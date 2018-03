Es wird Zeit für einen Großbardorf-Heimsieg

TSV Großbardorf - DJK Ammerthal (Samstag, 16 Uhr)



Nach zwei 2:2-Unentschieden gegen den damaligen Spitzenreiter Eltersdorf und im Derby beim Würzburger FV gastiert nun die DJK Ammerthal in der Bioenergie-Arena. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Press steht mitv 24 Punkten auf Platz Zwölf, hat aber noch etliche ausgefallene Partien in der Hinterhand, in denen man die zum Klassenerhalt notwendigen Punkte holen kann. Aber nicht beim TSV Großbardorf (6./38), so jedenfalls hofft Bardorfs Cheftrainer André Betz, der mit dem Punktgewinn in Würzburg "aufgrund des Spielverlaufs" zufrieden war. "Die beiden Gegentreffer entstanden durch unsere Unzulänglichkeiten. Positiv war aber, dass meine Jungs nach dem 1:2-Rückstand nicht als Verlierer vom Platz gehen wollten und auch den Ausgleich geschafft haben." Für Manuel Leicht, der nach der Runde aus familiären Gründen kürzertreten will, war das Unentschieden gerecht. "Gerecht deshalb, weil es im Spiel immer wieder Phasen gab, in denen das eine Team stärker war, dann aber wieder das andere. Ich bin nicht ganz zufrieden, weil wir nicht gewonnen haben. Wir hätten nach unserem Führungstreffer nachlegen können. Leider waren wir danach nicht wachsam genug."



Einfach wird es nicht

Für Betz ist der Mannschaftskapitän ein "klasse Fußballer, der anscheinend derzeit viel Spaß am Fußball hat. Auf ihn verzichten zu müssen, wird nicht einfach." Aber gegen Ammerthal kann er auf Leicht bauen, dem es schwer fällt den Gast im Vorfeld einzuschätzen. "Vom Papier her ist die DJK eine gute, spielstarke Mannschaft mit erfahrenen Einzelspielern. Sie ist aber eine Wundertüte. Denn nie weiß man, welches Gesicht die Elf am Spieltag zeigt. Es wird sicher kein einfaches Match." Aber Leicht zeigt sich zuversichtlich, dass die Punkte im Grabfeld bleiben: "Es hängt allein an uns, wie die Partie ausgeht. Wir müssen nur das zeigen, was wir uns vorgenommen haben, dann kann nichts schiefgehen." Sein Coach fordert von seinen Mannen einen vollen Erfolg, es wäre der erste seit über sieben Monaten. "Wir wollen den Sieg. Dazu müssen wir aber an unsere letzten Leistungen anknüpfen. Wir wollen zudem attraktiven Fußball zeigen, der unsere treuen Zuschauer begeistert. Ich bin optimistisch, dass uns ein Sieg glückt. Wir können auf jeden Fall jedes Team der Bayernliga schlagen."



Trotzdem hat Betz Respekt vor den Oberpfälzern. "Ammerthal ist nach extrem starken Saisonbeginn durch viele Verletzungen etwas aus dem Tritt gekommen. Nun sind sie aber wieder ziemlich komplett und werden sich sicher schnell in der Tabelle hocharbeiten." Vor allem warnt er seine Mannen vor der starken Offensive der Gäste. "Auf die müssen wir aufpassen. Wir haben aber zuletzt gezeigt, dass wir uns in guter Verfassung befinden. Wir werden auf jeden Fall alles versuchen, um einen Dreier einzufahren", verspricht Betz, der immer noch auf Marcel Wehr, Benedikt Floth, Pascal Stahl, Florian Dietz und Simon Voll, der an der Schulter operiert wurde, verzichten muss. mad