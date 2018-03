Gebrauchter Tag für das Landkreis-Quintett

FC Geesdorf - FC Thulba 2:1 (0:0). Tore: 0:1 Victor Kleinhenz (87.), 1:1 Fazdel Tahier (89.), 2:1 Stefan Weiglein (92.).

Aus dem Steigerwald kehrten alle Frankonen mit einer Verletzung zurück: Weil sie sich sprichwörtlich in den Hintern bissen. "Wir hatten nach der späten Führung alle schon mit einem Sieg gerechnet, umso schlimmer waren dann die folgenden Minuten", sagte FC- Abteilungsleiter Bernd Ließ. Das Notaufgebot der Frankonen zeigte großes Engagement, was dazu führte, dass sich vor dem Seitenwechsel auf beiden Seiten kaum zwingende Chancen ergaben. Der Tabellenführer hatte im zweiten Durchgang eine leichte optische Überlegenheit, chancenmäßig war aber nur ein Kopfball von Stefan Weiglein auf die Latte des von Daniel Neder gehüteten Tores (67.) erwähnenswert. Kurz vor Spielende bediente Tobias Huppmann seinen Coach Victor Kleinhenz, der drei Gegenspieler umspielte und das Leder unhaltbar ins kurze Eck setzte. Der Jubel der mitgereisten Fans war noch nicht verhallt, da hämmerte Fazdel Tahir mit Mut und Verzweiflung den Ball aus 22 Meter genau in den Winkel. Die Gäste bliesen noch Trübsal, da schlug auch der Geesdorfer Spielmacher Stefan Weiglein zu. Er nutzte die einzige Unaufmerksamkeit in der Thulbaer Deckung. "Das Ergebnis ist aus unserer Sicht ganz bitter", so Ließ abschließend, "weil die Mannschaft großartig gekämpft und sich teuer verkauft hat".

Thulba: Neder - M. Gah, Fl. Heim, Heinrich, Reuß - Wüscher, Kleinhenz, Hein, Kaufmann - L. Heim (74. Hänelt), Huppmann.



TSV Münnerstadt - TSV-DJK Wiesentheid 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Hans-Christian Schmitt (27.), 1:1 Martin Götz (55.), 1:2 Paul Kaiser (57.), 1:3 Kai Zierock (83.).

"Immer, wenn wir nach vorne springen können, verpassen wir das, und das seit Jahren, klagte TSV-Abteilungsleiter Rainer Schmittzeh. "Bis zum 1:0 durch die Direktabnahme von Hans Christian Schmitt war die Leistung noch okay, doch dann hat die Laufbereitschaft immer mehr nachgelassen und auch die gewohnte Zweikampfstärke war nicht vorhanden", informierte Schmittzeh geknickt. Der noch in Abstiegsnöten befindliche Gast ging binnen drei Minuten durch einen Doppelpack in Führung. Zunächst musste TSV-Keeper Lorenz Büttner bei einer Abwehraktion Kopf und Kragen riskieren, das Leder landete allerdings auf dem Fuß von Martin Götz, der den Keeper überlupfte. Beim 1:2 ließen die Keller-Schützlinge den Gast so lange bei seinem Kombinationsspiel gewähren, bis Paul Kaiser aus Nahdistanz einschieben konnte. Das Aufbäumen fiel dezent aus, Torjäger Simon Snaschel tauchte insgesamt nur einmal gefährlich vor dem Wiesentheider Tor auf. Auch die Hereinnahme der Offensivkräfte Ahmet Coprak und Julian Göller sorgte für keine Wende. Als Kai Zierock einen Konter mustergültig abschloss, war die Überraschung perfekt.

Münnerstadt: Büttner - Markert, Köhler, Weber (67. Weber), J. Schmittzeh - L. Schmittzeh, Schmitt, Kröckel (60. Coprak), Fleischmann - Snaschel, Katzenberger.



SV Riedenberg - TSV Forst 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Lukas Hergenröther (10.), 1:1 Mohamed Hamdoun (12.).

Für den einzigen Lichtblick aller Landkreisteams am Karsamstag sorgte die Kubo-Elf, die zumindest nicht verlor. Und die früh in Führung ging: Nach einem Pass von Christoph Dorn auf Lukas Hergenröther hebelte dieser nach Doppelpass mit Philipp Dorn die Gäste-Deckung aus und netzte ein. "Hätten wir den Vorsprung länger verteidigt, wären die Forster wahrscheinlich ungeduldiger angelaufen", vermutete nach dem Abpfiff Marius Kubo. Doch denen gelang der zügige Ausgleich, weil Mohamed Hamdoun nach Freistoß-Flanke von Spielertrainer Florian Hetzel zur Stelle war. Die Freude des Gegners wurde wenig später getrübt, weil sich Tobias Barth eine vermutlich eine schwerere Knieverletzung zuzog. "Das Unentschieden entspricht dem Spielverlauf", so Kubo, der den Außenverteidigern Maxi Spahn und Finnian Carton eine prima Leistung attestierte.

Riedenberg: Fl. Dorn - Spahn, Vorndran, Schuhmann, F. Carton - Barthelmes (70. Schäfer), B. Carton, Ch. Dorn - Lormehs, L. Hergenröther (76. Fröhlich), Ph. Dorn.



FC 06 Bad Kissingen - FSV Krum 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Felix Hart (10.), 0:2 Kevin Rippstein (23.), 0:3 Felix Glöckner (59.), 0:4 Ramon Räth (76.), 1:4 Andrei Puscas (86.).

Nicht wiederzuerkennen gegenüber den vergangenen Wochen waren die 06-er, die in diesem Jahr erstmals eine Niederlage hinnehmen mussten. "Und die war verdient", so Pressesprecher Stephan Heimerl, "es haben unserem Spiel heute einfach Grundelemente wie ein solides Kombinationsspiel und das nötige Zweikampfverhalten gefehlt". In der Offensive mangelte es an Durchschlagskraft, über die Außenverteidigerpositionen wurde den FSVlern zu viel Platz eingeräumt. So nahmen die ersten beiden Gegentreffer ihren Ausgangspunkt auch über die Außenbahnen, wo der ballführende Spieler zu spät attackiert wurde. Die Ansprache von Coach Mario Wirth in der Kabine zeigte zunächst Wirkung, denn zwischen der 45. und 60. Minute standen die Kurstädter kurz vor dem Anschlusstreffer. Doch dann platzte ein Konter in ihre Bemühungen, den der FSV-Routinier Felix Glöckner gekonnt abschloss. Die ersatzgeschwächten Platzherren kamen durch den Freistoß von Andrei Puscas zum Ehrentreffer.

Bad Kissingen: Fl. Rottenberger - Göt (68. L. Rottenberger)z, Greubel, Heimerl, Füller - Zhyvka (83. Kiesel), Laus (75. Friedrich), Aleksoski, Stöth - Puscas, Thurn.



TSV Rannungen - TSV Gochsheim 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Mario Ketterl (25.), 0:2 Andreas Schubert (63.).

Die Schützlinge von Klaus Seufert erarbeiteten sich in einer niveauarmen Begegnung nur eine einzige nennenswerte Gelegenheit durch die abgefälschte Flanke von Michael Röder (79.). Symptomatisch für das ganze Spiel war das Zustandekommen des 0:1: Nach einer Freistoßflanke von Mario Ketterl glitt Keeper Florian Erhard das Leder durch die Hände. "Das nehme ich ganz klar auf meine Kappe", erklärte dieser nach dem Abpfiff, beim zweiten Gegentreffer durfte er allerdings seine Hände in Unschuld waschen. Der zentral angespielte Ketterl legte auf den mitgelaufenen Andreas Schubert ab, der mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck erfolgreich war. "Das war heute einfach zu wenig", gestand Klaus Seufert ohne Umschweife ein, "nach vorne haben wir ja kaum Druck entwickeln können".

Rannungen: Fl. Erhard - Keller, Gehrig, Faulstich, Hüllmantel (68. Prediger) - T. Stahl (77. Wolf), Kaufmann, A. Berninger, Herbig (46. Fa. Erhard) - Kraus, Röder.