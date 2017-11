Eugen Nold schwingt sich zum Rudelführer auf

EC Kissinger Wölfe - VER Selb 5:1 (3:0, 2:1, 0:0).

"Die Leistung war in Ordnung, aber gegen Burgau müssen wir noch eine Schippe drauf legen", so Kissingens Vorsitzender Michael Rosin nach dem Spiel. Das sehr faire Spiel hatte kaum begonnen, da stand es auch schon 1:0 für die Wölfe. Anton Zeivald schnappte sich die Scheibe und vollstreckte eiskalt. Die Gäste, die nur mit einem kleinen Kader angereist waren, spielten in den folgenden Minuten munter mit, scheiterten aber wiederholt am guten Kissinger Torwart Timo Jung. Quasi mit der zweiten Chance erhöhten die Wölfe auf 2:0. Einen schnellen Angriff über Roman Nikitin und Mikhail Nemirovsky schloss erneut Zeivald erfolgreich ab. Der dritte Schuss auf das gegnerische Tor bedeutete gleichzeitig das 3:0. Nach schöner Einzelleistung traf Eugen Nold. Nach Wiederbeginn bestimmten die Wölfe weiter das Spiel. Auf Vorlage von Nold erhöhte Marc Zajic auf 4:0. Mit einem verschossenen Penalty vergab Christian Masel die Möglichkeit zum 5:0. Das besorgte Minuten später der starke Eugen Nold. Jetzt waren auch die Selber mal an der Reihe und trafen zum 5:1. Im letzten Drittel kontrollierten die Kissinger Wölfe das Geschehen auf dem Eis, vergaßen dabei aber, weitere Tore nachzulegen. Vielleicht wollten sie aber auch nur Kraft sparen für das Spiel am Sonntag.