Bayernliga mit Christian Alexandru Dan und Sebastian Fries herausragende Spieler. Aber die ganze Elf ist super besetzt. Da wird einiges auf uns zukommen", vermutet der TSV-Coach, der aber seinen Akteuren sicher wieder einen Matchplan mit auf den Weg geben wird.



Dass die Hausherren an vorderster Spitze hervorragend besetzt sind, zeigt die Tatsache, dass der WFV bereits 51 Treffer erzielt hat, nach Aschaffenburg (55) die zweitmeisten. Dazu trugen Dan (14), Fries (9) und Adrian Istrefi (8) den Hauptteil bei. Klar, dass die Gäste in der Defensive sehr konzentriert agieren müssen. "Wie zuletzt müssen auch die Spieler aus der vordersten Front wieder super mit nach hinten arbeiten. Erwischen wir einen guten Tag, wird es auch für das Team von Marc Reitmaier schwer werden, uns zu schlagen. Im Hinspiel hat die Mannschaft bei ihrem 2:0-Erfolg gezeigt, dass sie den WFV besiegen kann. Wir werden uns auf keinen Fall verstecken, wollen dem WFV alles abverlangen und möglichst etwas Zählbares mitnehmen", hofft Betz, der auf Benedikt Floth (Aufbautraining), Pascal Stahl (Bauchmuskelzerrung) und Florian Dietz (Kahnbeinbruch) auf jeden Fall verzichten muss. Hinter dem Einsatz von Marcel Wehr (Achillessehnenprobleme) und Maximilian Zang (Rückenprobleme) stehen zudem noch dicke Fragezeichen.