Fuchsstadt würde einen Punkt mitnehmen

TSV Unterpleichfeld - FC Fuchsstadt (Samstag, 14 Uhr)

Fuchsstadts (11./17) Trainer Martin Halbig wäre mit einem Punktgewinn in Unterpleichfeld (3./31) sehr zufrieden. Doch die Gastgeber präsentierten sich nach einem eher durchwachsenen Saisonstart in den vergangenen zwei Monaten gut in Schuss. Sie bejubelten in elf Spielen zehn Siege und ein Unentschieden und kletterten so bis auf Platz Drei vor. Bei der unglücklichen 0:2-Niederlage am Reformationstag in Haibach zog sich allerdings Leon Vollmuth eine Verletzung zu, er wird gegen die Füchse genauso fehlen wie Andreas Flockerzi, der wegen einer Notbremse die rote Karte sah. Aber die Elf von Thomas Redelberger ist in der Breite qualitativ gut besetzt, so dass Marcial Weisensel mit immerhin schon zehn Saisontoren beim Dienstags-Match nur eingewechselt wurde. Trotzdem wäre für Unterpleichfeld mehr möglich gewesen, hätten sie ihre guten Chancen in der ersten Halbzeit verwertet und in der 85. Minute einen von Nikos Bude verschossenen Strafstoß verwandelt.



Offensivpower der Gastgeber

In der Vorrunde gab es beim 0:0 auf dem Kohlenberg keinen Sieger. Das Spiel hinterließ keinen besonderen bleibenden Eindruck, da beide Mannschaften vornehmlich auf Torabsicherung bedacht waren und es in dieser Hinsicht so übertrieben, dass es kaum nennenswerte Torgelegenheiten gab. Danach trennten sich die Wege, weil sich die FCler weiterhin mit dem Toreschießen schwer taten, die TSVler in der Offensive aber zündeten, was schließlich zu insgesamt bislang 31 Treffern führte. In dieser Hinsicht humpeln die Halbig-Mannen noch hinterher (20 Tore), scheinen aber auf dem Weg der Besserung zu sein.



Eyrich statt Fella im Tor

In personeller Hinsicht meldet der FC-Trainer einen Wechsel auf der Torhüterposition: Für Frank Fella, der sich vor acht Tagen einen Bruch des Mittelfingers zuzog, steht Sven Eyrich zwischen den Pfosten. Ausfallen wird mit Sicherheit auch Philipp Halbritter. Ein dickes Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Außenverteidiger Pascal Schmitt wegen einer starken Knieprellung. Sollte Schmitt nicht auflaufen können, werden entweder Christoph Schießer oder Philipp Baldauf dessen Position übernehmen.