Fair Play von Julian Hergenröther

FC Untererthal - FC Reichenbach 2:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Lukas Tartler (26., 48., Foulelfmeter). Gelb-Rot: Benedikt Hüfner (43., Untererthal). Bes. Vorkommnis: Christoph Hillenbrand (Reichenbach) scheitert mit Foulelfmeter an Daniel Hammer (68.).

Die Untererthaler haben den Kampf um den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben. Mit einer kampfstarken Leistung sicherten sie sich auf dem schwer zu bespielenden Nebenplatz drei wichtige Punkte. Nachdem der FCler Michael Seith in der Frühphase der Partie an die Latte geköpft hatte, setzte Lukas Tartler die Kugel nach weitem Schlag aus der Deckung freistehend am Tor vorbei. Die Gastgeber durften sich nach 20 Minuten bei ihrem Keeper Daniel Hammer bedanken, der mit Fußabwehr gegen Jonas Trägner parierte. Drei Minuten später setzte Lukas Tartler nach flacher Hereingabe von Matthias Tartler das Leder hoch ins kurze Eck. Der Rückstand beeindruckte die Gäste wenig, die nach der Ampelkarte für Benedikt Hüfner zumindest personell im Vorteil waren. Aber gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs den nächsten Gegentreffer kassierten, nach Foul von Patrick Hergenröther an Andreas Ermisch netzte Lukas Tartler ein. Die beste Gelegenheit zum Anschlusstreffer vergab nach Foul von Stefan Gerlach an David Dietz Christoph Hillenbrand, als Hammer ins richtige Eck flog. Für den Fair-Play-Preis empfahl sich zwei Minuten später FC-Spielführer Julian Hergenröther, der nach einem Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Joachim Feuerbach darauf hinwies, dass er nicht gefoult worden war. sbp



SV Ramsthal - VfL Bad Neustadt 5:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Steven Klitzing (7., 24. 26.), 4:0 Johannes Mock (61.), 5:0 Steven Klitzing (74.).

Der Ramsthaler Sieg war laut Pressewart Jochen Hesselbach auch in der Höhe verdient. "Eine Riesen-Chance in der dritten Minute von Willi Voss hat der Keeper der Neustädter, Marcel Enders, hervorragend gehalten", sagte Hesselbach. Doch gegen Steven Klitzings Hattrick hatte der Torwart keine Chance: Nach Vorlage von Matthias Mock nahm Klitzing den Ball direkt ab und setzte ihn neben den Pfosten ins Tor zum 1:0. Das 2:0 und 3:0 waren quasi identische Tore: Die Verwirrung in der Bad Neustädter Abwehr nutzte Klitzing jeweils aus und setzte den Ball zweimal ins untere Eck - einmal ins linke, das andere Mal ins rechte. Zuvor hatte Tobias Willacker den Ball fünf Zentimeter über die Latte gelenkt (15.). Wieder Willacker war es, der nach einer sehenswerten Kombination mit Enrico Ott abschloss (39.). "Das wäre ein Tor wert gewesen", sagte Hesselbach. Das Spiel plätscherte nach der Halbzeitpause etwas vor sich hin, die Bad Neustädter konnten nicht, Ramsthal wollte nicht mehr so richtig. Erst in der 61. Minute schraubte Johannes Mock das Ergebnis mit einem Kopfball nach einer Ecke auf 4:0. Nach einem Konter und einer Kombination zwischen Voss und Klitzing schob dieser aus fünf Metern zum Endstand ein. "Es war wichtig, zum Auftakt der Rückrunde zu gewinnen", sagte Hesselbach. pia



SV Rödelmaier - SC Diebach 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Michael Schultheiß (28.), 2:0 Christian Hofgesang (38.).

"Spiel gewonnen, Leistung, vor allem Chancenverwertung ausbaufähig, drei Punkte, Start gelungen, ich bin zufrieden." Im Stenogramm-Stil schilderte Rödelmaiers Trainer Werner Feder kurz nach dem Schlusspfiff den Spielverlauf und seine Befindlichkeit. Die mentale Handbremse löste Michael Schultheiß nach einer knappen halben Stunde mit einem Kreisliga-Tor des Monats, einem 35-Meter-Freistoß in den Winkel. Zehn Minuten später war das Fundament gelegt für den Sieg, denn es sollte bereits das letzte Tor des Tages gewesen sein. Marcel Gernert hatte sich auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durchgetankt, legte maßgenau im rechten Winkel zurück zu Christian Hofgesang, der die Kugel aus fünf Metern versenkte. Beide Mannschaften hatten mit den Tücken des tiefen, schmierigen Geläufs zu kämpfen, das kein wirklich gutes Fußballspiel zuließ. In der zweiten Halbzeit hatten die Diebacher phasenweise sogar ein Übergewicht, gaben vor allem nie auf und waren bis zum Schluss um den Anschlusstreffer bemüht. Ihre einzige Chance vergab der kurz zuvor eingewechselte Aldin Dzafic, der an SV-Keeper Markus Werner scheiterte. rus





Außerdem spielten

TSV Bad Königshofen - FC Bayern Fladungen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Thomas Peschke (31.), 2:0 Tobias Saam (48.), 2:1 Christopher Goldbach (69.). Bes. Vorkommnis: FC-Keeper Andre Weiß pariert einen Elfmeter von Marcus Lockner (90.+2).

SV Burgwallbach/Leutershausen - FC Eibstadt 05 0:0.