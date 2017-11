FCB schüttelt Verunsicherung ab

FC Bad Brückenau - HSG Pleichach II 28:26 (14:13).

Viele Ungenauigkeiten und leichtsinnige Fehler leisteten sich die etwas verunsicherten FC-Handballerinnen im ersten Durchgang. Und so war es auch kein Wunder, dass die Sinnstädterinnen nach rund 20 Minuten mit 6:9 in Rückstand gerieten. Doch die Gastgeber kämpften sich willensstark hinein in diese zunächst sehr zerfahrene Partie. Und so glich Sabine Bott mit einem Kraftakt nach 23 Minuten aus (10:10). Jennifer Frank, Sophie Gundelach und Katharina Bach sorgten mit einem schnellen Dreierpack für etwas mehr Ruhe im Spiel (13:11). Doch die Ruhe war nur von kurzer Dauer, denn mit Sabine Bott und Theresa Löser kassierten die Brückenauerinnen eine doppelte Zwei-Minuten-Strafe binnen weniger Sekunden. FC-Coach Sebastian Gensichen brachte seinen Unmut über die umstrittene zweite Zeitstrafe deutlich zum Ausdruck und fing sich prompt eine Verwarnung ein. In zweifacher Unterzahl zeigten die FClerinnen dann aber eine konzentrierte und kämpferische Glanzleistung, Jennifer Frank gelang sogar noch der wichtige Treffer zum 14:13 wenige Sekunden vor dem Kabinengang. Im zweiten Durchgang zeigten die Brückenauerinnen endlich mehr Sicherheit in der Offensive, etliche Konter über Jennifer Frank, Theresa Löser und Lena Übelacker waren von Erfolg gekrönt. Als der FC auf 24:19 davongezogen war (45.), schien das Match bereits gelaufen, denn die Sinnstädterinnen zeigten sich konditionell überlegen. Doch HSG-Trainerin Aylin Pfenning nutzte eine Auszeit, um an die Moral der Grün-Weißen zu appellieren. Und tatsächlich: Dank einer wurfgewaltigen Ronja Königer kamen die Gäste auf 27:25 heran (54.). Als die sonst so treffsichere Lena Übelacker auch noch einen Siebenmeter versemmelte (57.), drohte das Match zum Krimi zu werden. Doch die ausgepowerten Gäste konnten nicht mehr entscheidend zulegen. Simone Weipperts Treffer Sekunden vor der Schlusssirene (59.) war letztlich ein zu spätes Aufbäumen der Pleichacher, die sich insgesamt stolze neun Siebenmeter erkämpften, aber auch davon profitierten, dass der FC im ersten Durchgang beste Chancen liegen ließ.

Tore für Bad Brückenau: Lena Übelacker (7/5), Jennifer Frank (6), Theresa Löser (5), Sophie Gundelach (5), Stefanie Günther (1), Melissa Kalmund (1), Sabine Bott (1), Maria Kolbeck (1), Katharina Bach (1).



HSV Thüngersheim - TV/DJK Hammelburg 22:13 (10:8).

Zum Spiel beim HSV Thüngersheim gibt es für Hammelburgs Nicole Schröter nicht viel zu sagen. Außer: "Wir waren grottig und ideenlos im Angriff." Weil der TV/DJK Hammelburg auch in der Abwehr nicht ordentlich geschoben hatte, ging die Partie mit 22:13 an die Heimmannschaft. "Ich hoffe, so ein Tag kommt nicht wieder", sagte Schröter. pia

Tore für Hammelburg: Laura Finke (3), Helen Faust (2), Nicole Schröter (2), Katrin Simon (2), Ute Leidner (2), Celia Reuter (1), Lena Doschko (1).



DJK Nüdlingen - MHV Schweinfurt III 19:12 (11:6).

Mit dem 19:12-Sieg überholt die DJK Nüdlingen den MHV Schweinfurt III in der Tabelle und platziert sich damit auf Rang Zwei. Nachdem es am Anfang der Partie relativ eng zwischen Nüdlingen und Schweinfurt zuging, konnte sich die Heimmannschaft nach dem 7:5 allmählich absetzen und zog auf 17:8 davon. Zwar bäumte sich Schweinfurt in den letzten zehn Minuten des Spiels noch einmal auf, doch Nüdlingens Vorsprung war bereits zu groß, um den Sieg noch herzugeben. spion

Tore für Nüdlingen: Bastian Kiesel (6/1), Lucas Schäfer (5), Andreas Petsch (4), Vincent Przybilla (2), Alexander Schmitt (2).